Svefnráðgjafar vara við þessari venju og segja hana geta verið „ógnvekjandi teikn“

Sérfræðingar vara við því að ein svefnvenja geti í raun verið „ógnvekjandi teikn“ þrátt fyrir að meirihluti fólks telji hana góða fyrir svefnheilsu.
Þeir sem veltast og veltast í marga klukkutíma og eiga í erfiðleikum með að átta klukkustunda svefni dreymir um að geta sofnað um leið og þeir leggjast á koddann. Þeir sem hafa talið sig eiga gott með svefn sökum þess að þeir sofna um leið og þeir leggjast á koddann eru hins vegar þeir sem nú ættu að hafa áhyggjur að sögn sérfræðinga.
Sumir svefnráðgjafar hafa jafnvel sagt að það að sofna innan nokkurra sekúndna gæti verið „ógnvekjandi teikn“.
Omar El-Gohary, lyfjafræðingur hjá IQ Doctor , sagði við Metro þar sem hann útskýrir málið: „Þó að það virðist tilvalið, þá getur það að sofna stöðugt innan fárra mínútna verið merki um að líkaminn sé með verulega svefnskuld og eigi erfitt með að halda sér vakandi.“
„Fyrir heilbrigðan fullorðinn einstakling tekur „það venjulega á bilinu 10 til 20 mínútur að sofna“, samkvæmt svefnsérfræðingi. „Ef þú sofnar reglulega næstum samstundis gæti það bent til þess að þú sért ekki að fá nægan gæðasvefn, jafnvel þótt þú eyðir nægum klukkustundum í rúminu,“ bætti hann við í viðtali við Metro.
Í sumum tilfellum útskýrði El-Gohary hvernig það að sofna svona hratt getur verið merki um ákveðnar svefnraskanir, þar á meðal kæfisvefn, sem um það bil 30 milljónir Bandaríkjamanna búa við. Þetta ástand er þegar öndun stöðvast og byrjar aftur á meðan þú sefur, sem veldur ýmsum einkennum, þar á meðal háværum hrotum, köfnunarhljóðum og kækhljóðum.
„Því þrengri sem öndunarvegurinn er, því kraftmeira verður loftflæðið. Þetta eykur vefjatitring, sem veldur því að hroturnar verða háværari.“
El-Gohary sagði að það að sofna svona hratt gæti einnig verið merki um „langvarandi svefnleysi“. „Að sofna strax getur verið merki um að líkaminn sé að ganga á tómum tanki frekar en að starfa sem skyldi,“ bætti sérfræðingurinn við.
Þú ættir þó ekki að hafa áhyggjur ef þú sofnar hratt eftir frekar annasaman dag. Ef þetta gerist alltaf er það eitthvað sem mætti skoða hjá lækni samkvæmt El-Gohary.
„Svefninn ætti að láta þig vera endurnærður, vakandi og orkumeiri næsta dag, ekki eins og þú sért enn þreyttur,“ bætti fræðingurinn við.
Á sama tíma sagði Martin Seeley, yfirsérfræðingur í svefni hjá MattressNextDay : „Ef þú vaknar upp úrvinda þrátt fyrir að hafa sofið heila nótt, eða ef maki þinn tekur eftir því að þú hrýtur hátt og hættir að anda á nóttunni, leitaðu þá ráða hjá fagfólki.“