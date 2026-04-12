Sunnudagur 12.apríl 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Læknir segir þessar þrjár kaffitegundir þær verstu fyrir heilsuna

Pressan
Sunnudaginn 12. apríl 2026 11:30

Það eru til ansi margar tegundir af kaffi.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Hjá mörgum líður ekki sá dagur án þess að þeir drekki kaffi. Sumir drekka mikið, aðrir enn meira og aðrir lítið. Flestir vita eflaust að svart kaffi er hollara en kaffi með sýrópi eða rjóma en fæstir vita hvaða kaffitegundir eru þær óhollustu.

Alexandra Fileva, læknir, segir að út frá heilbrigðissjónarmiðum séu ákveðnar kaffitegundir verri fyrir heilsuna en aðrar.

Hún segir að þriggja tegunda eigi að njóta með gætni og bendir einnig á að í mörgum vinsælum kaffidrykkjum séu efni sem geta haft neikvæð áhrif á meltinguna og efnaskiptin ef þeir eru drukknir of oft.

Efst á listanum yfir óhollasta kaffið eru hin svokölluðu 3-í-1 kaffi. Þetta eru praktískir pokar sem þarf bara að setja í heitt vatn og kaffið er tilbúið. Í þeim er yfirleitt mikið af sykri, hertri plöntufitu og tilbúnum aukaefnum.

Fileva sagði í samtali við Magyar Hirlap að þessi blanda geri drykkinn slæman fyrir líkamann því þetta geti valdið meltingarvandamálum.

Hún sagði að drykkir á borð við latte, macchiato og mokka séu ekki mikið skárri.

Þessir vinsælu drykkir, sem innihalda mjólk og sýróp, eru hitaeiningaríkir, sykurríkir og innihalda mikið af mettaðri fitu. Ef maður tekur ekki tillit til þess í daglegri matarneyslu sinni, getur dagleg drykkja á þessum drykkjum orsakað hátt blóðfitumagn, efnaskiptavandamál og í versta tilfelli fitulifur.

Frappuccino er síðan nefnt sem þriðji óholli drykkurinn. Þetta kalda kaffi, sem líkist einna helst eftirrétti, inniheldur mikið af sykri, gerviefnum og þykkingarefnum.

Fileva benti einnig á að ódýrt skyndikaffi sé sjaldnast gott fyrir heilsuna. Hún mælir því með einföldu, nýlöguðu kaffi án sykurs og rjóma.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Rétt í þessu
Læknir segir þessar þrjár kaffitegundir þær verstu fyrir heilsuna
Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Fjórir bollar af þessum heita drykk geta hægt á öldrun
Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Þessi lyf á ekki að taka með kaffi
Pressan
Fyrir 2 klukkutímum
Þess vegna hættir þú að hitta vini þína eftir að þeir eignast barn
Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
Eftir drápið á leiðtoga Írans – Pútín er hræddur
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Næringarfræðingar segja að þessar algengu matvörur skaði heilbrigði þitt hægt og rólega
Pressan
Fyrir 7 klukkutímum
Hefndarleiðangur Trump getur bráðum lent á honum eins og bjúgverpill – Hefndaráætlunin er tilbúin
Pressan
Fyrir 17 klukkutímum
Þessar fæðutegundir geta bætt svefn barna

Mest lesið

Umferðarlögreglan sló sérfræðingunum við – Ekki var allt sem sýndist með umferðarslysið
Velkomin til Rússlands – Lifa innan um kakkalakka og vinna 16 klukkustundir á sólarhring
Hefur bara borðað kjöt, egg og smjör í fjögur ár – Skýrir frá áhrifunum á líkamann
Landskjörstjórn hlýtur að segja af sér – stigin inn á hið pólitíska svið
Þetta áttu aldrei að nota uppþvottalög í – Óþægilegar og dýrar afleiðingar

Nýlegt

Fyrrverandi landsliðsmarkvörður Íslands varð fyrir miklu áfalli eftir alvarlega líkamsárás – „Menn hafa látist við minna“
Fjölskyldufaðir krafinn um greiðslu skuldar með hótunum og íkveikju – „Maður sefur ekki og fjölskyldan er í molum“ – Myndir
MAST á leiðinni að taka hund Árna Stefáns sem nágranni kom í skjól – „Það má alls ekki afhenda honum hundinn!“
Ragnar Freyr veltir fyrir sér hvort þetta hafi kostað hann starfið
Sér ekki eftir neinu en tekur á sig ábyrgð – „Þetta var bara tímabil í lífinu þar sem hlutirnir breytast“
Myndband: Ari Edwald hneykslaður – „Bara skemmdarverk“
Maður féll í Ölfusá
Gróusaga um að Maguire hafi lækkað í launum
Stór breyting fyrir Meistaradeildina – Nike að taka við af Adidas
Pressan
Fyrir 18 klukkutímum
Þessa hluti ættir þú að losa þig við af heimilinu
Pressan
Fyrir 18 klukkutímum

