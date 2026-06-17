fbpx
Miðvikudagur 17.júní 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Telur tæknibyltinguna árið 2007 skýra stóran hluta af fækkun fæðinga

Pressan
Miðvikudaginn 17. júní 2026 20:30

Steve Jobs heitinn kynnir tækið sem hefur haft mikil áhrif á líf jarðarbúa. Mynd Getty

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Ný rannsókn bendir til þess að útbreiðsla snjallsíma kunni að hafa átt stóran þátt í þeirri miklu fækkun fæðinga sem orðið hefur í Bandaríkjunum á síðustu tveimur áratugum.

Fæðingartíðni í Bandaríkjunum hefur dregist saman um 22 prósent frá árinu 2007 og hafa hagfræðingar lengi leitað skýringa á þróuninni. Í fyrstu var talið að efnahagshreppan árið 2008 hefði valdið tímabundnum samdrætti í barneignum, en þegar hagkerfið tók við sér hélt fæðingartíðnin áfram að lækka.

Hagfræðingurinn Caitlin Myers, prófessor við Middlebury College í Vermont, telur að skýringanna kunni að vera að leita í tæknibyltingu sem hófst sama ár og fæðingartíðnin tók að lækka verulega. Árið 2007 kynnti Apple fyrsta iPhone-símann og markaði það upphaf hraðrar útbreiðslu snjallsíma.

Í vinnurannsókn sem ber heitið „Is the iPhone Birth Control?“ heldur Myers því fram að snjallsímar geti skýrt á bilinu þriðjung til helmings af samdrætti fæðingartíðni á tímabilinu.

NPR fjallaði um málið í vikunni.

Náttúruleg tilraun

Til að kanna tengslin nýtti Myers sér þá staðreynd að fyrstu iPhone-símarnir virkuðu eingöngu á farsímakerfi AT&T. Því var aðgengi að símunum mismunandi eftir svæðum til að byrja með.

Niðurstöðurnar sýndu að fæðingum fækkaði hraðar á svæðum þar sem íbúar gátu fengið iPhone á fyrstu árum útbreiðslunnar en á svæðum þar sem aðgengi var takmarkað.

Samkvæmt Myers héldust niðurstöðurnar jafnvel þegar tekið var tillit til þátta á borð við aldurssamsetningu, menntunarstigi, tekjustigi og aðra efnahagslega þætti.

Minni samskipti augliti til auglitis

Rannsóknin styður einnig niðurstöður annarra fræðimanna um að snjallsímar hafi breytt hegðun ungs fólks verulega. Unglingar og ungt fólk verja nú meiri tíma á netinu og minni tíma í félagsleg samskipti utan heimilis.

Jean Twenge, prófessor í sálfræði við San Diego State University, hefur áður bent á að snjallsímar hafi gjörbreytt því hvernig ungmenni verja frítíma sínum. Þau eyði meiri tíma í símanum og minni tíma með vinum sínum í eigin persónu.

Myers segir að einfaldasta skýringin geti verið sú að færri félagsleg samskipti leiði til færri kynferðislegra samskipta og þar með færri þungana.

Fleiri mögulegar skýringar

Í rannsókninni er einnig bent á að snjallsímar hafi gert upplýsingar um getnaðarvarnir og fóstureyðingar aðgengilegri en áður. Þá sé mögulegt að auðveldara aðgengi að klámefni hafi einnig haft áhrif á samskipti fólks og dregið úr hefðbundnum ástarsamböndum.

Myers segir að þegar hún ræði málið við háskólanemendur sína nefni margir einmitt klámefni sem hugsanlega skýringu á fækkun fæðinga.

Ekki endanleg niðurstaða

Þrátt fyrir athyglisverðar niðurstöður er bent á að varast beri að draga of afdráttarlausar ályktanir. Um sé að ræða vinnurannsókn sem hefur ekki enn farið í gegnum formlegt ritrýningarferli og hún sýni fyrst og fremst fram á tölfræðileg tengsl en ekki óyggjandi orsakasamband.

