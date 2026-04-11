Að sögn Tetiana Chornovol, þingmanns á úkraínska þinginu og fyrrum liðsforingja í úkraínska hernum, þá er ástæðan fyrir þessu sú að rússnesku hermennirnir eru í mikilli vímu vegna neyslu fíkniefna sem bæla tilfinningar þeirra.
„Rússneskir hermenn finna ekki fyrir kulda. Þeir finna ekki fyrir hræðslu. Þeir finna ekki fyrir sársauka. Þeir hegða sér eins og vélar,“ sagði hún að sögn The Sun.
Chornovol hefur ekki neinar áþreifanlegar sannanir fyrir því að Rússarnir séu í vímu en segir að út frá reynslu sinni á vígvellinum sé ekki hægt annað en að komast að þessari niðurstöðu.
Hún sagði meðal annars frá atburði þar sem handsprengja sprakk nokkra metra fyrir aftan rússneskan hermann sem blikkaði ekki einu sinni augunum við sprenginguna að hennar sögn.
Hún sagði einnig frá atburði þar sem rússnesk herdeild sótti fram rúmlega einn kílómetra á meðan fjöldi dróna sótti að henni. Hún sagði að Rússarnir hafi ekki stoppað fyrr en úkraínskar leyniskyttur felldu þá.
Í byrjun mars sagði bandaríska hugveitan Robert Lansing Institute að sumum rússneskum hersveitum séu gefin örvandi efni sem nefnast loksidan og UR-1.