Langur svefn getur leitt til þyngdartaps

Margir ná ekki sjö til níu klukkustunda svefni á nóttu eins og mælt er með. Þetta hefur verið tengt við aukna hættu á meðal annars hjartasjúkdómum, of háum blóðþrýstingi, sykursýki og ofþyngd.
Svefn er einnig mikilvægur varðandi andlega og líkamlega heilsu okkar.
Í rannsókn, sem var birt í vísindaritinu JAMA Internal Medicine, beindu vísindamenn sjónum sínum að 80 manns, á aldrinum 21 til 40 ára, sem var allt of þungt. Fólkið svaf yfirleitt skemur en 6,5 klukkustundir á nóttu.
Í tvær vikur var helmingur þeirra hvattur til að lengja svefninn í 8,5 klukkustundir en hinir héldu óbreyttum svefnvenjum. Fólkið mátti ekki breyta matarvenjum eða hreyfingu.
Svefninn var mældur með búnaði sem var settur á úlnlið og vísindamennirnir mældu einnig hitaeininganeysluna og orkunotkun.
Vísindamennirnir segja að hópurinn, sem var hvattur til að sofa lengur, hafi að meðaltalið sofið einni klukkustund lengur á nóttu. Fólkið í honum hafi að meðaltali borðað 270 færri hitaeiningar á dag og lést um hálft kíló. Fólkið í hinum hópnum þyngdist að meðaltali um tæpt hálft kíló.
Harvard Health Publishing segir að svefn hafi áhrif á hormón sem stýra hungri og mettunartilfinningu. Of lítill svefn getur aukið matarlystina og gert fólki erfiðara fyrir við að finnast það vera mett.