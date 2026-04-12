Björguðu 9 ára dreng sem hafði verið læstur inni í bíl í eitt og hálft ár

Lögreglan í þorpinu Hagenbach í Frakklandi fékk símtal á mánudaginn frá aðila sem óttaðist að barn væri læst inni í sendibifreið. Þorpið er staðsett nærri landamærunum við Sviss og Þýskaland.
Þegar lögreglu bar að garði heyrðu þeir í ungum dreng og var ákveðið að brjóta upp dyrnar á bílnum. Ekki bjuggust lögreglumenn við þeim hryllingi sem beið þeirra. Þarna inni lá gífurlega vannærður 9 ára drengur innan um rusl og saur. Drengurinn hafði verið læstur inn í bílnum síðan í nóvember árið 2024, eða í um eitt og hálft ár. Drengurinn hafði varið þessum tíma ýmist sitjandi eða liggjandi og höfðu vöðvarnir í fótum hans rýrnað svo mikið að hann gat ekki gengið.
Faðir drengsins sagðist hafa gert þetta til að vernda son sinn, enda hafi eiginkona föðurins viljað senda drenginn á geðdeild. Engum gögnum er fyrir að fara sem benda til þess að drengurinn hafi glímt við andlega erfiðleika. Þvert á móti var hann fyrirmyndarnemandi í skóla áður en hann hvarf sporlaust árið 2024, þá sjö ára að aldri. Faðir drengsins hefur verið ákærður fyrir barnaráð og er nú í haldi lögreglu. Eiginkona föðursins hefur sömuleiðis verið ákærð, en hún þvertekur fyrir að hafa vitað hvar drengurinn var niðurkominn. Eldri systur drengsins, 10 og 12 ára, eru nú í umsjón félagsþjónustunnar.
Vinir og vandamenn drengsins töldu að hann væri á geðsjúkrahúsi. Kennurum hans hafði verið sagt að hann væri kominn í annan skóla.
Drengurinn er nú á sjúkrahúsi.