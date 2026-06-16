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Þriðjudagur 16.júní 2026

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Kona dregin fyrir dóm eftir að hafa ekið Land Rover Defender inn í barnaskóla og valdið dauða tveggja barna

Pressan
Þriðjudaginn 16. júní 2026 20:30

Skjáskot frá Sky News sýnir börnin tvö sem létust í slysinu.

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Hin 49 ára gamla Claire Freemantle kom fyrir dóm í London í dag þar sem þingfest var mál gegn henni vegna hörmulegs slyss árið 2023.

Freemantle ók þá á Land Rover Defender yfir girðingu fyrir utan barnaskóla í Wimbledon. Þar voru börn og starfsfólk úti við að drekka te en tvær átta ára stúlkur létust og átta aðrir einstaklingar slösuðust.

Freemantle var aðeins spurð um nafn, fæðingardag og heimilisfang en mál hennar verður tekið fyrir að nýju þann 14. júlí. Hún fékk sérstakt leyfi til að sitja fyrir aftan lögmann sinn í dómsalnum en ekki á sérstökum sakamannabekk. Var ástæðan sú að álagið gæti valdi því að hún fengi flogaveikikast.

Freemantle var ekki spurð hvort hún játaði eða neitaði sök samkvæmt ákæru. Talið er fullvíst að hún muni neita sök er að því kemur og bera við því að hún hafi verið í flogaveikikasti er slysið varð.

Lundúnarlögreglan sagði í yfirlýsingu sumarið 2024 að ökumaðurinn í slysinu hefði fengið flogaveikikast og myndi ekki sæta ákæru. En fjölskyldur tveggja barna sem létust í slysinu sættu sig ekki við þetta og málið var rannsakað upp á nýtt sem leiddi til ákæru yfir Freemantle.

Samkvæmt frásögn Mirror var hún gráti nær er hún kom til þingfestingarinnar í dag, klædd í svarta buxnadragt. Hún sætir samtals níu ákærum, sem varða annars vegar að valda dauða með hættulegum akstri og hins vegar að valda líkamstjóni með hættulegum akstri.

Sjá nánar um málið hér og hér.

 

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