Sérfræðingar hafa jafnframt bent á að fjölmargir aðrir þættir geti haft áhrif á fæðingartíðni, þar á meðal hækkandi húsnæðiskostnaður, lengri skólaganga, breytt viðhorf til fjölskyldulífs, aukin atvinnuþátttaka kvenna og fjárhagslegt óöryggi ungs fólks.

Rannsóknin hefur engu að síður vakið mikla athygli vegna þess hversu stóran þátt hún telur snjallsíma geta átt í einni af stærstu lýðfræðilegu breytingum síðustu ára. Hvort snjallsíminn hafi í raun breytt barneignamynstri heillar kynslóðar á hins vegar eftir að koma betur í ljós með frekari rannsóknum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Rétt í þessu
Telur tæknibyltinguna árið 2007 skýra stóran hluta af fækkun fæðinga
Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Svefnráðgjafar vara við þessari venju og segja hana geta verið „ógnvekjandi teikn“
Pressan
Í gær
„Eiginmaður vinkonu minnar hélt framhjá og konan mætti í jarðarför hans með barn“
Pressan
Í gær
Ása og dóttir hennar krefjast frávísunar eftir að þeim var stefnt af syni fórnarlambs raðmorðanna
Pressan
Í gær
Sló í gegn fyrir að nota óhefðbundnar en löglegar leiðir til að losna við hústökufólk
Pressan
Í gær
Kona dregin fyrir dóm eftir að hafa ekið Land Rover Defender inn í barnaskóla og valdið dauða tveggja barna
Pressan
Í gær
Fá bætur eftir að ásakanir um viðurstyggilegt athæfi rústuðu lífum þeirra
Pressan
Í gær
Ryanair undir rannsókn vegna aukagjalds á foreldra sem ferðast með börn

Mest lesið

Framkvæmdastjóri ákærður fyrir fjárdrátt – Kaffibaunir, bláber og beikon í Bónus og Costco
Tíu ódýrustu einbýlishúsin á höfuðborgarsvæðinu í dag
Uppnám varð í Laugarneshverfi – „Er ekki hægt að gera eitthvað í þessu?“
Ósóttar pantanir og kjánalegar fyrirspurnir ergja Egil rabarbarasala – „Fólk verður bara að lesa auglýsingarnar“
Tapaði sláandi háum upphæðum á veðmáli sem átti að teljast algjörlega öruggt

Nýlegt

Hversu vel þekkirðu söguna á bak við þjóðhátíðardag Íslands og sjálfstæðisbaráttuna?
Könnun: Ætlar þú að taka þátt í eða vera viðstaddur/viðstödd hátíðahöld á 17. júní?
Grunsamlegar mannaferðir við hús Hafþórs Júlíusar: „Af öllum húsunum í Garðabæ“
Segir íslenska vini hafa snúið baki við sér: „Á Íslandi segir enginn neitt við mig lengur“
Ragnhildur mælir með að þú gerir þetta: „Mylsnur eru líka brauð“
Setti afar vafasamt met á HM
Nýr aðgerðaþjarki afhentur á Landspítala
Tíu ódýrustu einbýlishúsin á höfuðborgarsvæðinu í dag
Rífur loks þögnina – Varð ólétt að barni Simons Cowell á meðan hún var enn gift öðrum
Pressan
Í gær
Móðir sem missti son sinn eftir netáskorun fagnar nýju banni
Pressan
Í gær

Óhugnanleg uppgötvun við fyrrum heimili meinafræðings

Óhugnanleg uppgötvun við fyrrum heimili meinafræðings
Pressan
Í gær
Lögregla handtekur mann í einu þekktasta óupplýsta sakamáli Bretlands
Pressan
Fyrir 2 dögum
Varð lykilvitni í sínu eigin morðmáli – „Hann er að sitja um mig og fylgist með mér. Ég er mjög hrædd“
Pressan
Fyrir 2 dögum

