„Eiginmaður vinkonu minnar hélt framhjá og konan mætti í jarðarför hans með barn“

Hin ráðagóða Abby hefur svarað lesendum bandarískra fjölmiðla síðan á sjötta áratug síðustu aldar. Hún hefur verið svo vinsæl að eftir að hin upprunalega Abby, Pauline Esther Phillips, lést árið 2013 tók dóttir hennar, Jeanne Phillips, við keflinu.
Abby tekst á við ýmislegt sem brennur á lesendum hennar og endurspegla svör hennar stundum breytingar í samfélaginu sem fólk hefur ekki endilega áttað sig á.
Kona nokkur sagðist hafa séð margt í jarðarförum í gegnum árin, atvik sem ættu ekki að eiga sér stað, en gerðu það stað. Sagðist konan hafa mætt í jarðarför eiginmanns vinkonu sinnar og þar hefði hjákona mannsins mætt, með barn þeirra, og látið eins og þau væru hluti af fjölskyldunni.
„Konan mætir yfirleitt með fullorðið barn og notar þá afsökun að hún sé þarna fyrir barnið sitt. Ef barnið er ólögráða, þá finnst mér að þau ættu að sitja kyrrlát í fjarlægð frá fjölskyldu mannsins, og ef barnið er fullorðið, þá ætti konan bara alls ekki að mæta.
Ekkjan hefur þurft að þola nóg vegna framhjáhalds þessarar konu og eiginmanns hennar og ætti að fá að jarða hann í friði. Sem „hin konan“ hefur hún valdið nægum skaða. Ef það eru lagaleg mál sem þarf að leysa ætti það að gerast í einrúmi. Hvers vegna fær hjákonan að breyta rangt og monta sig síðan af því?“
Abby benti konunni á að hvort sem henni líkaði vel eða illa þá tengdust vinkona hennar og hjákonan vegna barnsins.
„Hvort sem barnið er ólögráða eða fullorðið, þá hefur það misst foreldri og á rétt á að syrgja og þarfnast þess kannski að móðirin sé með. Eiginkonan getur viðurkennt eða hunsað nærveru hinnar konunnar, sem gæti syrgt dauða mannsins jafn mikið eða meira en eiginkona hans. Í óþægilegum aðstæðum eins og þeirri sem þú lýsir, er aðalmálið að forðast að skapa deilur og drama.“