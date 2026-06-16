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Ása og dóttir hennar krefjast frávísunar eftir að þeim var stefnt af syni fórnarlambs raðmorðanna

Pressan
Þriðjudaginn 16. júní 2026 22:00

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Ása Guðbjörg Ellerup og dóttir hennar, Victoria, freista þess nú að fá máli sem höfðað hefur verið gegn þeim vísað frá.

Málið er höfðað af syni Valerie Mack, en hún var ein af þeim átta konum sem fyrrverandi eiginmaður Ásu, Rex Heuermann, hefur játað að hafa myrt á árunum 1993-2010.

Newsday greinir nú frá því að sonur Mack hafi lagt fram stefnu þar sem hann fer fram á það að Ása og dóttir hennar greiði honum bætur vegna morðsins. Lögmaður Ásu og Victoriu hefur farið fram á frávísun á þeim grundvelli að málið sé fyrnt og að sonur hafi engra lögvarinna hagsmuna að gæta gagnvart mæðgunum.

„Þessi málshöfðun er furðuleg samsuða af fyrndum og gölluðum kröfum,“ segir í frávísunarkröfunni þar sem meðal annars er vísað til þess að Victoria verði ekki gerð ábyrg fyrir því sem faðir hennar gerði þegar hún var sjálf aðeins barn að aldri. Lögmaðurinn telur augljóst að krafan sé með öllu tilhæfulaus.

Stefnunni er einnig beint að Heuermann en hann og Ása skildu að borði og sæng fljótlega eftir að Heuermann var handtekinn vegna raðmorðanna og eru nú lögskilin. Fram hefur komið að þau hafi fyrst og fremst skilið til að verja Ásu og börn hennar fyrir málsóknum sem þessari.

Þó að Íslendingar fagni þjóðhátíðardegi sínum á morgun eru engin slík hátíðarhöld í Bandaríkjunum þar sem Heuermann verður að öllum líkindum dæmdur í lífstíðarfangelsi.

Lögmaður Ásu, Robert Macedonio, segir um bótamálið að lögregla hafi hreinsað Ásu af öllum grun. Hún hafi ekki tengst voðaverkum eiginmanns síns með nokkrum hætti og ekki haft nokkra vitneskju um morðin sem gjarnan áttu sér stað þegar hún var að ferðast með börnin, þar með talið til Íslands þar sem hún á fjölda hálfsystkina.

Sonur Mack beinir kröfu sinni að mæðgunum meðal annars með vísan til þess að þær hafi grætt á glæpum Heuermanns með því að þiggja himinháar greiðslur fyrir þátttöku sína í heimildarþáttum um morðin. Eins er því haldið fram að mæðgurnar hafi átt hlutdeild í morðunum með því að hylma yfir þau eða með því að vísvitandi loka augunum fyrir myrkraverkunum.

Aflimaðar líkamsleifar Mack fundust í Manorville árið 2000 en höfuð hennar og útlimir fundust árið 2011 við Gilgo-ströndina á Long Island.

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