Velkomin til Rússlands – Lifa innan um kakkalakka og vinna 16 klukkustundir á sólarhring

Velkomin til Rússlands – Lifa innan um kakkalakka og vinna 16 klukkustundir á sólarhring
Pressan
Fyrir 19 klukkutímum
Bifvélavirkjar segja þessar bensínvélar geta keyrt yfir 500.000 km
Pressan
Fyrir 20 klukkutímum
Dæmdur í ævilangt fangelsi fyrir að myrða móður sína með hamri og monta sig af því á Internetinu
Pressan
Fyrir 21 klukkutímum

Hefur bara borðað kjöt, egg og smjör í fjögur ár – Skýrir frá áhrifunum á líkamann

Hefur bara borðað kjöt, egg og smjör í fjögur ár – Skýrir frá áhrifunum á líkamann
Pressan
Fyrir 22 klukkutímum

Fyrrum olígarki varar við – Pútín er að undirbúa eiturefnaárás á Vesturlönd

Fyrrum olígarki varar við – Pútín er að undirbúa eiturefnaárás á Vesturlönd
Pressan
Fyrir 22 klukkutímum
Blikkar þú augunum hratt? – Þessu getur það leynt að sögn sérfræðinga
Pressan
Fyrir 23 klukkutímum

Þetta áttu aldrei að nota uppþvottalög í – Óþægilegar og dýrar afleiðingar

Þetta áttu aldrei að nota uppþvottalög í – Óþægilegar og dýrar afleiðingar
Pressan
Í gær
Útúrdópaðir rússneskir hermenn – Finna hvorki til ótta né sársauka
Pressan
Í gær
Svona er hægt að afþíða frystinn á skömmum tíma með álpappír
Pressan
Í gær

Þessa hluti skaltu aldrei kaupa í nytjamarkaði

Þessa hluti skaltu aldrei kaupa í nytjamarkaði
Pressan
Í gær

Fundu nálar í skólamatnum

Fundu nálar í skólamatnum
Pressan
Í gær
Trump harðlega gagnrýndur: Birti óritskoðað myndband af morði á Truth Social
Pressan
Fyrir 2 dögum
Allt undir á 13 mínútum: Síðustu mínúturnar ráða örlögum Artemis II
Pressan
Fyrir 2 dögum

Melania Trump hafnar öllum tengslum við Jeffrey Epstein í óvæntri yfirlýsingu

Melania Trump hafnar öllum tengslum við Jeffrey Epstein í óvæntri yfirlýsingu
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þjóðhetjan sem Ástralar dáðu virðist hafa falið skuggalegt leyndarmál
Pressan
Fyrir 2 dögum
Hitamet slegið í Bandaríkjunum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Bjó til yfir 700 klámmyndir með gervigreind – nú er fyrsti dómurinn fallinn
Pressan
Fyrir 2 dögum

Læknirinn á Hawai fundinn sekur um tilraun til manndráps

Læknirinn á Hawai fundinn sekur um tilraun til manndráps
Pressan
Fyrir 3 dögum

Vatíkaninu brugðið eftir hótanir frá Pentagon og páfinn hættir við heimsókn – Varaforsetinn segist ætla að kanna málið

Vatíkaninu brugðið eftir hótanir frá Pentagon og páfinn hættir við heimsókn – Varaforsetinn segist ætla að kanna málið
Pressan
Fyrir 3 dögum
Miklar vendingar í máli konu sem hvarf í bátsferð með eiginmanni sínum
Pressan
Fyrir 3 dögum

Mynd úr sendibílnum kollvarpaði frásögn morðingjans

Mynd úr sendibílnum kollvarpaði frásögn morðingjans
Pressan
Fyrir 3 dögum
Áhrifavaldur dæmdur í 75 ára fangelsi
Pressan
Fyrir 4 dögum
Börn í páskaeggjaleit fundu hauskúpu
Pressan
Fyrir 4 dögum

Töldu að myndin væri búin til með gervigreind – raunveruleikinn var annar

Töldu að myndin væri búin til með gervigreind – raunveruleikinn var annar
Pressan
Fyrir 4 dögum

Dóttir krefst svara eftir dularfullt hvarf móður sinnar

Dóttir krefst svara eftir dularfullt hvarf móður sinnar
Pressan
Fyrir 4 dögum
Dularfull andlát og hvörf níu vísindamanna með tengsl við NASA og kjarnorkuleyndarmál vekja áhyggjur
Pressan
Fyrir 4 dögum
Óttast að mannrán hafi verið framið á annan í páskum