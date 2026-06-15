Varð lykilvitni í sínu eigin morðmáli – „Hann er að sitja um mig og fylgist með mér. Ég er mjög hrædd“

Íbúar smábæjarins Bellevue í Iowa vöknuðu upp við vondan draum 8. október árið 2022. Friðsælli bærinn þeirra var ekki lengur friðsæll. Í fyrsta sinn í tæpan áratug hafði verið framið morð. Ekki þurftu bæjarbúar þó að velkjast í vafa um hver gerandinn væri – enda var það síðasta verk hinnar myrtu að segja til morðingja síns. Sagt er frá sögu hennar í þáttum CBS, 48 Hours.
Angela Prichard var 55 ára og hafði aðeins búið í fáein ár í Bellevue eftir að hún fluttist þangað með kærasta sínum, síðar eiginmanni, árið 2019. Þar lét hún drauminn sinn rætast og opnaði hundahótel. Þangað mætti hún að venju morguninn 8. október. Áður en hún náði að taka á móti fyrsta viðskiptavini dagsins var hún þó myrt og morðingi hennar hafði lagt á flótta.
Þegar lögregla hafði samband við fjölskyldu Angelu vissi systir hennar, Wendy, í hjarta sér hver hefði verið þar að verki. Mánuðum saman hafði Angele reynt að skilja við eiginmann sinn, Christ Prichard, sem var ekki lengur sá draumaprins sem hún hafði fallið fyrir fáeinum árum áður heldur drykkfelldur og ofbeldisfullur. Angela hafði óttast um líf sitt, enda var Chris sífellt að verða vanstilltari. Wendy benti lögreglu strax á Chris og lögreglan gat ekki annað en tekið undir þennan grun systurinnar þar sem Angela hafði sjálf bent á Chris, einmitt í þann mund sem hann myrti hana. Angela náð nefnilega að verða lykilvitni í sínu eigin morðmáli. Hennar síðasta verk í þessu lífi var að hringja í Neyðarlínuna og nafngreina morðingja sinn.
Símtalið var eftirfarandi:
Starfsmaður Neyðarlínu: 911, hvers konar neyðartilvik er um að ræða?
Angela: Vinsamlegast farðu héðan út. Það eru viðskiptavinir á leiðinni.
Starfsmaður Neyðarlínu: 911
Angela: Gerðu það, farðu héðan út.
Starfsmaður Neyðarlínu: Ókei, hvar ertu stödd?
Angela: CHRIS! (byssuskot heyrist)
Starfsmaður Neyðarlínu: Fröken, hvar ertu?
Karlmannsrödd: Farðu til fjandans.
Rannsóknarlögreglumaðurinn Ryan Kedley lýsti því við 48 Hours að það hafi verið erfitt að hlusta á upptökuna. Þarna mátti heyra Angelu deyja. Á sama tíma væri þetta mikilvægt rannsóknargagn. Neyðarlínan hafði sent lögreglu á vettvang á hundahótelinu og þar fannst Angela, látin í blóði sínu. Hún hafði verið skotin í brjóstkassann af stuttu færi. Lögreglan þurfti ekki að rannsaka það lengi hvaða Chris Angele hafði átt við í símtalinu, enda var það nafn eiginmanns hennar. Af lögregluskýrslum um heimilisofbeldi og nálgunarbönn mátti ráða að Chris væri ekki að taka því vel að Angela vildi ekkert með hann hafa lengur og eins mátti ráða að hegðun hans hafi verið stigversnandi allt þar til Angela lést. Blóðug spor á vettvangi bentu til þess að Chris hefði lagt til fótanna yfir í þétt skóglendi við hundahótelið. Hann væri því einhvers staðar þarna úti, verulega vanstilltur og vopnaður.
Þar sem Bellevue er smábær ákvað lögregla að láta orðið berast um að Angela væri látin og Chris á flótta. Meðal annars gerði lögreglustjórinn sér ferð á búgarðinn hjá Jeff Junk. Hann og Chris höfðu verið nánir vinir en lögreglan taldi líklegt að þangað myndi Chris leita. Þegar bankað var á dyrnar um kvöldið vissu Jeff og eiginkona hans strax að þetta væri Chris. Þau áttu ekki von á neinum öðrum. Þau vissu eins að Chris væri vopnaður og að hann tæki því líklega ekki vel ef þau hringdu í lögreglu.
