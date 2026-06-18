Ný tæki frá Apple gætu hækkað mikið í verði á næstu mánuðum

Tæknirisinn Apple hyggst hækka verð á vörum sínum vegna mikilla hækkana á verði minniskubba sem notaðir eru í vörur fyrirtækisins.
Tim Cook, fráfarandi forstjóri Apple, segir að fyrirtækið hafi reynt að vernda neytendur fyrir auknum kostnaði en að verðhækkanir séu nú orðnar óumflýjanlegar.
Í viðtali við Wall Street Journal sagði Cook að staðan á markaði fyrir minniskubba væri orðin ósjálfbær. Hann tók fram að Apple hefði um langt skeið reynt að taka á sig aukinn kostnað en að svigrúmið til þess væri nú uppurið.
Minniskubbar eru meðal mikilvægustu íhluta snjalltækja og hefur eftirspurn eftir þeim aukist verulega samhliða örum vexti gervigreindartækni. Á sama tíma hefur framboð verið takmarkað, sem hefur leitt til mikilla verðhækkana.
Samkvæmt Cook hafa framleiðendur minniskubba fært stóran hluta kostnaðarhækkana yfir á viðskiptavini sína. Hann sagði nauðsynlegt að verð á minnisflögum lækkaði og framboð þeirra ykist á ný svo raftæki fyrir almenning hækkuðu ekki enn frekar í verði.
Verð á vinnsluminni (RAM) hefur meira en tvöfaldast frá því í október 2025. Þá hefur stríðið í Íran einnig haft áhrif á framleiðslukeðjur hálfleiðara með því að raska framboði á helíumi, sem er lykilhráefni í framleiðslu tölvukubba.
Rannsóknarfyrirtækið Omdia spáir því að meðalverð snjallsíma á heimsvísu hækki um um 20 prósent á þessu ári og nái sögulegu hámarki. Sérfræðingar telja að næsta kynslóð iPhone-síma gæti orðið allt að 150 Bandaríkjadölum dýrari en núverandi gerðir, meðal annars vegna nýrra gervigreindareiginleika sem krefjast öflugri íhluta.
Apple er ekki eina tæknifyrirtækið sem stendur frammi fyrir auknum kostnaði. Samsung hefur varað við áframhaldandi skorti á minniskubbum og þá hafa bæði Sony og Nintendo nýlega hækkað verð á leikjatölvum sínum vegna hækkandi framleiðslukostnaðar.
Cook greindi ekki frá því hvenær verðhækkanir Apple taki gildi né hvaða vörur verði fyrir áhrifum. Hins vegar bendir þróunin á markaði til þess að neytendur megi búast við dýrari snjalltækjum á næstu misserum.