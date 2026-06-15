Hún er háð því að borða „saltar“ táneglur og ekki bara sínar eigin – Svona hófst þessi furðulega fíkn fyrir 26 árum

Kona frá Vestur-Virginíu hefur opnað sig um ástæður þess að hún varð háð því að borða og naga táneglur, og ekki bara sínar eigin.
Síðan Janet Agyemang, einstæð móðir, kom fram í þáttaröðinni My Strange Addiction í febrúar hefur saga hennar um ástríðu hennar eða fíkn í táneglur farið um eins og eldur í sinu.
Í þættinum má sjá Janet lyfta sveittum fótum sínum upp eftir langa og erfiða líkamsræktaræfingu og setja þá upp í sig. Síðan bítur hún af og nagar táneglurnar, sem hún segir að bragðist „saltar“.
Agyemang borðaði um 60 táneglur á viku og þegar þátturinn var tekinn upp jafngilti það því að hún hafi borðað næstum kíló af tánöglum þar sem fíkn hennar í að naga og borða þær hófst í bernsku. Þetta er þó ekki bara hennar eigin, því Agyemang borðar líka neglur barnanna sinna.
Samkvæmt Healthline er óstjórnleg löngun til að éta neglurnar kölluð naglakvilli. Hins vegar getur þetta valdið vandamálum eins og tannvandamálum, sveppasýkingum í naglbeðinu og veikindum, þar sem bakteríur berast inn í munninn.
Nýlega sagði Agyemang í viðtali að fíknin sé „ennþá sú sama“ og þegar þátturinn var sýndur. Hún hefur þó dregið úr því að borða táneglur sínar en er samt enn háð fingurnöglum sínum.
Það eru þó ekki bara hennar eigin neglur. Í þáttunum sáum við Agyemang biðja vinkonu sína um naglaklippur. Tveggja barna móðirin segir okkur frá því hvernig henni líkar enn að borða naglaklippur dætra sinna í vinnunni, sem hún setur í sérstakt ílát.
„Ég mun geyma neglurnar hennar og setja það í tyggjóið þegar ég kem í vinnuna til að ég finn mig nær henni. Og ég tygg tyggjó þangað til ég fer úr vinnunni,“ segir Agyemang og segir að það sé „átakanlegt“ fyrir hana að skilja börnin sín eftir meðan hún fer í vinnuna.
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Í viðtalinu opnaði Agyemang sig um áfallið sem hún gekk í gegnum sem barn og hvers vegna „undarleg fíkn“ hennar hófst fyrir næstum 26 árum.
Agyemang ólst upp í Gana með afa sínum og ömmu og afa og var sett um borð í flugvél til Bandaríkjanna til að hitta raunverulega foreldra sína.
„Mér var aldrei sagt hvert ég væri að fara, ég var bara sett um borð í flugvél með algjörlega ókunnugum manni og ég var á leiðinni að hitta mína raunverulegu foreldra,“ sagði hún.
Án afa og ömmu sinnar um borð í fluginu fylltist Agyemang kvíða og þá fór hún að naga neglurnar og áttaði sig fljótt á því að það róaði taugarnar. Þegar hún fékk að hitta foreldra sína eftir að hafa aðeins átt stutt símtöl í mörg ár, segir Agyemang að pabbi hennar hafi reynt að bæta upp fyrir glataðan tíma, þótt mamma hennar „kom öðruvísi fram við hana“, sem olli því að naglafíkn hennar hélt áfram. Föður hennar var síðar vísað úr landi, sem „snéri heiminum á hvolf“.
Agyemang tókst á við margt á svo ungum aldri og hélt áfram að takast á við það fram á fullorðinsár, naglabitið og átið róar hana enn þann dag í dag.
Á þessum 26 árum hefur hún sem betur fer ekki átt við nein heilsufarsvandamál að stríða, en segist vilja hætta af ótta við að skemma tennurnar sínar.
„Þegar við vorum að gera þáttinn minntist elsta barnið mitt eitthvað á sveppi. Ég hugsaði aldrei almennilega um áhrifin sem þessi fíkn gæti haft á mig.“
Agyemang segir að aðrir hafi skrifað henni sem glími við sömu fíkn og hvetur hún fólk sem finnur fyrir því sama til að finna „aðra leið til að takast á við streituvaldandi aðstæður sínar“.