„Köngulóarmaðurinn“ hrapaði ofan í eldfjallagýg

„Köngulóarmaðurinn“ hrapaði ofan í eldfjallagýg
Pressan
Fyrir 2 dögum

Neyðarlending í flugi til Tenerife eftir að farþegi fór að syngja og dansa og láta dólgslega

Neyðarlending í flugi til Tenerife eftir að farþegi fór að syngja og dansa og láta dólgslega
Pressan
Fyrir 2 dögum
Sérfræðingur í þjóðaröryggi segir Bandaríkin hafa tapað stríðinu – „Íranir hafa náð helstu hernaðarlegu markmiðum sínum“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Fjölskyldan sem heimurinn gleymdi – Kynnin við umheiminn reyndust dýrkeypt

Fjölskyldan sem heimurinn gleymdi – Kynnin við umheiminn reyndust dýrkeypt
Pressan
Fyrir 2 dögum
Hún er háð því að borða „saltar“ táneglur og ekki bara sínar eigin – Svona hófst þessi furðulega fíkn fyrir 26 árum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Ný rannsókn – Hratt þyngdartap getur verið áhrifameira en hægt
Pressan
Fyrir 3 dögum

Ráðgátan um Lucan lávarð

Ráðgátan um Lucan lávarð
Pressan
Fyrir 3 dögum

Segir þetta vera það mesta æsandi í rúminu

Segir þetta vera það mesta æsandi í rúminu
Pressan
Fyrir 3 dögum
Af hverju vaknar þú oft á nóttunni?
Pressan
Fyrir 3 dögum
Barron Trump hefur haft óvænt áhrif í Bandaríkjunum
Pressan
Fyrir 3 dögum

Óþef lagði frá íbúðinni – Lögreglumennirnir trúðu ekki eigin augum

Óþef lagði frá íbúðinni – Lögreglumennirnir trúðu ekki eigin augum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Rússneskir hermenn snúast gegn Pútín – Nú berjast þeir fyrir Úkraínu
Pressan
Fyrir 3 dögum
Hversu oft áttu að skipta um handklæði? – Mikill munur á afstöðu kynjanna
Pressan
Fyrir 3 dögum
Segir frá undarlegri ökuferð með Melania Trump – „Hún var ísköld“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Gatið á gosdósaopnaranum býr yfir leyndri virkni

Gatið á gosdósaopnaranum býr yfir leyndri virkni
Pressan
Fyrir 3 dögum

Þetta ræður því hvort kvöldkaffi hafi áhrif á svefninn

Þetta ræður því hvort kvöldkaffi hafi áhrif á svefninn
Pressan
Fyrir 3 dögum
„Pútín er eins og dýr í gildru og hann mun berjast og er tilbúinn til að drepa.“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Ætluðu að fá sér einn bjór – Síðan hringdi mamma og fékk að vita hvað þeir höfðu gert

Ætluðu að fá sér einn bjór – Síðan hringdi mamma og fékk að vita hvað þeir höfðu gert
Pressan
Fyrir 3 dögum
Sylvia var myrt fyrir 45 árum – Gosdós kom upp um morðingjann
Pressan
Fyrir 3 dögum
Þessi sögulega mynd vitnar um mikilvæga vísindalega uppgötvun
Pressan
Fyrir 3 dögum

Gagnrýnir meint friðarsamkomulag – „Þetta er uppgjafarskjal frá Donald Trump til æðsta leiðtoga Írans“

Gagnrýnir meint friðarsamkomulag – „Þetta er uppgjafarskjal frá Donald Trump til æðsta leiðtoga Írans“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Eiginkonan, börnin og nágrannarnir vissu ekki um leyndarmál trúðsins

Eiginkonan, börnin og nágrannarnir vissu ekki um leyndarmál trúðsins
Pressan
Fyrir 4 dögum
„Mér líkaði við hann en hann gat bara fengið fullnægingu við undarlegar aðstæður“
Pressan
Fyrir 4 dögum
Er þetta í lagi? – Mæðgur fækka fötum á OnlyFans