Jeff fór á endanum til dyra og bað Chris um að leggja frá sér vopnið áður en hann kæmi inn. Jeff spurði svo varfærnislega út í Angelu. Chris gekkst við að hafa skotið hana en virtist þó ekki vita að hún hefði látið lífið. Þegar Jeff tilkynnti Chris að eiginkonan hans væri vissulega látin lét Chris sér þó fátt um finnast. Til að halda Chris góðum ákvað Jeff að bera í hann áfengi. Þeir spjölluðu svo saman og drukku fram eftir kvöldi og lýsti Jeff því í 48 Hours að Chris hafi ekki sýnt nokkra eftirsjá. Þegar leið á kvöldið sofnaði Chris ölvunarsvefni í hægindastól og þá loks hringdi Jeff í lögregluna. Þegar Chris vaknaði stóð teymi lögreglumanna yfir honum en á upptöku búkmyndavéla má sjá að hann tók því ekkert sérstaklega vel. „Hvað í fjandanum gengur að ykkur? Jesús Kristur, ég var sofandi,“ sagði Chris.
Þegar Angela og Chris fluttu til Bellevue árið 2019 virtist lífið blasa við þeim. Christ starfaði sem rafvirki og Angela ætlaði að láta draum sinn um að vinna með dýrum verða að veruleika. Þau höfðu þarna aðeins verið saman í tvö ár en voru sannfærð um að þetta samband væri til lífstíðar en bæði áttu misheppnuð hjónabönd að baki. Lífið var dans á rósum næstu átta mánuðina. Svo fór að síga á ógæfuhliðina. Chris missti vinnuna og fljótlega missti hann tökin. Hann fór að halla sér að áfengi, síðan fíkniefnum líka, og fór að taka skapofsaköst sem beindust að Angelu. Fjölskylda Angelu varaði hana við en hún vildi standa með manni sínum. Síðan gerðist það sem hún taldi óhugsandi – Chris lamdi hana í apríl árið 2022.
Angela leitaði til lögreglunnar og var Chris handtekinn og úrskurðaður í gæsluvarðhald. Hann lofaði bótum og betrum og Angela ákvað að taka við honum aftur. Hann sveik þó loforðin og hélt áfram að beita ofbeldi. Angela var hrædd og Chris vissi að hún væri líkleg til að yfirgefa hann. Hann fór að vakta ferðir hennar og kom fyrir staðsetningartæki á bíl Angelu og eftirlitsmyndavélum inni á heimili þeirra. Skömmu fyrir andlátið hafði Angela þó endanlega fengið nóg og flúði til systur sinnar. Hún var þó sannfærð um að Chris myndi ekki láta hana í friði og byrjaði hún að skrifa um samskipti þeirra á post-it miða, einn miða fyrir hvert atvik. Þetta átti líka eftir að verða mikilvægt sönnunargagn í málinu. Dæmi um það sem stóð á miðunum eru eftirfarandi:
Eftir að Jeff Junk hellti Chris fullan og kom honum þannig í hendur lögreglunnar gekk rannsóknin nokkuð hratt fyrir sig. Chris reyndist hafa farsíma Angelu og veski hennar í fórum sínum. Angela hafði nafngreint hann í símtalinu við Neyðarlínuna og haldið ítarlegt bókhald yfir hótanir hans og ofsóknir.
Þegar Chris settist í aftursæti lögreglubifreiðarinnar virtist hann líka vita það sjálfur að hann væri ekki að fara að komast upp með morðið. Lögreglan spurði hvort hann vildi setja á sig sætisbelti en Chris svaraði þá:
„Ég vil kúlu í hausinn.“
Wendy telur að systir hennar hefði ekki þurft að deyja. Hegðun Chris hafði farið stigversnandi í aðdraganda morðsins og hafði Angela ítrekað leitað til lögreglu. Þykir Wendy að þetta hefði átt að gefa lögreglu fullt tilefni til að taka öll vopn úr vörslum Chris, það var þó ekki gert.
Chris hélt því síðar fram í yfirheyrslum að Angela hefði látið lífið vegna voðaskots. Þau hefðu rifist á hundahótelinu og hún hefði hrint honum á skáp og við það hefði skot hlaupið af byssunni sem hæfði Angelu í hendina. Hann gat þó ekki útskýrt hvers vegna hann hefði stungið af frá vettvangi eða hvers vegna Angela hefði ekki verið með skotsár á hendinni heldur á brjóstkassanum. Það fór því svo að Chris var dæmdur í lífstíðarfangelsi.