Viktor Orbán viðurkennir ósigur

Viktor Orbán forsætisráðherra Ungverjalands hefur játað sig sigraðan eftir 16 ár í embætti. Þetta gerði hann í ræðu í höfuðstöðvum flokks síns, Fidesz, þar sem hann sagði niðurstöðuna sára en skýra. Hann hefur óskað stjórnarandstöðuflokknum Tisza til hamingju með kosningasigurinn.
Ekki er búið að telja öll atkvæði en það stefnir í að Tisza fái hreinan meirihluta á þingi og jafnvel gæti farið svo að flokkurinn hljóti aukinn meirihluta sem myndi gera flokknum kleift að breyta stjórnarskránni. Til þess þarf flokkurinn minnst 133 þingsæti.
Frá þessu greinir CNN en Orbán breytti stjórnarskránni árið 2011 þar sem hann meðal annars takmarkaði verulega fjölmiðlafrelsi.
„Ég hef óskað sigurvegaranum til hamingju,“ sagði Orbán í ræðu sinni, en samkvæmt töldum atkvæðum er Tisza með 53 prósent atkvæða eða 136 sæti af 199 á meðan flokkur Orbáns hefur hlotið 38 prósent eða um 45 þingsæti. Fjarhægriflokkurinn Mi Hazánk er með 6 prósent eða um 7 þingmenn.
Formaður Tisza, Péter Magyar, segir að Emmanuel Macron forseti Frakklands og Manfred Weber formaður EPP, sem er stærsti flokkurinn á Evrópuþinginu, hafi haft samband til að óska honum til hamingju. Hann skoraði fyrr í dag á Ungverja að mæta á kjörstað til að svara spurningunni hvort Ungverjaland eigi að halla sér austur eða vestur, en Orbán er mikill bandamaður Donalds Trump Bandaríkjaforseta.
„Austur eða Vestur?“ spurði Magyar og bætti við að kjósendur væru eins að velja á milli spillingar eða heiðarleika, lífskjarakrísu eða góðra lífskjara, áróðurs eða raunveruleika.
Magyar er hægrimaður en þykir þó ekki eins langt til hægri og Orbán, en þeir voru flokksbræður allt til ársins 2023 þegar Magyar sagði skilið við Fidesz-flokkinn, sem og eiginkonu sína, Judith Varga, sem þá var dómsmálaráðherra. Tisza-flokkurinn var myndaður úr fjölda stjórnarandstöðuflokka sem tóku sig saman til að freista þess að koma Orbán frá völdum.
Ljóst er að margir innan Evrópusambandsins fagna þessari niðurstöðu enda þótti Orbán einstaklega erfiður viðureignar og beitti neitunarvaldi við hvert tækifæri, nú nýlega til að stöðva stuðning Evrópusambandsins við Úkraínu.
Varaforseti Bandaríkjanna, JD Vance, hafði lýst yfir stuðningi við Orbán og flaug alla leið til Ungverjalands í vikunni til að sýna stuðning í verki og hvetja Ungverja til að hafna bjúrókrötunum í Evrópusambandinu.
Prime Minister Viktor Orbán has just called to congratulate us on our victory.
— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 12, 2026
