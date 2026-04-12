Aðstoðarkona raðmorðingjans stígur fram – „Ég var vön að segja honum að borða skorpuna“

Donna Sturman mun aldrei gleyma árinu 2017 en þá var hún ráðin sem aðstoðarkona arkitekts á Manhattan. Hún sá um að hann borðaði morgunmat á hverjum degi, sá um pappírsvinnu, hélt skrifstofu hans hreinni og keypti jafnvel blóm handa eiginkonu hans eftir að hann gleymdi brúðkaupsafmælinu sínu. Þetta var í raun ósköp hefðbundið starf en núna er minningin orðin súr enda hefur arkitektinn játað að vera stórtækur raðmorðingi. Arkitektinn heitir Rex Heuermann og hann játaði í vikunni að hafa banað 8 konum á árunum 1993-2010, en marga grunar að fórnarlömbin séu fleiri.
Sturman segir í samtali við Independent að Heuermann hafi átt það til að vera ógnandi og hvass, en hann kom alltaf fram við Sturman af virðingu og kynnti hana jafnvel fyrir aldraðri móður sinni í vinnustaðapartý. Henni þótti Heuermann þó einkennilegur. Hann var vandræðlegur í fasi og virtist ekki eiga neina vini. Sturman sá hann þó ekki sem skrímsli heldur leit meira á hann sem feiminn lúða.
Hún minnist þess sérstaklega hvað hann var óskipulagður þrátt fyrir að vera þekktur fyrir nákvæmni í verkefnum sínum.
Og Heuermann elskaði að fá sér pitsur. Því man Sturman sérstaklega vel eftir, enda átti pitsa eftir að spila stórt hlutverk í máli ákæruvaldsins gegn honum. Sturman segir að Heuermann hafi aldrei borðað skorpuna á pitsunni.
Sturman skildi þetta ekki. Hún sagðist ávallt hafa sagt honum að klára skorpuna enda væri hún það besta við pitsuna. Hann lét sér þó ekki segjast og skorpan endaði alltaf í ruslinu.
Það var árið 2023 sem lögreglan hóf að beina spjótum sínum að Heuermann, sem þá vissi ekki að hann væri sakborningur. Lögreglan vaktaði ferðir hans og heimili og beið þess færis að komast yfir erfðaefni hans. Það tókst loksins eftir að Heuermann pantaði sér pitsu á skyndibitastað. Lögreglumenn biðu á meðan Heuermann borðaði pitsuna og þegar þeir sáu að Heuermann, að venju, skildi skorpuna eftir stukku þeir til, veiddu skorpuna upp úr ruslinu og sendu til DNA-greiningar. Erfðaefnið á skorpunni reyndist vera það sama og hafði fundist á einu líkinu. Lögreglan var komin með nóg í hendurnar til að handtaka Heuermann.
„Ég var vön að segja honum að borða skorpuna,“ sagði Sturman við blaðamann sem hún stóð með fyrir utan dómshúsið rétt áður en Heuermann játaði. Sturman segist enn eiga erfitt með að trúa því að fyrrverandi yfirmaður hennar sé í raun hrottalegur raðmorðingi.
„Þetta er manneskja sem ég þekki, sem ég varði tíma með. Þetta get ég ekki, ég bara næ ekki utan um það, til að segja eins og er. Það er bara ómögulegt. Getur verið að þetta sé sami maðurinn og ég sat með? Sem lifði tvöföldu lífi sem raðmoringi? Hvernig á maður að treysta því að þekkja nokkurn eftir þetta?“
Heuermann var giftur íslenskri konu, Ásu Guðbjörgu Ellerup. Sturman segist ekki hafa orðið vitni að mikilli hlýju á milli þeirra, en annað átti við um dóttur þeirra Victoriu.
„Þau voru mjög, mjög náin,“ sagði Sturman sem sagði að Heuermann hafi dýrkað dóttur sína. Telur Sturman að Heuermann hafi ákveðið að játa til að vernda dóttur sína svo hún þurfi ekki að hlusta á ógeðfelldar lýsingar á myrkraverkum hans.