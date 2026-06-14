Af hverju vaknar þú oft á nóttunni?

Ein algengasta ástæðan fyrir svefntruflunum er uppsafnað stress. Heilinn heldur áfram að vinna með áhyggjur og ólokin verkefni þegar sofið er og það veldur viðvarandi viðbúnaðarstigi hjá honum
Þetta veldur því að fólk vaknar oft, sérstaklega ef það er mjög kvíðið. Stress er þó ekki eina orsökin því áhyggju af framtíðinni eða vandamál í vinnunni eða einkalífinu gegna einnig stóru hlutverki í þessu sambandi.
Kvíði getur valdið því að svefninn verður grunnur og þá eru lág hljóð eða truflanir nóg til að vekja mann. Þetta sýnir að þegar heilinn er upptekinn af stöðugum hugsunum þá kemur það í veg fyrir djúpan og endurnærandi svefn. Heili, sem á annríkt og er órólegur, getur einnig valdið því að svefninn verður oft fyrir truflunum og þar með dregur úr lífsgæðunum.
Það eru einnig til flóknari tegundir svefntruflana, sem rétt er að fá aðstoð fagfólks til að glíma við. Þar á meðal eru krónískt svefnleysi og sundurslitinn svefn. Orsökina getur verið að finna í andlegri vellíðan og því þarf markvissa meðferð til að bæta svefngæðin. Correio Braziliense skýrir frá þessu.