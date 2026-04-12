Þess vegna er mikilvægt að halda heimilinu hreinu og vel viðhöldnu

Draslaralegt og skítugt heimili er oft ekki bara merki um að fólk eigi annríkt, það getur einnig verið merki um innri óróleika og orku. Bovary skýrir frá þessu.
Í samtali við miðilinn sögðu sálfræðingar að þegar hugsanir okkar snúast um áhyggjur og skort á einhverju, þá hafi það áhrif á umhverfi okkar.
Sóðalegt og draslaralegt heimili getur aukið tilfinninguna um stress og orkuleysi sem minnkar áhugann og lystina á að gera eitthvað til að takast á við vandamálið. Þannig myndast neikvæð hringrás þar sem óþrifnaður og draslaraskapur annars vegar og andlegt álag hins vegar magna hvert annað.
Hjá mörgum eru þessi vandamál tilkomin vegna langs vinnudags og of lítils hvíldartíma. Þegar skilafrestur, fundir og fjölskyldulíf fylla dagskrá dagsins, verða þrif og tiltekt oft afgangsverkefni. Þetta á sérstaklega við um þá sem reyna að halda ákveðnu jafnvægi á milli vinnunnar og einkalífsins, þá skortir oft orkuna til að takast á við heimilisstörfin.
Það getur síðan haft slæm áhrif á líkamlega heilsu að þrífa heimilið ekki. Ryk og raki geta gert ofnæmi verri og valdið öndunarfæra erfiðleikum, sérstaklega hjá börnum og eldra fólki.
Matarleifar og rusl geta laðað meindýr að sér og skortur á útloftun eykur hættuna á að myglusveppur hreiðri um sig. Rannsóknir hafa einnig sýnt að draslaralegt og óhreint umhverfi getur haft neikvæð áhrif á einbeitinguna og svefngæðin.