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Pressan
Pressan

Ráðgátan um Lucan lávarð

Pressan
Sunnudaginn 14. júní 2026 21:30

Hér sést lávarðurinn með eiginkonu sinni, Veronicu.

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Í rúmlega fimm áratugi hefur ráðgátan um hvarf Lucan lávarðar sett mark sitt á umræðuna í Bretlandi. Hann hefur margoft „sést“ víða um heim, til dæmis í Afríku, Hollandi og San Francisco, sem hippi á Indlandi og á Nýja-Sjálandi þar sem hann var sagður búa í Land Rover-bifreið með geit sem hét Camilla. Einn vina Lucan sagði að hann hafi skotið sig á sínum tíma og líkið hafi verið notað sem fæða fyrir tígrisdýr í dýragarði sameiginlegs vinar þeirra. Eiginkona hans, sem fór varla úr húsi í fjóra áratugi, hélt því alla tíð fram að hann hefði hoppað fyrir borð af ferju og hafi lent í skrúfu hennar. Ekkert af þessu reyndist á rökum reist.

Ef Lucan er á lífi þá er hann orðinn 92 ára. Hann var þó úrskurðaður látinn af breskum dómstól fyrir tíu árum. En af hverju þessi áhugi á honum? Ástæðan er að fyrir 52 árum myrti hann barnapíu fjölskyldunnar, sem hét Sandra Rivetts, og hvarf síðan sporlaust. Málið hefur alla tíð síðan verið nokkuð ofarlega á baugi í Bretlandi. Margir hafa tengt hvarf Lucan við að hann hafi notið aðstoðar vina sinna úr efri stéttum samfélagsins til að láta sig hverfa. Málið hefur verið tengt við það sem sumir segja ákveðin forréttindi hinna ríku og valdamiklu.

Lögregluvakt Fyrir utan heimili lávarðsins, daginn eftir morðið.

Sonur Söndru segist hafa hitt Lucan  í Ástralíu. Sonurinn, sem heitir Neil Berriman og er 58 ára, vonast til að nú verði loksins hægt að draga Lucan lávarð fyrir dóm.

„Ég held að mér hafi tekist að hafa uppi á Lucan lávarði sem myrti mömmu. Hann hefur verið á lífi allan þennan tíma. Logið til um hver hann er. Logið að nýjum vinum sínum,“ sagði Berriman í samtali við Daily Mirror fyrir sex árum.

Fjárhættuspilari og morðingi

Lucan lávarður, sem hét eða heitir í raun Richard John Bingham, var sjöundi jarlinn af Lucan. Hann var þekktur fjárhættuspilari. Hann kvæntist Veronicu Duncan 1963. Hann hafði sest í helgan stein 25 ára að aldri eftir að hafa unnið milljónir í fjárhættuspilum.

Leikur í tré Veronica með börnin tvö.

Hjónin eignuðust þrjú börn og bjuggu í glæsilegu húsi í Belgrave í Lundúnum. En upp úr sauð á milli þeirra hjóna eftir frekar stutt hjónaband og á endanum flutti Lucan frá eiginkonunni. Hófst þá bitur barátta um forræðið yfir börnunum.

Að kvöldi 7. nóvember 1974 sváfu börnin, Frances, 9 ára, George, 7 ára og Camilla, 3 ára, vært. Móðir þeirra var að horfa á sjónvarpið í svefnherberginu. Barnapían, Sandra Rivett, 29 ára, fór niður á aðalhæðina til að sækja te handa húsmóðurinni. Búið var að taka peruna úr perustæðinu í eldhúsinu og í myrkrinu var ráðist á Söndru og hún barinn til dauða með járnröri. Frá upphafi hefur verið talið víst að þar hafi Lucan lávarður verið að verki en talið að þarna væri eiginkona hans á ferð.

