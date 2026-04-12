Læknir segir þessar þrjár kaffitegundir þær verstu fyrir heilsuna

Alexandra Fileva, læknir, segir að út frá heilbrigðissjónarmiðum séu ákveðnar kaffitegundir verri fyrir heilsuna en aðrar.
Hún segir að þriggja tegunda eigi að njóta með gætni og bendir einnig á að í mörgum vinsælum kaffidrykkjum séu efni sem geta haft neikvæð áhrif á meltinguna og efnaskiptin ef þeir eru drukknir of oft.
Efst á listanum yfir óhollasta kaffið eru hin svokölluðu 3-í-1 kaffi. Þetta eru praktískir pokar sem þarf bara að setja í heitt vatn og kaffið er tilbúið. Í þeim er yfirleitt mikið af sykri, hertri plöntufitu og tilbúnum aukaefnum.
Fileva sagði í samtali við Magyar Hirlap að þessi blanda geri drykkinn slæman fyrir líkamann því þetta geti valdið meltingarvandamálum.
Hún sagði að drykkir á borð við latte, macchiato og mokka séu ekki mikið skárri.
Þessir vinsælu drykkir, sem innihalda mjólk og sýróp, eru hitaeiningaríkir, sykurríkir og innihalda mikið af mettaðri fitu. Ef maður tekur ekki tillit til þess í daglegri matarneyslu sinni, getur dagleg drykkja á þessum drykkjum orsakað hátt blóðfitumagn, efnaskiptavandamál og í versta tilfelli fitulifur.
Frappuccino er síðan nefnt sem þriðji óholli drykkurinn. Þetta kalda kaffi, sem líkist einna helst eftirrétti, inniheldur mikið af sykri, gerviefnum og þykkingarefnum.
Fileva benti einnig á að ódýrt skyndikaffi sé sjaldnast gott fyrir heilsuna. Hún mælir því með einföldu, nýlöguðu kaffi án sykurs og rjóma.