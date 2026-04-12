Sunnudagur 12.apríl 2026

Viktor Orbán viðurkennir ósigur

Sunnudaginn 12. apríl 2026 19:42

Viktor Orbán forsætisráðherra Ungverjalands hefur játað sig sigraðan eftir 16 ár í embætti. Þetta gerði hann í ræðu í höfuðstöðvum flokks síns, Fidesz, þar sem hann sagði niðurstöðuna sára en skýra. Hann hefur óskað stjórnarandstöðuflokknum Tisza til hamingju með kosningasigurinn.

Ekki er búið að telja öll atkvæði en það stefnir í að Tisza fái hreinan meirihluta á þingi og jafnvel gæti farið svo að flokkurinn hljóti aukinn meirihluta sem myndi gera flokknum kleift að breyta stjórnarskránni. Til þess þarf flokkurinn minnst 133 þingsæti.

Frá þessu greinir CNN en Orbán breytti stjórnarskránni árið 2011 þar sem hann meðal annars takmarkaði verulega fjölmiðlafrelsi.

„Ég hef óskað sigurvegaranum til hamingju,“ sagði Orbán í ræðu sinni, en samkvæmt töldum atkvæðum er Tisza með 53 prósent atkvæða eða 136 sæti af 199 á meðan flokkur Orbáns hefur hlotið 38 prósent eða um 45 þingsæti. Fjarhægriflokkurinn Mi Hazánk er með 6 prósent eða um 7 þingmenn.

Formaður Tisza, Péter Magyar, segir að Emmanuel Macron forseti Frakklands og Manfred Weber formaður EPP, sem er stærsti flokkurinn á Evrópuþinginu, hafi haft samband til að óska honum til hamingju. Hann skoraði fyrr í dag á Ungverja að mæta á kjörstað til að svara spurningunni hvort Ungverjaland eigi að halla sér austur eða vestur, en Orbán er mikill bandamaður Donalds Trump Bandaríkjaforseta.

„Austur eða Vestur?“ spurði Magyar og bætti við að kjósendur væru eins að velja á milli spillingar eða heiðarleika, lífskjarakrísu eða góðra lífskjara, áróðurs eða raunveruleika.

Magyar er hægrimaður en þykir þó ekki eins langt til hægri og Orbán, en þeir voru flokksbræður allt til ársins 2023 þegar Magyar sagði skilið við Fidesz-flokkinn, sem og eiginkonu sína, Judith Varga, sem þá var dómsmálaráðherra. Tisza-flokkurinn var myndaður úr fjölda stjórnarandstöðuflokka sem tóku sig saman til að freista þess að koma Orbán frá völdum.

Ljóst er að margir innan Evrópusambandsins fagna þessari niðurstöðu enda þótti Orbán einstaklega erfiður viðureignar og beitti neitunarvaldi við hvert tækifæri, nú nýlega til að stöðva stuðning Evrópusambandsins við Úkraínu.

Varaforseti Bandaríkjanna, JD Vance, hafði lýst yfir stuðningi við Orbán og flaug alla leið til Ungverjalands í vikunni til að sýna stuðning í verki og hvetja Ungverja til að hafna bjúrókrötunum í Evrópusambandinu.

 

Stundaði kynlíf með eineggja tvíburum – Ekki hægt að skera úr um faðernið
Pressan
Fyrir 54 mínútum
Það sem dauðadæmd kona játaði hjá lögreglunni sækir enn á fyrrum lögreglumann
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Kúba undirbýr sig undir árás frá Bandaríkjunum – „Ef við þurfum að deyja, þá deyjum við“
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Þetta eru kostirnir við að fara í bað á kvöldin
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Sérfræðingar segja að stresseinkenni komi fram í svefnherberginu og baðherberginu
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Björguðu 9 ára dreng sem hafði verið læstur inni í bíl í eitt og hálft ár
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Langur svefn getur leitt til þyngdartaps

Mest lesið

Aðstoðarkona raðmorðingjans stígur fram – „Ég var vön að segja honum að borða skorpuna“
Myndband oddvita Miðflokksins vekur hörð viðbrögð – „Ertu í alvöru að aka í göngugötu og kvarta yfir skort á bílastæðum?“
Kolbrún Bergþórsdóttir skrifar: Trumpisminn í Miðflokknum
Næringarfræðingar segja að þessar algengu matvörur skaði heilbrigði þitt hægt og rólega
Hefndarleiðangur Trump getur bráðum lent á honum eins og bjúgverpill – Hefndaráætlunin er tilbúin

