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Sérfræðingur í þjóðaröryggi segir Bandaríkin hafa tapað stríðinu – „Íranir hafa náð helstu hernaðarlegu markmiðum sínum“

Pressan
Mánudaginn 15. júní 2026 14:30

Myndir/Getty

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Tom Nichols, fastur penni hjá The Atlantic og prófessor emeritus í þjóðaröryggismálum, segir að Trump og Bandaríkin hafi tapað stríðinu við Íran. Trump lofaði stjórnarskiptum en það gekk ekki eftir. Trump sagðist aldrei sætta sig við annað en skilyrðislausa uppgjöf en nú hefur verið samið um frið í samningi sem margir telja vera Írönum í hag. Trump hafi lofað því að opna Hormússundið en Hormússundið var þó að mestu opið áður en stríðið hófst. Trump lofaði að gera út af við kjarnorkuáform Írans en það var þó Trump sjálfur sem rifti kjarnorkusamkomulagi Írans og Bandaríkjanna.
Nichols, sem kenndi áður í 25 ár við háskóla bandaríska sjóhersins, U.S. Naval War College, skrifar um þetta í grein sem birtist í morgun.

„Ef það virðist sterkt til orða tekið að tala um ósigur, íhugið þá það sem við vitum um það hvernig þessu stríði mun ljúka. Íran hefur orðið fyrir umtalsverðu tjóni vegna hernaðaraðgerða Bandaríkjanna og Ísraels. En eins og ég og aðrir vöruðum við í upphafi þá leiðir það eitt að drepa fólk og sprengja hluti ekki til sigurs. Raunin er sú að stríðinu mun ljúka með því að stjórnin í Tehran heldur velli í heljargreipum íranska byltingarvarðarins. Hormússundið verður áfram undir ógn íranskra árása, Íranir munu áfram búa yfir umtalsverðum birgðum af drónum og flugskeytum, ríkisstjórnin mun áfram geta stutt við hryðjuverk og mörgum viðskiptaþvingunum verður aflétt frystingu verður aflétt af milljarða dollara eignum sem munu renna til Írans. Með öðrum orðum, Íranir hafa náð helstu hernaðarlegu markmiðum sínum – umfram allt að stjórnvöld þar halda velli – á meðan Bandaríkjamenn hafa ekki náð neinum af sínum.“

Mistókst að koma á stjórnarskiptum

Bandaríkin hafi mögulega gert illt verra. Íran sé nú öflugra en áður á hinu pólitíska sviði. Landið hafi staðið af sér umfangsmiklar árásir Bandaríkjanna og eins náð að valda ýmsum ríkjum við Persaflóa skaða til að refsa þeim fyrir stuðning við Bandaríkin og stríðsrekstur þeirra. Nichols telur að engu að síður muni Trump halda fram sigri þar sem Íran hafi ekki tekist að koma sér upp kjarnavopnum.

„En slík fullyrðing er bæði kjánaleg og óþörf. Tehran hafði þegar heitið því fyrir 10 árum í aðgerðaráætluninni (JCPOA) að sækjast ekki eftir kjarnorkuvopnum. Enginn ætti að treysta Írönum, en JCPA virtist virka áður en Trump rifti samningnum einhliða á fyrsta kjörtímabili sínu. Það sem meira er var Íran hvergi nærri því að eignast slíka sprengju þegar Trump ákvað að fara í stríð og svo sannarlega ekki vikum frá því að geta smíðað vopn eins og Trump hélt fram. Tilraunir til að halda því fram að þetta stríð hafi gert kjarnorkuáform Írans að engu eru ekkert annað en tilraun til að beina athyglinni frá því að ríkisstjórninni mistókst að koma á stjórnarskiptum, sem var frá upphafi aðalmarkmið hennar.“

Friðarsamkomulagið feli eins í sér að Hormússundið verði opnað en Nichols bendir á að Hormússundið hafi verið opið áður en stríðið hófst, að minnsta kosti fyrir þá aðila sem Íranir hleyptu í gegn. Nichols segir að þegar stríðið hófst hafi Trump lofað írönsku þjóðinni að breytingar væru í vændum Þjóðin myndi heimta stjórn lands síns úr höndum þeirra harðstjóra sem hafi kúgað þjóðina síðustu áratugina. Trump sagði að hann myndi aldrei sætta sig við annað en skilyrðislausa uppgjöf Írans.

„Hefði Trump steypt stjórninni í Tehran af stóli hefði hann fengið þakkir frá stærstum hluta heimsins – og jafnvel hamingjuóskir frá sínum hörðustu gagnrýnendum. Þess í stað hafa Bandaríkin beðið ósigur og á sunnudagskvöldið stóð Trump úti á graflötinni að bíða eftir að það stytti upp svo hann gæti hafið afmælisveislu sína.“

Tókst mögulega að auka kúgun frekar en að uppræta hana

Það var í mars á þessu ári sem Trump skrifaði á Truth Social: „Það verða engir samningar gerðir við Íran sem fela ekki í sér SKILYRÐISLAUSA UPPGJÖF“ en margir hafa rifjað upp þessa færslu nú þegar samningar hafa náðst um frið. Í lok febrúar hafði Trump eins gefið það til kynna að hann vildi koma á stjórnarskiptum en þá skrifaði hann til írönsku þjóðarinnar að tími frelsis væri að renna upp og að eftir að Bandaríkin hefðu lokið hernaðaraðgerðum sínum gæti þjóðin steypt ríkisstjórn sinni af stóli. Trump virðist hafa treyst á það að íranska þjóðin gerði byltingu gegn sitjandi stjórnvöldum en þær vonir hans urðu síðar að engu. Trump fullyrti þó í byrjun apríl að í reynd hefði tekist að koma stjórnvöldum frá þar sem æðstiklerkur Írans og fleiri háttsettir embættismenn voru felldi í árásum Bandaríkjahers. CNN benti þó fljótlega á að það sem Trump hafi í raun tekist var að gera stjórnvöld í Íran enn öfgafyllri en áður.

„Þegar Trump segist hafa komið á stjórnarskiptum í Íran hefur hann rétt fyrir sér að einu leyti – hann hefur komið á mun róttækari stjórn,“ sagði Ali Vaez, verkefnastjóri Írans hjá International Crisis Group í samtali við CNN. „Allt þetta fólk sem nú er við völd – nýi þjóðaröryggisráðgjafinn, nýi yfirmaður íranska byltingarvarðarins, forseti þingsins – sem sjálfur var fyrrverandi herforingi í byltingarverðinum – þeir hafa allir tekið ríkan þátt í kúgun hér innanlands á sínum ferli. Í ljósi ofsóknarbrjálæðis stjórnarinnar tel ég að kúgunin verði mun meiri en áður.“

Trump sagði þó við The Wall Street Journal í gær að hann hafi aldrei farið fram á stjórnarskipti í Íran.

„Hvað stjórnarskipti varðar, þá hefur mér aldrei verið í mun að ná fram stjórnarskiptum. Þetta er þriðji hópurinn sem við eigum við og sá skynsamasti til þessa,“ sagði Trump

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