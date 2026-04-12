fbpx
Sunnudagur 12.apríl 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan

Þessi lyf á ekki að taka með kaffi

Pressan
Sunnudaginn 12. apríl 2026 13:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Hjá mörgum byrjar dagurinn ekki af alvöru fyrr en búið er að drekka fyrsta kaffibollann. Kaffi er örvandi og auðvitað einn vinsælasti drykkur heims. Morgunkaffið virðist kannski vera meinlaust í sjálfu sér en það er rétt að hafa í huga að kaffi getur haft áhrif á ákveðnar lyfjategundir og dregið úr virkni þeirra eða aukið hættuna á aukaverkunum.

Virkni koffíns er mun meiri en bara orkuskot og það þarf að hafa í huga. Te inniheldur einnig koffín en í miklu minna magni og áhrif þess eru minni.

Í umfjöllun The Independent um málið kemur fram að fólk þurfi að vera meðvitað um að kaffidrykkja getur haft áhrif á virkni eftirfarandi lyfja.

Lyf við kvefi og flensu – Koffín er örvandi efni og það sama á við um ákveðin efni sem eru í lyfjum við kvefi. Þegar þessi efni blandast saman við koffín getur það valdið eirðarleysi, höfuðverk, hröðum púls og erfiðleikum við að sofa.

Mörg kveflyf innihalda koffín og það eykur enn hættuna þegar það blandast við koffínið úr kaffinu. Þess utan getur blandan haft áhrif á blóðsykurinn og líkamshitann og það þarf fólk með sykursýki sérstaklega að hafa í huga.

Það á einnig að forðast að innbyrða koffín um leið og ADHD-lyf því það getur gert aukaverkanir, til dæmis hraðan hjartslátt og svefnvandamál, verri.

Lyf við hægum efnaskiptum – Levótýroxín, sem er notað gegn hægum efnaskiptum, er viðkvæmt fyrir koffínneyslu ef þess er neytt of fljótt eftir að lyfið er tekið. Það getur þá dregið úr upptöku þess um allt að 50%. Koffín eykur hreyfinguna í þörmunum, sem aftur leiðir til minni upptöku efnisins.

Koffín getur þess utan bundið sig við lyfin í maganum. Þetta á sérstaklega við um lyf í töfluformi. Minni upptaka lyfjanna í líkamann getur valdið einkennum á borð við þreytu, þyngdaraukningu og hægðatregðu.

Þunglyndis- og geðlyf – Koffín getur haldið aftur af upptöku þunglyndislyfja. Efni í þunglyndislyfjum eru brotin niður af ensímum í lifrinni en þau brjóta líka koffín niður. Samkeppnin um niðurbrotið getur aukið aukaverkanir eða gert áhrif koffínsins sterkari og meira langvarandi. Rannsókn leiddi í ljós að 2-3 kaffibollar geta tvöfaldað magn clozapin í blóðinu.

Verkjalyf – Ákveðin verkjalyf, til dæmis aspirín og parasetamól, innihalda koffín. Kaffi getur hraðað upptöku lyfjanna en um leið aukið hættuna á aukaverkunum á borð við magapirring eða blæðingar.

Hjartalyf – Koffín getur hækkað blóðþrýstinginn og púlsinn í þrjár til fjórar klukkustundir. Ef þú tekur lyf gegn of háum blóðþrýstingi eða hjartsláttartruflunum, þá getur koffín unnið gegn virkni lyfjanna.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
