Ný rannsókn – Minna sætur matur dregur ekki úr lönguninni í sykur

Sunnudaginn 12. apríl 2026 16:30

Um langa hríð hefur fólki verið ráðlagt að draga úr neyslu á sætum matvælum því að það myndi hafa í för með sér minni löngun í sykur og þar með bætta heilsu. En niðurstöður nýrrar rannsóknar frá Bournemouth University benda til að þetta sé ekki rétt.

Í rannsókninni, sem hefur verið birt í American Journal of Clinical Nutrition, kemur fram að það hafi ekki áhrif á löngun okkar í sætindi þrátt fyrir að við borðum minna af sætum matvælum.

180 manns tóku þátt í rannsókninni. Þeim var skipt í þrjá hópa og fékk hver hópur mismunandi mikið af sætum mat. Sumir borðuðu mjög sætan mat, aðrir minna og þriðji hópurinn lá þar á milli. Maturinn samanstóð af  sykri, náttúrulega sætum matvælum og sætuefnum.

Vísindamennirnir fylgdust með þátttakendunum í sex mánuði og mældu meðal annars þyngd þeirra og fylgdust með hvort þeir sýndu merki um sjúkdóma á borð við sykursýki og hjartavandamál.

Niðurstöðurnar sýndu engan skýran mun á milli hópanna þriggja. Hvorki heilsufar þeirra né löngun í sætan mat breyttist að neinu marki. Þess utan hurfu margir aftur til gömlu matarvenjanna sinna eftir því sem á leið.

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að það sé ekki sæta bragðið sem sé í sjálfu sér vandamál og fái fólk til að borða meiri sykur og önnur sæt matvæli.

Það sem skiptir hins vegar máli er hversu mikinn sykur og margar hitaeiningar maður innbyrðir.

Þetta eru kostirnir við að fara í bað á kvöldin
Sérfræðingar segja að stresseinkenni komi fram í svefnherberginu og baðherberginu
Björguðu 9 ára dreng sem hafði verið læstur inni í bíl í eitt og hálft ár
Langur svefn getur leitt til þyngdartaps
Þess vegna er mikilvægt að halda heimilinu hreinu og vel viðhöldnu
Aðstoðarkona raðmorðingjans stígur fram – „Ég var vön að segja honum að borða skorpuna“
Trump lokar Hormússundi – „Íran mun ekki hagnast af þessari ólöglegu tilraun til FJÁRKÚGUNAR“

Hefndarleiðangur Trump getur bráðum lent á honum eins og bjúgverpill – Hefndaráætlunin er tilbúin
Svona lengi endast karlar í kynlífinu á hinum ýmsu aldursskeiðum
Umferðarlögreglan sló sérfræðingunum við – Ekki var allt sem sýndist með umferðarslysið
Velkomin til Rússlands – Lifa innan um kakkalakka og vinna 16 klukkustundir á sólarhring
Bifvélavirkjar segja þessar bensínvélar geta keyrt yfir 500.000 km

Nýlegt

Fyrrverandi landsliðsmarkvörður Íslands varð fyrir miklu áfalli eftir alvarlega líkamsárás – „Menn hafa látist við minna“
Fjölskyldufaðir krafinn um greiðslu skuldar með hótunum og íkveikju – „Maður sefur ekki og fjölskyldan er í molum“ – Myndir
MAST á leiðinni að taka hund Árna Stefáns sem nágranni kom í skjól – „Það má alls ekki afhenda honum hundinn!“
Ragnar Freyr veltir fyrir sér hvort þetta hafi kostað hann starfið
Þetta eru lögin sem kemur fólki á óvart að séu íslensk
Segir einhvern þurfa að axla ábyrgð á umdeildri ákvörðun á Húsavík – Það sem gerðist fyrir páska hafi verið síðasti naglinn í kistuna
Hneykslaður á Spánverjanum – „Fyrir hvern er þetta gert?“
Sér ekki eftir neinu en tekur á sig ábyrgð – „Þetta var bara tímabil í lífinu þar sem hlutirnir breytast“
Myndband: Ari Edwald hneykslaður – „Bara skemmdarverk“
Þess vegna hættir þú að hitta vini þína eftir að þeir eignast barn
Eftir drápið á leiðtoga Írans – Pútín er hræddur

Læknir segir þessar þrjár kaffitegundir þær verstu fyrir heilsuna
Næringarfræðingar segja að þessar algengu matvörur skaði heilbrigði þitt hægt og rólega
Hefndarleiðangur Trump getur bráðum lent á honum eins og bjúgverpill – Hefndaráætlunin er tilbúin

Þessar fæðutegundir geta bætt svefn barna

Svona lengi endast karlar í kynlífinu á hinum ýmsu aldursskeiðum
Umferðarlögreglan sló sérfræðingunum við – Ekki var allt sem sýndist með umferðarslysið

Þessa hluti ættir þú að losa þig við af heimilinu
Velkomin til Rússlands – Lifa innan um kakkalakka og vinna 16 klukkustundir á sólarhring
Bifvélavirkjar segja þessar bensínvélar geta keyrt yfir 500.000 km

Dæmdur í ævilangt fangelsi fyrir að myrða móður sína með hamri og monta sig af því á Internetinu

Hefur bara borðað kjöt, egg og smjör í fjögur ár – Skýrir frá áhrifunum á líkamann
Fyrrum olígarki varar við – Pútín er að undirbúa eiturefnaárás á Vesturlönd
Blikkar þú augunum hratt? – Þessu getur það leynt að sögn sérfræðinga

Þetta áttu aldrei að nota uppþvottalög í – Óþægilegar og dýrar afleiðingar
Útúrdópaðir rússneskir hermenn – Finna hvorki til ótta né sársauka
Svona er hægt að afþíða frystinn á skömmum tíma með álpappír
Þessa hluti skaltu aldrei kaupa í nytjamarkaði

Fundu nálar í skólamatnum

Trump harðlega gagnrýndur: Birti óritskoðað myndband af morði á Truth Social
Allt undir á 13 mínútum: Síðustu mínúturnar ráða örlögum Artemis II

Melania Trump hafnar öllum tengslum við Jeffrey Epstein í óvæntri yfirlýsingu
Þjóðhetjan sem Ástralar dáðu virðist hafa falið skuggalegt leyndarmál
Hitamet slegið í Bandaríkjunum

Bjó til yfir 700 klámmyndir með gervigreind – nú er fyrsti dómurinn fallinn

Læknirinn á Hawai fundinn sekur um tilraun til manndráps
Vatíkaninu brugðið eftir hótanir frá Pentagon og páfinn hættir við heimsókn – Varaforsetinn segist ætla að kanna málið