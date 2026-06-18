Zuckerberg mistókst hrapallega að bæta vinnuandann

Mark Zuckerberg, stofnandi og forstjóri Meta, hefur skipað starfsfólki sínu að byrja aftur að hafa gaman en mórallinn á vinnustaðnum hefur verið með versta móti eftir að 8.000 starfsmönnum var sagt upp í apríl. Uppsagnirnar áttu rætur að rekja til skipulagsbreytinga vegna tilkomu gervigreindarinnar.
Zuckerberg sendi starfsfólki skilaboð á föstudaginn og reyndi þar að bæta vinnuandann, en að sögn fjölmiðla mistókst forstjóranum hrapallega að lesa í aðstæður. Til dæmis lofaði Zuckerberg starfsfólki, sem nýlega horfði upp á þúsundir kollega missa vinnuna vegna gervigreindar, að halda gervigreindarhakkaþon. Zuckerberg hélt að þessari hugmynd yrði vel tekið en starfsfólki var allt annað en skemmt. Meta hefur staðið fyrir mörgum hakkaþonum í gegnum tíðina en að þessu sinni voru undirtektirnar dræmar.
„Ég á í nógu að snúast við að halda ljósunum kveiktum fyrir teymið mitt,“ skrifaði einn starfsmaður í innanhússskilaboðum sem Wired hefur undir höndum. „Ég hef enga löngun, hvað þá tíma, til þess að taka þátt.“
Annar starfsmaður tók fram að líklega væri ekki hægt að halda því fram að fyrirtækið geri starfsliðinu kleift að taka þátt í hakkaþonum enda hafi uppsagnirnar þýtt að allir sem eftir standa þurfa að hlaupa hraðar og vinna harðar en áður.
Zuckerberg ákvað líka að bjóða starfsfólki fasta starfsstöð, þ.e. sitt eigið skrifborð sem væri bara þeirra. Þetta þótti mörgum sýna hversu litla virðingu forstjórinn hefur borið fyrir starfsfólki í gegnum tíðina. Hingað til hefur starfsfólki verið gert að grípa bara þau skrifborð sem eru laus.
Loks tók Zuckerberg fram í skilaboðum sínum að líklega séu enn erfiðir tímar framundan fyrir vinnustaðinn. Hann lofaði þó að bíða með frekari uppsagnir þar til á næsta ári. Eins gekkst hann við því að stjórnendur hefðu gert mistök í skipulagsbreytingunum en tók þó fram að líklega muni fleiri mistök eiga sér stað í framtíðinni.
„Í ljósi flækjustigs breytinganna höfum við gert mistök og munum nánast örugglega gera fleiri.“
Ljóst er að starfsliðið er uggandi vegna uppsagna og álags en að sögn Wired missti einn starfsmaður stjórn á skapi sínu á kynningarfundi í síðustu viku. Bað hann viðstadda að hringja í einn stjórnanda í gervigreindardeild META til að segja honum „að hann sé skíthæll“