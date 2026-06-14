Segir þetta vera það mesta æsandi í rúminu

Kynlífssérfræðingurinn Charlene Douglas sagði í viðtali við LADbible að í starfi hennar nefni fólk oft sömu hlutina þegar rætt er um hvað því finnst mest æsandi í kynlífinu.
Þú heldur kannski að þú vitir hvað æsir fólk mest en líklega kemur eitthvað af því sem Douglas nefndi á óvart.
Hér er það sem fólki finnst mest æsandi að sögn Douglas:
Það klassíska – Þetta kemur flestum körlum líklega ekki á óvart en í fyrsta sæti eru munngælur. „Ég held að flestir segi munngælur. Óháð því hvort maður talar við fólk með typpi eða píku, þá er það að láta kyssa kynfærin, sjúga þau og sleikja ótrúlega æsandi fyrir flesta. Svo munngælur eru algjörlega númer eitt,“ sagði Douglas.
Gerðu eins og ég segi! – Munngælurnar snúast um líkamleg atriðið en hér er atriði sem snýst um sálfræði og samskipti parsins.
Mörgum finnst æsandi að sjálfstraustið sé í góðu lagi og að hinn aðilinn taki stjórnina í rúminu. Þeir vilja láta stjórna sér og fá nákvæm fyrirmæli um hvað þeir eiga að geta, hvar þeir eiga að standa, hvar þeir eiga að vera.
Og þetta eru raunar góðar fréttir fyrir karla að sögn Douglas: „Ég veit að mörgum körlum finnst það mjög æsandi þegar konan hefur frumkvæðið að kynlífi, að hún segi honum að hún þrái hann og tekur stjórnina.“
Fólk elskar að láta horfa á sig – Douglas sagði einnig að vinsælustu fantasíurnar og langanirnar þessa dagana séu aðrar en áður.
Áður hafi flestir átt sér þann draum að stunda kynlíf með tveimur manneskjum samstundis en nú séu það löngunin til að sýna sig og láta horfa á sig á meðan maður stundar kynlíf sem séu á toppnum.
„Sífellt fleiri langar mjög til að aðrir horfi á þá stunda kynlíf. Ég var nýlega með par sem elskaði að stunda kynlíf á hótelum en það varð að vera fyrir framan glugga þar sem fólk, fyrir utan, gat horft á það. Allt það sem tengist sýniþörf verður sífellt vinsælla,“ sagði hún.