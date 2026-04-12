fbpx
Sunnudagur 12.apríl 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Sérfræðingar segja að stresseinkenni komi fram í svefnherberginu og baðherberginu

Pressan
Sunnudaginn 12. apríl 2026 18:00

Mynd/Getty

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Stress hrjáir marga og ástæðurnar eru margvíslegar. Það getur til dæmis verið álag í vinnunni, áhyggjur af hækkandi framfærslukostnaði, uppeldi barnanna eða eitthvað allt annað.

Sumir eru alltaf stressaðir og þar kemur hormónið kortísól við sögu en það er oft kallað „stresshormónið“.

Margir virðast velta þessu fyrir sér því miðað við leitir á Google þá fjölgaði fyrirspurninni „Hvaða fæðubótarefnið lækka kortísólmagnið?“ um 557 prósent á milli 2023 og 2024. Þetta virðist sýna vaxandi áhyggjur fólks af því hvernig það á að takast á við stress.

Það eru nýrnahetturnar sem losa líkamann við kortísól en hormónið hefur ekki aðeins áhrif á stress, það hefur einnig áhrif á svefnryþma og aðra mikilvæga líkamsstarfsemi eftir því sem segir í umfjöllun Surrey Live.

„Við þurfum kortísól til að geta starfað eðlilega og það er náttúrulegt að vera með það, sérstaklega á morgnana,“ sagði Jane Ollis, stofnandi MindSpire, að sögn Daily Record.

„Þetta verður ekki vandamál fyrr en við byrjum að mynda kortísól allan daginn og líkaminn missir tilfinninguna fyrir því, það er þá sem krónísk heilsufarsvandamál geta komið upp,“ sagði Ollis.

En hvernig veit maður hvort kortísólmagnið er of mikið?

Ollis sagði að svefnvandamál séu fyrsta einkennið. Ef fólk eigi erfitt með að sofna eða sofa, og finnst það því þreytt, er að hans sögn skýrt merki hjá mörgum um að kortísóljafnvægið sé í ólagi.

Þyngdaraukning er annað einkenni því mikið magn kortísól getur aukið matarlystina og þar með leitt til þyngdaraukningar sagði Chloe Brotheridge, dáleiðslufræðingur og höfundur The Anxiety Solution, að sögn Daily Record.

Kvíði, pirringur og skapsveiflur geta einnig verið merki um ójafnvægi í kortísólmagninu. Ollis sagði að ef fólki finnst það stressað eða pirrað í aðstæðum, sem það myndi venjulega ekki bregðast þannig við, þá geti það verið merki um að kortísólmagnið sé ekki í jafnvægi. Það getur dregið úr þolinmæði fólks og látið hversdagsvandamál virst vera miklu erfiðari en þau eru.

Krónískt stress getur einnig haft slæm áhrif á meltinguna af því að blóðstreyminu er þá beint frá meltingarveginum og það getur orsakað ójafnvægi í þörmunum, uppþembu og fleira. Stress getur einnig komið fram í formi magaverkja.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

