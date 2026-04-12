Sunnudagur 12.apríl 2026

Pressan
Pressan

Kúba undirbýr sig undir árás frá Bandaríkjunum – „Ef við þurfum að deyja, þá deyjum við“

Pressan
Sunnudaginn 12. apríl 2026 20:36

Forseti Kúbu, Miguel Díaz-Canel, segir þjóð sína nú undirbúa sig undir árás frá Bandaríkjunum en að það komi ekki til greina að gefast upp.

„Ef það gerist þá verður barist, það verða átök og við munum verja okkur og við þurfum að deyja, þá deyjum við því eins og segir í þjóðsöngnum okkar: „Að deyja fyrir föðurlandið er að lifa“.“

Þetta sagði forsetinn við NBC-fréttastofuna í dag. Undanfarin misseri hefur ríkisstjórn Donalds Trump Bandaríkjaforseta gefið til kynna að Kúba sé skotmark, enda þurfi að binda endi á valdatíð kommúnista þar í landi.

„Ég er óhræddur. Ég er reiðubúinn að láta lífið fyrir byltinguna,“ segir Díaz-Canel en bætir þó við að hann vildi heldur að Bandaríkin létu Kúbu í friði. Bandaríkin hafa sett orkubann á Kúbu sem hefur orðið til þess að eldsneytisbirgðir þar hafa snarminnkað og hefur valdið víðtæku rafmagnsleysi ásamt samgöngutruflunum. Áratugalangt viðskiptabann Bandaríkjanna hefur svo eins sett mark sitt á þjóðina og það ásamt óráðsíu í ríkisrekstri hefur lagt efnahag Kúbu í rúst.

Díaz-Canel telur tilgangslaust að reyna að ganga að samningaborðinu við ríkisstjórn Trump enda hafi mátt sjá það í samningaviðræðum Bandaríkjanna við Íran, þar sem hernaðarárásir áttu sér stað á meðan á viðræðunum stóð, að Bandaríkjunum sé ekki treystandi.

Bandaríkin hafa undanfarið hert þvingunaraðgerðir gegn Kúbu svo til viðbótar við víðtækt rafmagnsleysi og eldsneytisskort eru matarbyrðir sagðar á þrotum.

Fleiri fréttir

Kúba undirbýr sig undir árás frá Bandaríkjunum – „Ef við þurfum að deyja, þá deyjum við“
Fyrir 30 mínútum
Stundaði kynlíf með eineggja tvíburum – Ekki hægt að skera úr um faðernið
Fyrir 1 klukkutíma
Það sem dauðadæmd kona játaði hjá lögreglunni sækir enn á fyrrum lögreglumann
Fyrir 3 klukkutímum
Viktor Orbán viðurkennir ósigur
Fyrir 3 klukkutímum
Þetta eru kostirnir við að fara í bað á kvöldin
Fyrir 3 klukkutímum
Sérfræðingar segja að stresseinkenni komi fram í svefnherberginu og baðherberginu
Fyrir 3 klukkutímum
Björguðu 9 ára dreng sem hafði verið læstur inni í bíl í eitt og hálft ár
Fyrir 3 klukkutímum
Langur svefn getur leitt til þyngdartaps

Mest lesið

Aðstoðarkona raðmorðingjans stígur fram – „Ég var vön að segja honum að borða skorpuna“
Myndband oddvita Miðflokksins vekur hörð viðbrögð – „Ertu í alvöru að aka í göngugötu og kvarta yfir skort á bílastæðum?“
Kolbrún Bergþórsdóttir skrifar: Trumpisminn í Miðflokknum
Næringarfræðingar segja að þessar algengu matvörur skaði heilbrigði þitt hægt og rólega
Hefndarleiðangur Trump getur bráðum lent á honum eins og bjúgverpill – Hefndaráætlunin er tilbúin

Nýlegt

Fyrrverandi landsliðsmarkvörður Íslands varð fyrir miklu áfalli eftir alvarlega líkamsárás – „Menn hafa látist við minna“
Fjölskyldufaðir krafinn um greiðslu skuldar með hótunum og íkveikju – „Maður sefur ekki og fjölskyldan er í molum“ – Myndir
MAST á leiðinni að taka hund Árna Stefáns sem nágranni kom í skjól – „Það má alls ekki afhenda honum hundinn!“
Ragnar Freyr veltir fyrir sér hvort þetta hafi kostað hann starfið
Kristján ómyrkur í máli við þáttastjórnanda – „Þú veist nákvæmlega hvernig þetta er“
Grennist í fangelsi og byrjaður að spila fótbolta þar
Með furðulega ástæðu fyrir tapi Arsenal í gær
Þetta eru lögin sem kemur fólki á óvart að séu íslensk
Segir einhvern þurfa að axla ábyrgð á umdeildri ákvörðun á Húsavík – Það sem gerðist fyrir páska hafi verið síðasti naglinn í kistuna
Fyrir 5 klukkutímum
Aðstoðarkona raðmorðingjans stígur fram – „Ég var vön að segja honum að borða skorpuna“
Fyrir 6 klukkutímum

