Kennari fékk lífstíðardóm fyrir hræðilegt morð á ættleiddu barni sínu: „Ég mun aldrei fyrirgefa þér“

37 ára gamall menntaskólakennari hefur verið dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir að kynferðislega misnota og myrða 13 mánaða dreng sem hann ættleiddi ásamt sambýlismanni sínum.
Jamie Varley var dæmdur á mánudaginn á Englandi fyrir að myrða Preston Davey. Þá var sambýlismaður hans, John McGowan-Fazakerley, dæmdur fyrir kynferðislega misnotkun á barni og vitorð að morði.
Varley og McGowan-Fazakerley, sem bjuggu í Blackpool, ættleiddu Preston þegar hann var aðeins níu mánaða gamall í janúar 2023, hann lést í apríl sama ár. Í dómnum, sem er reifaður á vef Independent, segir dómari að Preston hafi mátt þola hræðilegar aðstæður og misnotkun áður en hann lést við nauðgun.
„Það varst þú sem gerðir þetta. Þú myrtir hann. Lífstíðardómur er algjör undantekning en er sæmandi í tilviki sem þessu,“ sagði dómarinn. „Þetta er grafalvarlegt mál. Þú verður í fangelsi það sem eftir er ævi þinnar. Þú munt aldrei getað sótt um reynslulausn.“
Preston var tekinn af móður sinni, Sarah Davey, af barnaverndaryfirvöldum. Hún hlaut dóm árið 1998 fyrir að morð á ellilífeyrisþega og hefur síðan þá verið góðkunnungi lögreglunnar. „Ég hafði ekkert val. Ég reyndi að hugga mig við að Preston yrði öruggur. Ég mun aldrei fyrirgefa þér fyrir það sem þú gerðir við son minn,“ sagði Sarah fyrir dómi. „Á hverjum degi lifi ég við sárauka að vita hvað þú gerðir við hann. Þessar hugsanir fara ekki. Þær eru með mér þegar ég vakna og þær ásækja mig þegar ég reyni að sofna.“
Faðir Prestons, Gary Nolan, sagði að hann hefði verið lagður inn á geðdeild eftir að málið kom upp. Við réttarhöldin kom fram að Preston hefði þrisvar sinnum verið fluttur á sjúkrahús á nokkurra mánaða tímabili áður en hann lést, þá hafi hann margsinnis hitt félagsráðgjafa og heilbrigðisstarfsfólk, sérstök nefnd hefur verið fengin til að rannsaka hvernig þetta gat farið svona.