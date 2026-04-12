Eftir drápið á leiðtoga Írans – Pútín er hræddur

Sunnudaginn 12. apríl 2026 12:30

Vladímír Pútín fylgist vel með því sem gerist í heiminum og að undanförnu hafa sjónir hans beinst að Íran og stríðinu þar. Það fór ekki fram hjá honum þegar Bandaríkjamenn drápu Ali Khameni, æðstaklerk. Er drápið sagt hafa farið illa í Pútín sem vill fyrir alla muni forðast sömu örlög.

Þetta segir Julia Loffe, rússneskur verðlaunablaðamaður, í grein hjá Puck.

Ali Khameni og fleiri íranskir leiðtogar voru drepnir á fyrsta degi stríðsins. Eftir drápin kom í ljós að ísraelska leyniþjónustan hafði til dæmis hakkað sig inn í umferðarmyndavélar og hafði þannig getað fylgst náið með ferðum stjórnarherranna.

Loffe segir að þetta hafi ekki farið fram hjá Pútín og sé hann mjög hræddur eftir þessa þróun mála. Hann heldur sig því fjarri Kreml og situr aðeins fjarfundi. Búið er að fjarlægja allt, sem tengist því að koma opinberlega fram, af dagskrá hans vegna ótta hans við að verða drepinn.

Loffe segir að Pútín hafi látið loka farsímakerfum í Moskvu að undanförnu því hann óttast að erlend öfl geti notað það til njósna. En lokun farsímakerfanna kemur að vonum mjög illa við rússneskan almenning og vekur óánægju hans.

