Laugardagur 11.apríl 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Velkomin til Rússlands – Lifa innan um kakkalakka og vinna 16 klukkustundir á sólarhring

Pressan
Laugardaginn 11. apríl 2026 20:00

Kim Jong-Un og Pútín heilsast í heimsókn þess fyrrnefnda til Rússlands í september 2023.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Á meðan Rússar standa í stríðsrekstri í Úkraínu, halda norðurkóreskir verkamenn hjólum efnahagslífsins gangandi en búa við skelfilegar aðstæður.

Þetta kemur fram í nýrri skýrslu þar sem einnig kemur fram að talið sé að rúmlega 100.000 norðurkóreskir verkamenn séu við störf erlendis. Margir þeirra eru í Rússlandi en þangað fara þeir í von um að þéna peninga sem þeir geta sent fjölskyldu sinni og að þeir geti jafnvel snúið heim aftur dag einn.

Í nýju skýrslunni, sem er frá mannréttindasamtökunum Global Rights Compliance, kemur fram að sá veruleiki sem norðurkóresku verkamennirnir búa við sé allt annað en glæstur. Vinnan er erfið, þeir skulda peninga og geta ekki um frjálst höfuð strokið.

Þeir eru látnir sofa í óupphituðum gámum umkringdir kakkalökkum og veggjalús.

Rætt var við rúmlega tuttugu norðurkóreska verkamenn við gerð skýrslunnar.  Einn þeirra sagðist búa í gámi með tuttugu öðrum og að þeir þjáist allir af krónískum svefnskorti.

Þeir eru vaktir klukkan 05.30 á hverjum morgni og hefja vinnu skömmu síðar. Sumir vinna við smíði íþróttaleikvangs ekki langt frá St Pétursborg.

Vinnudagurinn er allt að 16 klukkustundir, að meðaltali 14, 364 daga á ári. Fylgst er með sérhverri hreyfingu verkamannanna.

„Við erum jafn verðmætir og skordýr,“ sagði einn þeirra.

Það er engin tilviljun að norðurkóreskir verkamenn enda í Rússlandi. Einræðisstjórnin, sem Kim Jong-un er í forsvari fyrir, sendir þá til starfa þar og fær greitt fyrir frá Rússum því Vladímír Pútín, Rússlandsforseti, þarfnast þeirra vegna stríðsins í Úkraínu.

Verkamennirnir eru fluttir til Rússlands þar sem skilríkin eru tekin af þeim. Þeir fá ráðningarsamning þar sem kveðið er á um mánaðarlaun upp á sem nemur tæplega 100.000 íslenskum krónum.  Norðurkóreski ríkissjóðurinn tekur 75% af laununum og þegar verkamennirnir eru búnir að greiða fyrir ferðina, húsnæði og fæði, eiga þeir sem nemur 1.200 íslenskum krónum eftir.

NBC News segir að norðurkóreski ríkissjóðurinn fái árlega sem svarar til um 65 milljarða íslenskra króna vegna verkamanna sem starfa erlendis.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.

Fleiri fréttir

Pressan
Rétt í þessu
Velkomin til Rússlands – Lifa innan um kakkalakka og vinna 16 klukkustundir á sólarhring
Pressan
Rétt í þessu
Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Pressan
Fyrir 2 klukkutímum
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Mest lesið

Nýlegt

Pressan
Fyrir 7 klukkutímum
Pressan
Fyrir 8 klukkutímum

Svona er hægt að afþíða frystinn á skömmum tíma með álpappír
Pressan
Fyrir 10 klukkutímum
Pressan
Fyrir 14 klukkutímum
Pressan
Í gær

Trump harðlega gagnrýndur: Birti óritskoðað myndband af morði á Truth Social
Pressan
Í gær

Allt undir á 13 mínútum: Síðustu mínúturnar ráða örlögum Artemis II
Pressan
Í gær
Pressan
Í gær

Þjóðhetjan sem Ástralar dáðu virðist hafa falið skuggalegt leyndarmál
Pressan
Í gær
Pressan
Í gær
Pressan
Fyrir 2 dögum

Læknirinn á Hawai fundinn sekur um tilraun til manndráps
Pressan
Fyrir 2 dögum

Vatíkaninu brugðið eftir hótanir frá Pentagon og páfinn hættir við heimsókn – Varaforsetinn segist ætla að kanna málið
Pressan
Fyrir 2 dögum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Pressan
Fyrir 2 dögum

Áhrifavaldur dæmdur í 75 ára fangelsi
Pressan
Fyrir 3 dögum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Pressan
Fyrir 3 dögum

Dularfull andlát og hvörf níu vísindamanna með tengsl við NASA og kjarnorkuleyndarmál vekja áhyggjur
Pressan
Fyrir 4 dögum

Óttast að mannrán hafi verið framið á annan í páskum
Pressan
Fyrir 4 dögum
Pressan
Fyrir 4 dögum

Leyniþjónustan segir ljóst hver tekur við af Kim Jong Un
Pressan
Fyrir 4 dögum
Pressan
Fyrir 4 dögum
Pressan
Fyrir 5 dögum

Dreymir þig um að flytja út? Þessi átta lönd greiða þér fyrir það
Pressan
Fyrir 5 dögum

Læknir segir að þessi næringarefni séu nauðsynleg fyrir alla yfir sextugu
Pressan
Fyrir 5 dögum
Pressan
Fyrir 5 dögum
