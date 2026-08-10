Brjálaðir hundar bitu dreng 100 sinnum

Það sem átti að vera draumafrí bandarískrar fjölskyldu á Bahamas í Karíbahafinu breyttist í skelfilega martröð. Þegar 9 ára drengur var að leik á ströndinni í South Bimini réðust sex brjálaðir hundar af tegundinni Stafforshire Bull Terrier á hann upp úr þurru.
Drengurinn, sem heitir Beau Brattain, var strax fluttur undir læknishendur. Læknarnir töldu um 100 bitsár á litlum líkamanum. Hann var í lífshættu og var fluttur flugleiðis til Flórída þar sem hann gekkst undir tvær skurðaðgerðir. Önnur þeirra stóð yfir í tíu klukkustundir. Bild skýrir frá þessu.
Árásin átti sér stað 28. júlí. Sem betur fer er drengurinn á batavegi.
Dómari á Bahamas úrskurðaði að hundarnir skildu allir aflífaðir og dæmdi 34 ára eiganda þeirra í eins árs fangelsi. Hann reyndi að varpa sökinni á 14 ára frænda sinn sem hann hafði sagt að tryggja að hundarnir væru lokaðir inni og gætu ekki komist út.
Dómarinn sagði við dómsuppkvaðninguna að það þyrfti að senda skýr skilaboð til allra hundaeigenda að þeir verði alltaf að hafa fulla stjórn á hundum sínum.