Þetta eru kostirnir við að fara í bað á kvöldin

Hér fyrir neðan segjum við frá nokkrum kostum þess að fara í bað á kvöldin.
Húðin hefur gott af því – Húðin okkar endurnýjar sig á meðan við sofum. Það þýðir í stuttu máli sagt að líkaminn losar sig við dauðar húðfrumur og býr til nýjar. Það er auðveldara fyrir líkamann að endurnýja húðina ef hún er hrein. Þú auðveldar líkamanum því þessa endurnýjun ef þú ferð í bað áður en þú ferð að sofa.
Minni feit húð – Ef þú ert ein af þeim sem hefur tilhneigingu til að fá feita húð, þá getur kvöldbað hjálpað þér við að leysa það vandamál. Kvöldbað dregur úr líkunum á að þú fáir bólur því þú liggur ekki í fitu og drullu yfir nóttina.
Ofnæmi – Ef þú ert með ofnæmi, þá getur það verið mjög góð hugmynd að fara í bað á kvöldin. Frjókorn og annað, sem þú hefur ofnæmi fyrir, getur sest í húðina og hárið yfir daginn. Þegar þú leggst upp í rúm, enda þessir ofnæmisvaldar í rúminu og þá ertu komin með ofnæmisvald í bælið á hverri nóttu.
Það verður auðveldara að sofna – Ef þú átt erfitt með að sofna, þá er gott ráð að skella sér í bað. Það lætur mann slaka á og líkamshitinn lækkar. Lægri líkamshiti auðveldar þér að oft að sofna og því er kvöldbað góð hugmynd. Mælt er með að fara í bað um einni og hálfri klukkustund fyrir svefntímann.
Þú getur minnkað stressið – Þegar þú ferð í bað, þá minnkar kortisólmagnið í líkamanum. Það safnast fyrir í líkamanum þegar við erum stressuð og það er ekki gott að hafa of mikið af því í líkamanum. Að fara í bað á kvöldin getur hjálpað þér að losna við stressið.
Meira kynlíf – Það er auðvitað bara enn betra að stunda kynlíf ef þátttakendurnir eru hreinir. Þess vegna mun það líklega stuðla að aukinni kynlífsiðkun ef þú/þið farið í bað á kvöldin.