Opnar sig um ástarsambandið við Nicole Brown Simpson - Sleit sambandinu af ótta við OJ

Joseph Perrulli ætlaði aldrei að skrifa bók um ástarsamband sitt við Nicole Brown Simpson en óvenjuleg atburðarás og nærdauðaupplifun árið 2024 leiddi að lokum til endurminninga hans, The Forgotten Briefcase.
Bókin færir lesandann til ársins 1989 þegar Kris Jenner kynnti hann fyrst fyrir Nicole, á meðan hún var enn gift OJ Simpson. „Ég fann fyrir ákveðinni sorg í kringum hana, að hún bar með sér eitthvað myrkt,“ rifjar Perrulli upp.
Þremur árum síðar hringdi Jenner til að segja að Nicole, sem nýlega var skilin, hefði spurt um hann og þau hefðu öll borðað kvöldmat saman. „Ég varð heillaður af henni,“ segir Perrulli.
Í rómantískri ferð til Mexíkó með vinahópi játuðu hann og Nicole ást sína hvort á öðru. Þegar þau komu heim sagði Nicole: „Ég sagði OJ að ég væri orðin ástfangin af þér.“ Þegar hann spurði hvers vegna sagði hún: „Sjáðu til, ég lifi lífi mínu opinskátt og heiðarlega og ég ætla að segja honum hvernig mér líður. Og ég vil ekki að hann komi á milli þess sem við höfum.“
Að lokum var það einmitt það sem gerðist. OJ Simpson varð ógnandi, allt frá því að fela sig í runnunum fyrir utan heimili hennar á meðan Perrulli var þar, yfir í að birtast óboðinn á meðan þau voru að skokka. Perrulli endaði sambandið: „Ég hélt ekki að ég gæti lifað lífinu svona, með þá tilfinningu að þessi maður væri í leyni alls staðar.“
Eina nóttina fékk hann fyrirboða um hættuna sem þau voru í. „Við vorum að fljúga af kletti í bílnum hennar og við dóum,“ rifjar hann upp. „Þegar ég vaknaði safnaði ég saman öllu sem við höfðum deilt, bókunum, dagbókunum, kortunum og bréfunum, og setti í tösku sem ég reyndi vísvitandi að gleyma í meira en 33 ár.“
Perrulli, sem er orðinn 65 ára, segist sjá eftir því að hafa aldrei útskýrt fyrir Nicole til fulls hvers vegna hann sleit sambandinu. „Ég viðurkenndi ekki að ég væri hræddur um ekki aðeins líf hennar heldur líka mitt eigið,“ segir hann. „Þessir hlutir voru mér ofarlega í huga en ég viðurkenndi þá ekki.“
Eina nóttina heyrði hann bíl hennar aka að leiguhúsi hans í Brentwood um miðnætti og hún skilaði inn myndaalbúmi (með myndum sem þau höfðu tekið) með miða á bakhlið matvörureiknings: „Takk fyrir minningarnar.“
Sama sumar sagði hún honum frá áheyrnarprufu fyrir leikara sem gæti verið á hjólaskautum (Perrulli var þá að vinna lítilega við leiklistarstörf). Hún gaf honum ávísun útskrifaða á íþróttavöruverslunina á staðnum. Hún sagði: „Fáðu par fyrir mig, þetta er mín stærð. Við gætum lært saman á hjólaskautana.“ Hann á enn óinnleysta ávísunina.
Þau hittust í hádegismat fyrir jólin 1992. „Ég hafði gefið henni bókina Siddhartha eftir Hermann Hesse sem var mér mjög mikilvæg og hún skilaði henni. Hún hafði fundið hana í íþróttatöskunni minni og var forvitin og ég gaf henni hana. Hún sagði: „Þessi bók breytti lífi mínu að eilífu. Ég ætla að gefa öllum sem ég elska eintak. Ég gaf meira að segja OJ eintak.“
Hún gaf honum líka uppáhaldsbókina sína, Celebrate the Sun eftir James Kavanaugh, sem hún var að lesa fyrir börnin sín, Sydney og Justin. Þegar hann reyndi að skila myndaalbúminu neitaði hún og sagði: „Nei, ég vil að þú skoðir það og ég vil að þú saknir þess sem við deildum.“
Þegar hann frétti að Nicole hefði verið myrt hugsaði hann strax til OJ. „Ég hugsaði: Ó, hann gerði það. Hann myrti hana ,“ segir Perrulli. „Hann var manneskja með afar óstöðugt skap sem var óstjórnlegt og eins og hún lýsti honum, það var það sem ég ímyndaði mér, að einhver hefði bara misst stjórn á sér..“
Seinna sama dag ók hann á sitt fyrra heimili í Brentwood til að leita að töskunni með öllum minjagripunum. „Þeir voru þegar farnir að greina líf hennar, tína allt til sem þeir fundu um þessa fátæku stúlku,“ segir hann, „og ég hélt að ég myndi finna hluta af henni sem þeir gætu ekki tekið í burtu. En taskan var horfin og ég syrgði aldrei dauða hennar í raun og veru.“
Hann flutti að lokum til New York og fór að vinna í vínbransanum. Dag einn seint á tíunda áratugnum fékk hann símtal frá húseigandanum í Brentwood sem hafði fundið töskuna hans. Perrulli sótti töskuna og geymdi hana upp í skáp. Hann sagði konu sinni að hann hefði aldrei skoðað hana almennilega, „aldrei haft áhuga á henni,“ segir hann.
Nokkrum húsflutningum síðar fann hann töskuna aftur og árið 2024 opnaði hann hana loksins. „Ég sat í stiganum í líklega fjórar klukkustundir og las glósurnar hennar og las aftur eintakið af Siddhartha sem ég hafði gefið henni og mér fannst eins og ég hefði ferðast aftur í tímann og ég hóf að syrgja dauða hennar af alvöru.“
Hann byrjaði að skrifa upp bréf hennar og eigin dagbókarfærslur án nokkurrar raunverulegrar áætlunar í huga. En nærdauðaupplifun árið 2024 þegar hann fékk alvarlegt blóðþurrðarslag breytti því. „Allt í einu lokaðist vinstri hlið líkamans alveg niður. Ég fann ekkert,“ segir hann. „Ég gat ekki hreyft mig. Ég var nálægt dauðanum í sjúkrabílnum og svo heyrði ég rödd konu minnar og fékk meðvitund aftur.“
Þegar hann vaknaði, „áttaði ég mig á að í fartölvutöskunni minni voru dagbækur og Siddhartha og ég hugsaði til Nicole og ég áttaði mig á því að ég yrði að klára þetta. Að það væri stærri tilgangur með því að deila sögu hennar, uppáhaldsbók hennar. Og ég man að ég hugsaði, ef ég þyrfti að skrifa þetta með annarri hendi, af því að ég gat alls ekki hreyft vinstri handlegginn, þá myndi ég klára skrifin sama hvað.“
Nú þegar Perrulli hefur náð sér vonast hann til að bókin muni minna fólk á hver Nicole var í raun og veru. „Hún var allt öðruvísi en henni hefur veriðlýst,“ segir hann. „Hún var miklu andlegri og jarðbundnari og þegar ég hitti hana var hún að endurheimta líf sitt.“