Síðar skýrði lafði Lucan frá því að hún hefði komið niður í eldhúsið skömmu síðar og komið að eiginmannin sínum. Hann hefði ráðist á hana með járnrörinu og reynt að kyrkja hana og þrýsta augunum úr augnatóftunum. Hún sagðist hafa náð taki á kynfærum hans. Hún grátbað hann um að þyrma lífi sínu og bað um eitt vatnsglas. Því næst hljóp hún alblóðug út og inn á nærliggjandi bar, Plumber‘s Arms, og öskraði:

Hin myrta Sandra Revitt.

„Hjálpið mér! Hjálpið mér! Hann er í húsinu. Hann myrti barnapíuna.“

Þegar lögreglan kom á vettvang blasti blóðpollur við á aðalhæðinn og í honum var karlmannsfótspor. Lík Söndru lá í póstpoka. Lucan lávarður var horfinn af vettvangi, hafði flúið í bíl sem hann hafði fengið lánaðan hjá góðum vinum sínum. Hann sagði þeim að eiginkona hans hefði sakað hann um að hafa ráðið leigumorðingja til starfa og af þeim sökum þyrfti hann að láta lítið fyrir sér fara um hríð. Þremur dögum síðar fannst bíllinn, útataður í blóði í Newhaven í East Sussex. En ekki fannst tangur né tetur af Lucan lávarði. Þegar hraðbátur hans fannst mannlaus og nær ónýtur eftir árekstur var talið að hann hefði siglt á haf út og fyrirfarið sér. En líkið fannst aldrei eða nokkuð annað sem studdi þetta.

Úrskurðaður látinn

Ári síðar komst kviðdómur að þeirri niðurstöðu að Lucan lávarður hefði að öllum líkindum myrt Söndru Rivett. Yngsti sonur hennar, Neil Berriman, sem var gefinn til ættleiðingar aðeins sex mánaða að aldri, vissi ekki hver líffræðileg móðir hans var fyrr en fyrir nítján árum þegar fósturmóðir hans, Audrey, lést. Þegar hann opnaði umslagið, sem hann fékk eftir andlát hennar, komst hann að því að Sandra Rivett var móðir hans og að hún hefði verið myrt þegar hann var sjö ára. Síðan þá hefur hann leitað að morðingja hennar.

Þegar Lucan lávarður var úrskurðaður látinn 2016 og sonur hans, George, fékk að taka titil hans sem áttundi jarlinn af Lucan, fékk Berriman bréf með ábendingu um að Lucan lávarður væri enn á lífi. Hann helgaði sig leitinni að Lucan eftir það og fyrir sex árum taldi hann sig hafa fundið hann, en svo var nú ekki.

Leitin mikla Leitað að lávarðinum árið 1974.

Hann sagði þá að Lucan lávarður byggi í Ástralíu og hefði gert árum saman. Hann hafi í fyrstu búið í Perth en eftir að hafa margoft lent upp á kant við vini sína hafi hann hann flutt í annan landshluta. Þar hafi hann búið síðustu ellefu árin með tveimur ungum Bretum og Ástrala. Þeim hafi hann kynnst í athvarfi fyrir búddista. Berriman sagði að þeir stunduðu hugleiðslu saman daglega.

Vinirnir staðfestu við Daily Mirror að eldri Englendingur, sem líkist Lucan lávarði, byggi í húsinu. Berriman sagði að þeir hafi verið vel vitandi um að maðurinn væri dularfullur, eldri Englendingur og ekki sá sem hann sagðist vera. Vinina hafi grunað eitt og annað um manninn árum saman. Maðurinn var sagður þarfnast mikillar daglegrar aðstoðar vegna heilsu sinnar og að hann biði eftir að komast í stóra aðgerð á sjúkrahúsi.

Berriman er sannfærður um að Lucan lávarður hafi yfirgefið England á lífi þessa örlagaríku nótt fyrir 46 árum og hafi notið aðstoðar vina sinna við að komast yfir Ermarsund. Hann hafi fengið nýtt vegabréf og nafn. Hann segist hafa heimildir fyrir að Lucan lávarður hafi notast við að minnsta kosti sex mismunandi nöfn í gegnum tíðina.

En því miður fyrir Berriman þá reyndist dularfulli maðurinn í Ástralíu ekki vera Lucan lávarður.

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