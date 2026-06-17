Telur tæknibyltinguna árið 2007 skýra stóran hluta af fækkun fæðinga

Fæðingartíðni í Bandaríkjunum hefur dregist saman um 22 prósent frá árinu 2007 og hafa hagfræðingar lengi leitað skýringa á þróuninni. Í fyrstu var talið að efnahagshreppan árið 2008 hefði valdið tímabundnum samdrætti í barneignum, en þegar hagkerfið tók við sér hélt fæðingartíðnin áfram að lækka.
Hagfræðingurinn Caitlin Myers, prófessor við Middlebury College í Vermont, telur að skýringanna kunni að vera að leita í tæknibyltingu sem hófst sama ár og fæðingartíðnin tók að lækka verulega. Árið 2007 kynnti Apple fyrsta iPhone-símann og markaði það upphaf hraðrar útbreiðslu snjallsíma.
Í vinnurannsókn sem ber heitið „Is the iPhone Birth Control?“ heldur Myers því fram að snjallsímar geti skýrt á bilinu þriðjung til helmings af samdrætti fæðingartíðni á tímabilinu.
NPR fjallaði um málið í vikunni.
Til að kanna tengslin nýtti Myers sér þá staðreynd að fyrstu iPhone-símarnir virkuðu eingöngu á farsímakerfi AT&T. Því var aðgengi að símunum mismunandi eftir svæðum til að byrja með.
Niðurstöðurnar sýndu að fæðingum fækkaði hraðar á svæðum þar sem íbúar gátu fengið iPhone á fyrstu árum útbreiðslunnar en á svæðum þar sem aðgengi var takmarkað.
Samkvæmt Myers héldust niðurstöðurnar jafnvel þegar tekið var tillit til þátta á borð við aldurssamsetningu, menntunarstigi, tekjustigi og aðra efnahagslega þætti.
Rannsóknin styður einnig niðurstöður annarra fræðimanna um að snjallsímar hafi breytt hegðun ungs fólks verulega. Unglingar og ungt fólk verja nú meiri tíma á netinu og minni tíma í félagsleg samskipti utan heimilis.
Jean Twenge, prófessor í sálfræði við San Diego State University, hefur áður bent á að snjallsímar hafi gjörbreytt því hvernig ungmenni verja frítíma sínum. Þau eyði meiri tíma í símanum og minni tíma með vinum sínum í eigin persónu.
Myers segir að einfaldasta skýringin geti verið sú að færri félagsleg samskipti leiði til færri kynferðislegra samskipta og þar með færri þungana.
Í rannsókninni er einnig bent á að snjallsímar hafi gert upplýsingar um getnaðarvarnir og fóstureyðingar aðgengilegri en áður. Þá sé mögulegt að auðveldara aðgengi að klámefni hafi einnig haft áhrif á samskipti fólks og dregið úr hefðbundnum ástarsamböndum.
Myers segir að þegar hún ræði málið við háskólanemendur sína nefni margir einmitt klámefni sem hugsanlega skýringu á fækkun fæðinga.
Þrátt fyrir athyglisverðar niðurstöður er bent á að varast beri að draga of afdráttarlausar ályktanir. Um sé að ræða vinnurannsókn sem hefur ekki enn farið í gegnum formlegt ritrýningarferli og hún sýni fyrst og fremst fram á tölfræðileg tengsl en ekki óyggjandi orsakasamband.
Sérfræðingar hafa jafnframt bent á að fjölmargir aðrir þættir geti haft áhrif á fæðingartíðni, þar á meðal hækkandi húsnæðiskostnaður, lengri skólaganga, breytt viðhorf til fjölskyldulífs, aukin atvinnuþátttaka kvenna og fjárhagslegt óöryggi ungs fólks.
Rannsóknin hefur engu að síður vakið mikla athygli vegna þess hversu stóran þátt hún telur snjallsíma geta átt í einni af stærstu lýðfræðilegu breytingum síðustu ára. Hvort snjallsíminn hafi í raun breytt barneignamynstri heillar kynslóðar á hins vegar eftir að koma betur í ljós með frekari rannsóknum.