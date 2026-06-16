Sló í gegn fyrir að nota óhefðbundnar en löglegar leiðir til að losna við hústökufólk

Lög um réttindi leigjenda í ákveðnum ríkjum Bandaríkjanna hafa stundum komið fasteignaeigendum í erfiða stöðu, einkum í málum sem varða hústökufólk. Flash Shelton ætlaði sér aldrei að verða hetja fasteignaeigenda í baráttu þeirra gegn hústökufólki. Það gerðist eiginlega óvart. Hann deilir sögu sinni með The New York Post.
Shelton er handlaginn maður frá Kaliforníu en hann lenti í þeim sporum að þurfa að selja hús foreldra sinna eftir að faðir hans lést þar sem móðir hans gat ekki staðið í þessu vegna veikinda. Húsið stóð autt og Shelton taldi að salan myndi ganga fljótt og vel fyrir sig. Þá fékk hann símtalið sem breytti öllu. Ókunnugt fólk hafði flutt inn í húsið.
Shelton ákvað að sætta sig ekki við hústökuna og ákvað að grípa til sinna eigin ráða. Það gekk eftir og í kjölfarið deildi hann reynslu sinni á netinu. Þá varð ekki aftur snúið. Síminn hjá honum stoppaði ekki. Hann fékk símtöl frá eldri fasteignaeigendum, syrgjandi ekkjum og fjölskyldum sem höfðu keypt draumahúsið en gátu ekki flutt inn. Hann fékk meira að segja símtöl frá fólki sem var orðið að eins konar fanga á eigin heimili vegna hústökufólks sem það gat ekki losað sig við.
Shelton ákvað að taka slaginn og nú eru komnir heimildarþættir um baráttu hans sem kallast Squatters. Þar ferðast Shelton um Bandaríkin og hjálpar fasteignaeigendum að losa sig við hústökufólk. Hann beitir til þess ýmsum brögðum, svo sem að gerast sjálfur hústökumaður í eignum þar sem hústökufólk hefur komið sér fyrir. Þannig gerir hann hústökufólkinu lífið óbærilegt svo það ákveður af sjálfsdáðum að flytja út.
Það var í einu húsnæði í Washington þar sem hann notaði þetta ráð. Þar komst hann að því að hústökumanneskjan sem hafði komið sér fyrir í húsinu var haldin ofsahræðslu við slöngur. Hann gerðist sjálfur hústökumaður í sama húsi og tók slöngur með sér.
„Ég var að reyna að hræða hana og láta hana halda að ég ætlaði mér að búa í þessu húsi og leyfa slöngunum að vera þar frjálsar.“
Shelton heldur sig innan ramma laganna og segir mikilvægt að þekkja lögin. Það sé þó ekki síður mikilvægt að kynna sér hústökufólkið sjálft. Best sé að koma sér sjálfur inn í eignina og þjarma þannig að hústökufólkinu.
„Ég kem aldrei óundirbúinn. Fyrsta skrefið er alltaf að afla sér upplýsinga.“
Shelton segist einnig passa að um raunverulega hústöku sé að ræða áður en hann tekur mál að sér. Hann tekur fram að það sé grundvallarmunur á hústökufólki og leigjendum.
„Margir halda að um hústöku sé að ræða en svo reynist þetta vera leigusamband.“
Þó svo að það sé ekki að finna nein réttindi til hústökufólks í lögum þá á hústökufólk auðvelt með að öðlast réttindi sem leigjendur. Ástandið sé einkum slæmt í New York-borg en þar getur hústökufólk öðlast réttindi sem leigjendur eftir 30 daga búsetu í fasteign. Stjórnvöld þar hafa undanfarið reynt að vinda ofan af þessari stöðu en það hefur reynst erfitt. Fasteignaeigendur eru varaðir við því að slökkva á rafmagni eða skipta um lása þegar hústökufólk hefur komið sér fyrir.
„Þetta er sá staður sem er í minnstu uppáhaldi hjá mér,“ segir Shelton um New York.
„Þar gildir sú regla að sama hvernig þú kemst inn í eignina, ef þér tekst að vera þar í 30 daga þá telstu fullgildur leigjandi. Þessi 30 daga regla er algjörlega galin fyrir mér.“
Shelton segist fyrst og fremst stunda þetta vegna verstu málanna sem hann fær í hendurnar. Nefnir hann dæmi um 88 ára gamla konu í Kaliforníu sem lenti í því að heimilishjálpin hætti að sinna vinnu sinni, leyfði kærastanum að flytja inn til gömlu konunnar og saman tóku þau yfir eignina.
„Hún hafði fengið þá hugmynd að hún gæti tekið yfir heimilið og svo átt það þegar sú gamla væri dáin.“
Annað mál varðaði konu sem ákvað að leigja út herbergi á heimili sínu eftir að maður hennar dó. Karlmaður kom til að skoða herbergið, kom fötunum sínum svo strax fyrir inni í skáp og neitaði að yfirgefa heimilið. Þegar lögreglu bar að garði fékk konan að heyra að hér væri um einkamál að ræða og að lögreglan gæti ekkert gert, jafnvel þó að konan hefði aldrei samþykkt að leigja herbergið til mannsins og þó að enginn samningur væri til staðar.
Shelton tekur fyrir að hústökufólk sé jaðarsett og eigi ekki í nein önnur hús að venda.
„Þetta fólk, þau eru gjarnan á flottum bílum og gjarnan í góðum vinnum. Ég hef þurft að eiga við forstjóra í stórfyrirtækjum.“
Það sem hústökufólkið eigi sameiginlegt sé heimtufrekja.
„Þau eru að notfæra sér brotið kerfi því þeim finnst að ef fyrst að glufan sé til staðar þá geti þau allt eins nýtt sér hana.“
Hann mælir með því að fasteignaeigendur komi upp eftirlitsmyndavélum á heimilum sínum og að þeir vakti tómar eignir sínar. Ef hústökufólk kemur sér fyrir þá þurfi að bregðast hratt og ákveðið við.
„Ég er spenntur fyrir því að þættirnir gefi mér færi á að kenna fasteignaeigendum ekki bara hvað hústökufólk er og að það sé ekki heimilislaust, heldur líka hversu auðvelt það er að verða fórnarlamb og að fasteignaeigendur þurfi að passa sig.“