Fjölskyldan sem heimurinn gleymdi – Kynnin við umheiminn reyndust dýrkeypt

Þyrlunni var lent og tók þá fjölskylda ein á móti jarðfræðingunum. Þetta var Lykov-fjölskyldan en heimurinn hafði gleymt henni 42 árum áður.
Fjölskyldufaðirinn, Karp Lykov, hafði flúið út í óbyggðirnar með eiginkonu sinni og tveimur börnum 1936 til að komast undan ofsóknum Stalíns á hendur trúuðu fólki.
Fjölskyldan byggði sér bjálkakofa og bjó þarna í algjörri einangrun frá umheiminum. Tvö börn til viðbótar fæddust í skóginum og ólust upp án þess að sjá annað fólk en fjölskyldu sína.
Þegar jarðfræðingarnir fundu fjölskylduna var hún ekki með rafmagn, enga málma og hafði ekki hugmynd um að síðari heimsstyrjöldin hafði átt sér stað og hvað þá að menn hefðu lent á tunglinu.
Þegar þeim var sagt að gervihnettir hefðu verið sendir á braut á um jörðina, hvíslaði eitt barnið vantrúað: „Menn flugu til stjarnanna.“
Kynnin af umheiminum höfðu banvænar afleiðingar. Fjölskyldan hafði enga mótstöðu gegn nútímasjúkdómum og þrjú af fjórum börnunum létust 1981.
Yngsta barnið, Agafia, er enn á lífi og býr í húsi fjölskyldunnar langt inn í skóginum í fjallgarðinum. Hún hefur hafnað öllum boðum um að flytja í nútímasamfélagið og hyggst búa í húsinu það sem eftir er af ævinni.