Velkomin til Rússlands – Lifa innan um kakkalakka og vinna 16 klukkustundir á sólarhring

Þetta kemur fram í nýrri skýrslu þar sem einnig kemur fram að talið sé að rúmlega 100.000 norðurkóreskir verkamenn séu við störf erlendis. Margir þeirra eru í Rússlandi en þangað fara þeir í von um að þéna peninga sem þeir geta sent fjölskyldu sinni og að þeir geti jafnvel snúið heim aftur dag einn.
Í nýju skýrslunni, sem er frá mannréttindasamtökunum Global Rights Compliance, kemur fram að sá veruleiki sem norðurkóresku verkamennirnir búa við sé allt annað en glæstur. Vinnan er erfið, þeir skulda peninga og geta ekki um frjálst höfuð strokið.
Þeir eru látnir sofa í óupphituðum gámum umkringdir kakkalökkum og veggjalús.
Rætt var við rúmlega tuttugu norðurkóreska verkamenn við gerð skýrslunnar. Einn þeirra sagðist búa í gámi með tuttugu öðrum og að þeir þjáist allir af krónískum svefnskorti.
Þeir eru vaktir klukkan 05.30 á hverjum morgni og hefja vinnu skömmu síðar. Sumir vinna við smíði íþróttaleikvangs ekki langt frá St Pétursborg.
Vinnudagurinn er allt að 16 klukkustundir, að meðaltali 14, 364 daga á ári. Fylgst er með sérhverri hreyfingu verkamannanna.
„Við erum jafn verðmætir og skordýr,“ sagði einn þeirra.
Það er engin tilviljun að norðurkóreskir verkamenn enda í Rússlandi. Einræðisstjórnin, sem Kim Jong-un er í forsvari fyrir, sendir þá til starfa þar og fær greitt fyrir frá Rússum því Vladímír Pútín, Rússlandsforseti, þarfnast þeirra vegna stríðsins í Úkraínu.
Verkamennirnir eru fluttir til Rússlands þar sem skilríkin eru tekin af þeim. Þeir fá ráðningarsamning þar sem kveðið er á um mánaðarlaun upp á sem nemur tæplega 100.000 íslenskum krónum. Norðurkóreski ríkissjóðurinn tekur 75% af laununum og þegar verkamennirnir eru búnir að greiða fyrir ferðina, húsnæði og fæði, eiga þeir sem nemur 1.200 íslenskum krónum eftir.
NBC News segir að norðurkóreski ríkissjóðurinn fái árlega sem svarar til um 65 milljarða íslenskra króna vegna verkamanna sem starfa erlendis.