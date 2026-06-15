Ný rannsókn – Hratt þyngdartap getur verið áhrifameira en hægt

284 fullorðnir tóku þátt í rannsókninni. Var þátttakendunum skipt í tvo hópa og fylgdu þeir sitt hvorri aðferðinni við að léttast.
Annar hópurinn fylgdi 16 vikna megrunarprógrammi og borðuðu þátttakendurnir á milli 1.000 og 1.500 hitaeiningar á dag.
Hinn hópurinn átti að léttast hægar með því að minnka daglega hitaeininganeyslu um 1.000 hitaeiningar í litlum skrefum. Þátttakendurnir sögðust að meðaltali neyta 1.400 hitaeininga á dag.
Eftir fyrstu 16 vikurnar voru báðir hóparnir látnir fylgja sömu aðferðinni í 36 vikur til að koma í veg fyrir að þátttakendurnir þyngdust aftur.
Niðurstöðurnar komu á óvart því þátttakendurnir, sem voru í hópnum sem léttist hraðar, stóðu sig betur. Eftir eitt ár höfðu þeir að meðaltali lést um 14,4% af líkamsþyngdinni. Hjá hinum hópnum var hlutfallið 10,5% af líkamsþyngdinni.
Höfundar rannsóknarinnar segja að niðurstöðurnar séu á skjön við þá útbreiddu skoðun að hægt þyngdartap sé árangursríkast til langs tíma litið