Ný rannsókn – Minna sætur matur dregur ekki úr lönguninni í sykur

Í rannsókninni, sem hefur verið birt í American Journal of Clinical Nutrition, kemur fram að það hafi ekki áhrif á löngun okkar í sætindi þrátt fyrir að við borðum minna af sætum matvælum.
180 manns tóku þátt í rannsókninni. Þeim var skipt í þrjá hópa og fékk hver hópur mismunandi mikið af sætum mat. Sumir borðuðu mjög sætan mat, aðrir minna og þriðji hópurinn lá þar á milli. Maturinn samanstóð af sykri, náttúrulega sætum matvælum og sætuefnum.
Vísindamennirnir fylgdust með þátttakendunum í sex mánuði og mældu meðal annars þyngd þeirra og fylgdust með hvort þeir sýndu merki um sjúkdóma á borð við sykursýki og hjartavandamál.
Niðurstöðurnar sýndu engan skýran mun á milli hópanna þriggja. Hvorki heilsufar þeirra né löngun í sætan mat breyttist að neinu marki. Þess utan hurfu margir aftur til gömlu matarvenjanna sinna eftir því sem á leið.
Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að það sé ekki sæta bragðið sem sé í sjálfu sér vandamál og fái fólk til að borða meiri sykur og önnur sæt matvæli.
Það sem skiptir hins vegar máli er hversu mikinn sykur og margar hitaeiningar maður innbyrðir.