Hryllingur í dýragarði: Kastaði þriggja ára barni fyrir krókódíla

Hryllilegt atvik átti sér stað í dýragarði í Cambridge-skíri á Englandi á fimmtudag. Þrítugur maður er grunaður um að hafa kastað þriggja ára dreng inn fyrir girðingu á krókódílasvæði í Johnsons of Old Hurst dýragarðinum.
Mirror greinir frá. Drengurinn var nokkra stund á meðal krókódílanna uns starfsfólki tókst að ná í hann þaðan. Farið var með drenginn með hraði á sjúkrahús og er hann með alvarlega áverka. Ástand hans er sagt vera stöðugt.
Hinn grunaði er þrítugur karlmaður frá Norfolk. Hann var í þannig ástandi eftir handtöku í gær að ekki var hægt að yfirheyra hann. Maðurinn hefur verið látinn laus gegn tryggingu til 18. september þegar mál hans verður tekið fyrir að nýju. En rannsókn málsins heldur áfram.
Velt er vöngum yfir því hvernig atvikið gat átt sér stað þar sem öryggisráðstafanir í dýragarðinum eiga að vera í góðu lagi. Forsvarsmenn garðsins sendu frá sér yfirlýsingu í gær þar sem kemur fram að hitabeltissvæði garðsins sé nú lokað af virðingu við aðstandendur drengsins.
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