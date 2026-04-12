Það sem dauðadæmd kona játaði hjá lögreglunni sækir enn á fyrrum lögreglumann

Sunnudaginn 12. apríl 2026 21:00

Karla Faye Tucker

Flest morð tengjast afbrýðissemi, peningum eða skyndilegu reiðikasti. En mál Karla Faye Tucker var öðruvísi. Hún var þekkt sem „axarmorðinginn sem fann guð“ en bak við eftirsjána í augum hennar leyndist atriði frá morðstundinni og er það svo óhugnanlegt að það sækir enn á fyrrum liðsmann bandarísku alríkislögreglunnar FBI.

Karla varð nánast andlit umræðunnar um dauðarefsingar á tíunda áratugnum í Bandaríkjunum. Páfinn og heimsþekktur sjónvarpsprestur báðu um náðun fyrir hana en ekki var orðið við því.

Nú er rúmur aldarfjórðungur síðan hún var tekin af lífi. Nýlega steig fyrrum liðsmaður FBI fram og skýrði frá því af hverju það var útilokað að Karla myndi bæta ráð sitt. Sagði lögreglumaðurinn að játning hennar hafi innsiglað örlög hennar löngu áður en henni var gefin eitursprauta.

Hrikaleg æska

Til að skilja betur af hverju Karla varð sannkallað skrímsli þarf að skoða æskuár hennar.

Hún ólst upp í Houston í Texas, á heimili þar sem enginn agi ríkti.

Hún prófaði eiturlyf í fyrsta sinn þegar hún var 8 ára og aðeins 11 ára gömul var hún farin að nota heróín.

Móðir hennar var grúppía sem tók dætur sínar með á milli hinna ýmsu hljómsveita. Karla var aðeins 12 ára þegar hún var farin að stunda vændi og nota fíkniefni í miklum mæli.

Í upphafi níunda áratugarins dróst hún inn í grimmdarlegt samfélag mótorhjólafólks í Texas. Þar kynntist hún Daniel Garrett. Þau fóru saman í margra daga ferð þar sem þau voru útúrdópuð. Þessi ferð endaði með hryllilegu blóðbaði þann 13. júní 1983.

Hakamorðin

Þau brutust inn hjá kunningja þeirra, Jerry Lynn Dean, til að stela varahlutum í mótorhjól. En innbrotið fór úr böndunum og Garrett réðst á Dean með hamri. Karla greip þá 7 kílóa haka og réðst á Dean með honum og hjó hann ítrekað, aðallega til að stöðva „hrygluhljóð“ í honum.

Önnur kona, Deborah Ruth Thornton, var fyrir tilviljun í húsinu og hlaut hún sömu grimmdarlegu örlög og Dean.

Karla lamdi hvort um sig rúmlega 20 sinnum með hakanum.

Þegar hún yfirgaf húsið skildi hún hakann eftir í brjóstkassa Deborah.

Morðinginn sem endurfæddist

Það ótrúlega gerðist í fangelsinu því Karla hætti allri vímuefnaneyslu, byrjaði að lesa Biblíuna og sagðist vera ný og gjörbreytt manneskja.

Hún varð vel mælt, sá eftir því sem hún hafði gert og giftist meira að segja fangelsisprestinum.

Heimsbyggðin fylgdist með þegar leið að aftöku hennar 1998. Í viðtali við Larry King virtist hún sátt við það sem beið hennar og næstum glöð yfir að eiga að mæta skapara sínum.

En þrátt fyrir að hún líktist einna helst engli þegar þarna var komið, gátu lögreglumennirnir, sem unnu að rannsókn morðanna, ekki gleymt því sem hún sagði skömmu eftir að hún var handtekin.

Candice DeLong, fyrrum liðsmaður FBI en nú eftirlaunaþegi, hefur ekki gleymt málinu og getur það ekki. Hún segir að æskuár Karla hafi eflaust haft mikil áhrif á hvernig líf hennar varð en að eitt af því sem hún sagði við lögregluna hafi gert að verkum að ekki hefði verið rétt að náða hana.

Karla játaði nefnilega að hún hefði fundið til kynferðislegrar nautnar og hefði fengið fullnægingu í hvert sinn sem hún lamdi fórnarlömbin með hakanum.

„Þetta var það versta sem hún gerði og hún hjálpaði sjálfri sér ekki með því að segja frá þessu,“ sagði DeLong.

Síðasta sprautan

Þrátt fyrir mikil mótmæli um allan heim, neitaði þáverandi ríkisstjóri, George W. Bush, að grípa inn í og náða Karla.

Þann 3. febrúar 1988 var Karla tekin af lífi með eitursprautu.  Síðustu orð hennar voru kærleiksrík og var beint til fjölskyldu hennar.

En fjölskyldur fórnarlambanna voru ánægðar með aftökuna. Þegar hún hafði tekið síðasta andardráttinn sagði eiginmaður Deborah Thornton: „Nú kemur hún, elskan. Hún er þín. Heimurinn er betri núna.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.

