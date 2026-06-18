Hótelstarfsmaður á Kanaríeyjum grunaður um skartgripaþjófnað frá gestum

Kona sem starfar á hóteli í Mogán á Gran Canaria er grunuð um að fara inn á herbergi gesta og ræna af þeim skartgripum. Talið er að hún hafi stolið andvirði um 15 þúsund evra af hringum og hálsmenum.
Lögreglan á Gran Canaria hóf rannsókn á málinu í kjölfar þess að engin ummerki um innbrot sáust í herbergi brotaþola. Rannsókn leiddi í ljós að lykill sem tilheyrðu fyrrverandi starfsmanni á hótelinu hafði verið notaður til að komast inn í herbergið þaðan sem skartgripirnir hurfu.
Rafræn gögn sýna að konan sem er grunuð um þjófnaðinn hafði farið inn í herbergi skammt frá aðeins einni mínútu eftir að umræddur starfsmannalykill var notaður til að opna herbergi brotaþola.
Lögregla leitaði í eigum konunnar og fann starfsmannalykilinn umrædda í handtösku hennar. Var hann falinn innan um önnur skilríki konunnar.
Frekari rannsóknir tengja konuna við önnur þjófnaðartilvik á hótelinu en rannsókn málsins heldur áfram.
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