Trump lokar Hormússundi – „Íran mun ekki hagnast af þessari ólöglegu tilraun til FJÁRKÚGUNAR"

Trump lokar Hormússundi – „Íran mun ekki hagnast af þessari ólöglegu tilraun til FJÁRKÚGUNAR“
Fyrir 7 klukkutímum
Fjórir bollar af þessum heita drykk geta hægt á öldrun
Fyrir 8 klukkutímum
Þessi lyf á ekki að taka með kaffi
Fyrir 8 klukkutímum

Þess vegna hættir þú að hitta vini þína eftir að þeir eignast barn

Þess vegna hættir þú að hitta vini þína eftir að þeir eignast barn
Fyrir 9 klukkutímum

Eftir drápið á leiðtoga Írans – Pútín er hræddur

Eftir drápið á leiðtoga Írans – Pútín er hræddur
Fyrir 10 klukkutímum
Læknir segir þessar þrjár kaffitegundir þær verstu fyrir heilsuna
Fyrir 11 klukkutímum

Næringarfræðingar segja að þessar algengu matvörur skaði heilbrigði þitt hægt og rólega

Næringarfræðingar segja að þessar algengu matvörur skaði heilbrigði þitt hægt og rólega
Fyrir 12 klukkutímum
Hefndarleiðangur Trump getur bráðum lent á honum eins og bjúgverpill – Hefndaráætlunin er tilbúin
Fyrir 14 klukkutímum
Þessar fæðutegundir geta bætt svefn barna
Í gær

Svona lengi endast karlar í kynlífinu á hinum ýmsu aldursskeiðum

Svona lengi endast karlar í kynlífinu á hinum ýmsu aldursskeiðum
Í gær

Umferðarlögreglan sló sérfræðingunum við – Ekki var allt sem sýndist með umferðarslysið

Umferðarlögreglan sló sérfræðingunum við – Ekki var allt sem sýndist með umferðarslysið
Í gær
Þessa hluti ættir þú að losa þig við af heimilinu
Í gær
Velkomin til Rússlands – Lifa innan um kakkalakka og vinna 16 klukkustundir á sólarhring
Í gær

Bifvélavirkjar segja þessar bensínvélar geta keyrt yfir 500.000 km

Bifvélavirkjar segja þessar bensínvélar geta keyrt yfir 500.000 km
Í gær
Dæmdur í ævilangt fangelsi fyrir að myrða móður sína með hamri og monta sig af því á Internetinu
Í gær
Hefur bara borðað kjöt, egg og smjör í fjögur ár – Skýrir frá áhrifunum á líkamann
Í gær
Fyrrum olígarki varar við – Pútín er að undirbúa eiturefnaárás á Vesturlönd
Í gær

Blikkar þú augunum hratt? – Þessu getur það leynt að sögn sérfræðinga

Blikkar þú augunum hratt? – Þessu getur það leynt að sögn sérfræðinga
Í gær

Þetta áttu aldrei að nota uppþvottalög í – Óþægilegar og dýrar afleiðingar

Þetta áttu aldrei að nota uppþvottalög í – Óþægilegar og dýrar afleiðingar
Í gær
Útúrdópaðir rússneskir hermenn – Finna hvorki til ótta né sársauka
Í gær

Svona er hægt að afþíða frystinn á skömmum tíma með álpappír

Svona er hægt að afþíða frystinn á skömmum tíma með álpappír
Í gær
Þessa hluti skaltu aldrei kaupa í nytjamarkaði
Í gær
Fundu nálar í skólamatnum
Fyrir 2 dögum

Trump harðlega gagnrýndur: Birti óritskoðað myndband af morði á Truth Social

Trump harðlega gagnrýndur: Birti óritskoðað myndband af morði á Truth Social
Fyrir 2 dögum

Allt undir á 13 mínútum: Síðustu mínúturnar ráða örlögum Artemis II

Allt undir á 13 mínútum: Síðustu mínúturnar ráða örlögum Artemis II
Fyrir 2 dögum
Melania Trump hafnar öllum tengslum við Jeffrey Epstein í óvæntri yfirlýsingu
Fyrir 2 dögum
Þjóðhetjan sem Ástralar dáðu virðist hafa falið skuggalegt leyndarmál