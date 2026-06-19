Fór upp með innkaupapokana en þegar hún kom aftur niður tók við ólýsanlegur hryllingur

Óttast er að lík ungbarns sem fannst fyrr í dag í læk í þýskum bæ sé af þriggja mánaða barni sem hvarf af stéttinni fyrir framan heimili sitt en móðir barnsins hafði skilið það eftir í örstutta stund á meðan hún fór inn með fulla innkaupapoka.
Fjallað er um málið í bæði Daily Mail og Bild.
Um er að ræða bæ í sambandslandinu Baden-Württemberg í suðvesturhluta landsins.
Um er að ræða dreng en móðir hans kom gangandi með hann í kerru að heimili þeirra í gærkvöldi. Meðferðis var hún með fulla innkaupapoka úr matvöruverslun en mæðginin bjuggu í íbúð á annari hæð og vildi móðirin fara fyrst með pokana inn og skildi því barnakerruna og son sinn eftir rétt á meðan. Þegar hún kom aftur var drengurinn á bak og burt.
Hafði móðirin þá samband við lögreglu sem rannsakar hvort þau mæðginin hafi verið elt heim frá versluninni. Síðdegis í dag fannst síðan lík ungbarns í læk í bænum og er nú til rannsóknar hvort um umræddan dreng sé að ræða.
Það má því segja að á þeim örstutta tíma sem það tók fyrir móðurina að fara með innkaupapokana upp á aðra hæð og ganga aftur niður að kerrunni hafi líf hennar breyst í ólýsanlega martröð.