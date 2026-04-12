Hefndarleiðangur Trump getur bráðum lent á honum eins og bjúgverpill – Hefndaráætlunin er tilbúin

Sunnudaginn 12. apríl 2026 09:00

Donald Trump Bandaríkjaforseti. Mynd/Getty

Í nóvember verður kosið um öll sætin í fulltrúadeild Bandaríkjaþings og hluta sætanna í öldungadeildinni. Miðað við skoðanakannanir og úrslit ýmissa kosninga í Bandaríkjunum að undanförnu stefnir í að Repúblikanar missi meirihluta sinn í fulltrúadeildinni og jafnvel öldungadeildinni. Demókratar eru orðnir nokkuð sigurvissir að þeir eru á fullu að undirbúa aðgerðir til að láta Donald Trump, fjölskyldu hans, ráðherra og bandamenn standa skil á gerðum sínum.

Trump hefur farið illa með Demókrata og sjónarmið þeirra síðasta árið, í raun og veru lamið þá sundur og saman í pólitískum skilningi. En það styttist kannski í að þetta komi í höfuðið á honum eins og bjúgverpill.

Þeim mun fastar sem Trump hefur slegið Demókratana, þeim mun meira langar þá að ná sér niðri á honum. Nú hefur vindurinn snúist og Demókratar hafa byr í seglin og eru því á fullu að undirbúa hvernig Trump verður látinn gjalda þess sem hann hefur gert þeim, og í þeirra augum, Bandaríkjunum.

Bandarískir fjölmiðlar hafa að undanförnu sagt frá því að helstu stjórnmálamennirnir úr röðum Demókrata, ráðgjafar flokksins og þeir sem styrkja flokkinn fjárhagslega séu svo bjartsýnir á úrslit kosninganna í nóvember að þeir séu langt komnir með áætlanir um hefndaraðgerðir gegn Trump. Þeir standa fyrir leynilegum „yfirheyrslum“ yfir uppljóstrurum, safna saman upplýsingum um Trump og fjölskyldu hans og ráðherra og undirbúa skjöl sem verða lögð fram í tengslum við réttarhöld og lagafrumvörp.

Allt er þetta gert til að geta hafið hefndaraðgerðirnar um leið og meirihlutinn á þingi verður staðreynd.

Brugga hefndaráætlun

Eins og staðan er núna, þá er bjartsýni Demókrata á kosningaúrslitin réttmæt. Nær allar skoðanakannanir, spár og greiningar sýna að þeir muni ná meirihluta í fulltrúadeildinni í nóvember.

Spá frá Race to the White House segir að 70% líkur séu á að Demókratar nái meirihluta í fulltrúadeildinni og að 43% líkur séu á að þeir nái meirihluta í öldungadeildinni.

Tíminn vinnur með Demókrötum því Trump og stjórn hans sjá sjálf um að auka óvinsældir sínar meðal bandarískra kjósenda. Það eru aðallega efnahagsmál, aðgerðir gegn innflytjendum og ekki síst stríðið við Íran sem stuðla að sívaxandi óvinsældum.

Trump er efstur á lista Demókrata yfir þá sem þeir vilja láta bera vitni fyrir þingnefnd. Þeir hafa þá sérstaklega í huga samband hans við kynferðisbrotamanninn Jeffrey Epstein en einnig það hvernig fjölskylda hans hefur auðgast mjög síðan hann tók við forsetaembættinu og flugvél að verðmæti 400 milljóna dollara sem Katar gaf honum á síðasta ári.

En Trump mun nú væntanlega ekki mæta fyrir þingnefnd þótt hann verði kallaður fyrir hana. Á fyrra kjörtímabili sínu hunsaði hann slíkt fyrirkall og þingið getur ekkert gert til að koma forsetanum fyrir þingnefnd.

En Demókratar vona að með því að kalla hann fyrir þingnefnd og að hann neiti að mæta, muni auka óvinsældir hans enn frekar. Sérstaklega hjá þeim sem eru ósáttir við hvernig stjórn hans hefur leynt ýmsu í Epstein-skjölunum.

Ætla einnig að sækja að innsta hring Trump

Það þarf aðeins einfaldan meirihluta í fulltrúadeildinni til að geta kallað vitni fyrir þingnefnd og það hyggjast Demókratar nýta sér. Þeir ætla að hrinda rannsóknum af stað og jafnvel draga ákveðna aðila úr innsta hring Trump fyrir ríkisrétt.

Það sem þeir beina sjónum sínum mest að eru óvinsælustu aðgerðir Trump-stjórnarinnar. Má þar nefna framgöngu ICE gagnvart ólögleglum innflytjendum og dráp liðsmanna ICE á saklausum bandarískum ríkisborgurum.

Axios segir að margir Demókratar hafi einnig gert lista yfir aðila sem þeir vilja allra helst sækja að. Þetta eru aðilar og fyrirtæki sem tengjast Trump. Er ætlunin að láta þá finna fyrir því með vitnaleiðslum og rannsóknum. Bæði til að gera þeim óleik en um leið til að grafa upp eitthvað vafasamt um Trump.

Axios segir að á þessum listum séu stórfyrirtæki og fjölmiðlarisar sem hafa gert sátt eða samkomulag við Trump á síðustu árum. Einnig þeir sem gáfu peninga til byggingar nýja ballsalarins við Hvíta húsið. Forstjórar sem hafa rætt við Trump-stjórnina um að láta henni í hlut hluta af fyrirtækjum þeirra og þá sem hafa gert Trump og fjölskyldu hans kleift að maka krókinn.

