Þessar fæðutegundir geta bætt svefn barna

Newsweek skýrir frá þessu og segir að samkvæmt leiðbeiningum úr Journal of Clinical Sleep Medicine, þá eigi börn á aldrinum 3 til 5 ára að sofa 10 til 13 klukkustundir á dag, eru lúrar inni í þessari tölu. Börn á aldrinum 6 til 12 ára eiga að sofa 9 til 12 klukkustundir.
Belle Amatt, næringarfræðingur, sagði í samtali við Newsweek að svefn og næring séu nátengd hjá börnum. Ákveðin næringarefni og matarvenjur geti annað hvort stýrt eða truflað eðlileg svefnferli líkamans.
Eitt mikilvægasta næringarefnið í tengslum við svefn er amínósýran tryptófan en líkaminn notar hana til að búa til serótónín og melatónín, sem eru hormónar sem stýra svefnryþmanum.
Amatt sagði að tryptófan sé til dæmis í eggjum, fuglakjöti, höfrum, bönunum og hnetum. „Þessar fæðutegundir virka best þegar þeirra er neytt með flóknum kolvetnum sem hjálpa tryptófani að komast í gegnum blóð-heila-fyrirstöðuna,“ sagði hún.
Magnesíum er annað næringarefni sem getur leikið hlutverk í þessu. Það er til dæmis í hnetum, fræjum, grófu korni og grænu blaðsalati. Það hjálpar vöðvunum að slaka á og kemur jafnvægi á taugakerfið. Það getur þannig gert börnum auðveldara fyrir við að sofna.
Hún benti einnig á mikilvægi vökva fyrir börn því heilinn sé mjög viðkvæmur fyrir vökvajafnvæginu. Smávegis vökvaskortur geti gert börn pirruð og eirðarlaus.