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Fjölskyldan sem heimurinn gleymdi – Kynnin við umheiminn reyndust dýrkeypt

Pressan
Mánudaginn 15. júní 2026 07:00

Fjölskyldan hafði verið algjörlega einöngruð frá umheiminum áratugum saman.

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Árið 1978 flugu sovéskir jarðfræðingar yfir Sayanfjallgarðinn í Síberíu. Í miðjum fjallgarðinum sáu þeir skyndilega svolítið sem gat eiginlega ekki verið þar – grænmetisgarð.

Þyrlunni var lent og tók þá fjölskylda ein á móti jarðfræðingunum. Þetta var Lykov-fjölskyldan en heimurinn hafði gleymt henni 42 árum áður.

Fjölskyldufaðirinn, Karp Lykov, hafði flúið út í óbyggðirnar með eiginkonu sinni og tveimur börnum 1936 til að komast undan ofsóknum Stalíns á hendur trúuðu fólki.

Fjölskyldan byggði sér bjálkakofa og bjó þarna í algjörri einangrun frá umheiminum. Tvö börn til viðbótar fæddust í skóginum og ólust upp án þess að sjá annað fólk en fjölskyldu sína.

Kynnin við umheiminn reyndust fjölskyldunni dýrkeypt.

 

 

 

 

 

 

 

Þegar jarðfræðingarnir fundu fjölskylduna var hún ekki með rafmagn, enga málma og hafði ekki hugmynd um að síðari heimsstyrjöldin hafði átt sér stað og hvað þá að menn hefðu lent á tunglinu.

Þegar þeim var sagt að gervihnettir hefðu verið sendir á braut á um jörðina, hvíslaði eitt barnið vantrúað: „Menn flugu til stjarnanna.“

Kynnin af umheiminum höfðu banvænar afleiðingar. Fjölskyldan hafði enga mótstöðu gegn nútímasjúkdómum og þrjú af fjórum börnunum létust 1981.

Yngsta barnið, Agafia, er enn á lífi og býr í húsi fjölskyldunnar langt inn í skóginum í fjallgarðinum. Hún hefur hafnað öllum boðum um að flytja í nútímasamfélagið og hyggst búa í húsinu það sem eftir er af ævinni.

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