Nýlegt

Fyrrverandi landsliðsmarkvörður Íslands varð fyrir miklu áfalli eftir alvarlega líkamsárás – „Menn hafa látist við minna“
Fjölskyldufaðir krafinn um greiðslu skuldar með hótunum og íkveikju – „Maður sefur ekki og fjölskyldan er í molum“ – Myndir
MAST á leiðinni að taka hund Árna Stefáns sem nágranni kom í skjól – „Það má alls ekki afhenda honum hundinn!“
Ragnar Freyr veltir fyrir sér hvort þetta hafi kostað hann starfið
Kristján ómyrkur í máli við þáttastjórnanda – „Þú veist nákvæmlega hvernig þetta er“
Grennist í fangelsi og byrjaður að spila fótbolta þar
Með furðulega ástæðu fyrir tapi Arsenal í gær
Þetta eru lögin sem kemur fólki á óvart að séu íslensk
Segir einhvern þurfa að axla ábyrgð á umdeildri ákvörðun á Húsavík – Það sem gerðist fyrir páska hafi verið síðasti naglinn í kistuna
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Aðstoðarkona raðmorðingjans stígur fram – „Ég var vön að segja honum að borða skorpuna“
Pressan
Fyrir 6 klukkutímum

Trump lokar Hormússundi – „Íran mun ekki hagnast af þessari ólöglegu tilraun til FJÁRKÚGUNAR“

Trump lokar Hormússundi – „Íran mun ekki hagnast af þessari ólöglegu tilraun til FJÁRKÚGUNAR“
Pressan
Fyrir 7 klukkutímum
Fjórir bollar af þessum heita drykk geta hægt á öldrun
Pressan
Fyrir 8 klukkutímum
Þessi lyf á ekki að taka með kaffi
Pressan
Fyrir 8 klukkutímum

Þess vegna hættir þú að hitta vini þína eftir að þeir eignast barn

Þess vegna hættir þú að hitta vini þína eftir að þeir eignast barn
Pressan
Fyrir 9 klukkutímum

Eftir drápið á leiðtoga Írans – Pútín er hræddur

Eftir drápið á leiðtoga Írans – Pútín er hræddur
Pressan
Fyrir 10 klukkutímum
Læknir segir þessar þrjár kaffitegundir þær verstu fyrir heilsuna
Pressan
Fyrir 11 klukkutímum

Næringarfræðingar segja að þessar algengu matvörur skaði heilbrigði þitt hægt og rólega

Næringarfræðingar segja að þessar algengu matvörur skaði heilbrigði þitt hægt og rólega
Pressan
Fyrir 12 klukkutímum
Hefndarleiðangur Trump getur bráðum lent á honum eins og bjúgverpill – Hefndaráætlunin er tilbúin
Pressan
Fyrir 14 klukkutímum
Þessar fæðutegundir geta bætt svefn barna
Pressan
Í gær

Svona lengi endast karlar í kynlífinu á hinum ýmsu aldursskeiðum

Svona lengi endast karlar í kynlífinu á hinum ýmsu aldursskeiðum
Pressan
Í gær

Umferðarlögreglan sló sérfræðingunum við – Ekki var allt sem sýndist með umferðarslysið

Umferðarlögreglan sló sérfræðingunum við – Ekki var allt sem sýndist með umferðarslysið
Pressan
Í gær
Þessa hluti ættir þú að losa þig við af heimilinu
Pressan
Í gær
Velkomin til Rússlands – Lifa innan um kakkalakka og vinna 16 klukkustundir á sólarhring
Pressan
Í gær

Bifvélavirkjar segja þessar bensínvélar geta keyrt yfir 500.000 km

Bifvélavirkjar segja þessar bensínvélar geta keyrt yfir 500.000 km
Pressan
Í gær
Dæmdur í ævilangt fangelsi fyrir að myrða móður sína með hamri og monta sig af því á Internetinu
Pressan
Í gær
Hefur bara borðað kjöt, egg og smjör í fjögur ár – Skýrir frá áhrifunum á líkamann
Pressan
Í gær
Fyrrum olígarki varar við – Pútín er að undirbúa eiturefnaárás á Vesturlönd
Pressan
Í gær

Blikkar þú augunum hratt? – Þessu getur það leynt að sögn sérfræðinga

Blikkar þú augunum hratt? – Þessu getur það leynt að sögn sérfræðinga
Pressan
Í gær

Þetta áttu aldrei að nota uppþvottalög í – Óþægilegar og dýrar afleiðingar

Þetta áttu aldrei að nota uppþvottalög í – Óþægilegar og dýrar afleiðingar
Pressan
Í gær
Útúrdópaðir rússneskir hermenn – Finna hvorki til ótta né sársauka
Pressan
Í gær

Svona er hægt að afþíða frystinn á skömmum tíma með álpappír

Svona er hægt að afþíða frystinn á skömmum tíma með álpappír
Pressan
Í gær
Þessa hluti skaltu aldrei kaupa í nytjamarkaði
Pressan
Í gær
Fundu nálar í skólamatnum
Pressan
Fyrir 2 dögum

Trump harðlega gagnrýndur: Birti óritskoðað myndband af morði á Truth Social

Trump harðlega gagnrýndur: Birti óritskoðað myndband af morði á Truth Social
Pressan
Fyrir 2 dögum

Allt undir á 13 mínútum: Síðustu mínúturnar ráða örlögum Artemis II

Allt undir á 13 mínútum: Síðustu mínúturnar ráða örlögum Artemis II
Pressan
Fyrir 2 dögum
Melania Trump hafnar öllum tengslum við Jeffrey Epstein í óvæntri yfirlýsingu
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þjóðhetjan sem Ástralar dáðu virðist hafa falið skuggalegt leyndarmál