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Mánudagur 15.júní 2026

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Ný rannsókn – Hratt þyngdartap getur verið áhrifameira en hægt

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Mánudaginn 15. júní 2026 06:00

Það er hægt að takast á við ofþyngd á ýmsa vegu.

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Norskir vísindamenn rannsökuðu áhrif mismunandi þyngdartaps á fólk sem glímir við ofþyngd. Þeir kynntu rannsóknina á evrópsku offituráðstefnunni, sem fór fram í Tyrklandi, að sögn LADBible.

284 fullorðnir tóku þátt í rannsókninni. Var þátttakendunum skipt í tvo hópa og fylgdu þeir sitt hvorri aðferðinni við að léttast.

Annar hópurinn fylgdi 16 vikna megrunarprógrammi og borðuðu þátttakendurnir á milli 1.000 og 1.500 hitaeiningar á dag.

Hinn hópurinn átti að léttast hægar með því að minnka daglega hitaeininganeyslu um 1.000 hitaeiningar í litlum skrefum. Þátttakendurnir sögðust að meðaltali neyta 1.400 hitaeininga á dag.

Eftir fyrstu 16 vikurnar voru báðir hóparnir látnir fylgja sömu aðferðinni í 36 vikur til að koma í veg fyrir að þátttakendurnir þyngdust aftur.

Niðurstöðurnar komu á óvart því þátttakendurnir, sem voru í hópnum sem léttist hraðar, stóðu sig betur. Eftir eitt ár höfðu þeir að meðaltali lést um 14,4% af líkamsþyngdinni. Hjá hinum hópnum var hlutfallið 10,5% af líkamsþyngdinni.

Höfundar rannsóknarinnar segja að niðurstöðurnar séu á skjön við þá útbreiddu skoðun að hægt þyngdartap sé árangursríkast til langs tíma litið

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