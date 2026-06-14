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Barron Trump hefur haft óvænt áhrif í Bandaríkjunum

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Sunnudaginn 14. júní 2026 19:00

Barron, Melania og Donald Trump. Mynd/Getty

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Svo er að sjá sem fjölskylda Donald Trump sé farin að hafa áhrif á óvæntu sviði í bandarísku samfélagi og þar kemur Barron, sem er yngsta barn forsetans við sögu.

Sífellt fleiri bandarískir foreldrar velja nafnið Barron fyrir syni sína en nafnið er orðið mjög þekkt þar í landi vegna fyrrgreinds Barron og það þrátt fyrir að hann forðist sviðsljósið eins og heitan eldinn.

Nýjar opinberar tölur sýna að vinsældir nafnsins hafa aukist mjög á síðustu árum. Irish Star skýrir frá þessu og segir að á síðasta ári hafi 320 drengir fengið nafnið Barron og hafa þeir aldrei verið fleiri á einu ári.

Nafnið tók stórt stökk á listanum yfir vinsælustu drengjanöfnin og hoppaði upp um mörg hundruð sæti á síðasta ári.

Buzzfeed segir að þetta sé í fyrsta sinn síðan í upphafi áttunda áratugarins sem Barron sé meðal 1.000 vinsælustu drengjanafnanna.

Þegar Barron Trump fæddist 2006 var nafnið frekar sjaldgæft í Bandaríkjunum. En það fór að breytast þegar faðir hans skellti sér í kosningabaráttuna 2015 og var síðar kjörinn forseti.

Barron er orðinn tvítugur og heldur sig eins mikið utan sviðsljóssins og hann getur og er þar með ansi ólíkur flestum öðrum fjölskyldumeðlimum sem virðast hafa mikla þörf fyrir að vera í sviðsljósinu.

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