fbpx
Laugardagur 11.apríl 2026

Pressan

Útúrdópaðir rússneskir hermenn – Finna hvorki til ótta né sársauka

Pressan
Laugardaginn 11. apríl 2026 14:30

Rússneskir hermenn. Mynd/Getty

Þegar rússneskir hermenn eru sendir á vígvöllinn í Úkraínu fara margir þeirra þangað algjörlega óttalausir þrátt fyrir hið mikla blóðbað sem þar á sér stað.

Að sögn Tetiana Chornovol, þingmanns á úkraínska þinginu og fyrrum liðsforingja í úkraínska hernum, þá er ástæðan fyrir þessu sú að rússnesku hermennirnir eru í mikilli vímu vegna neyslu fíkniefna sem bæla tilfinningar þeirra.

„Rússneskir hermenn finna ekki fyrir kulda. Þeir finna ekki fyrir hræðslu. Þeir finna ekki fyrir sársauka. Þeir hegða sér eins og vélar,“ sagði hún að sögn The Sun.

Chornovol hefur ekki neinar áþreifanlegar sannanir fyrir því að Rússarnir séu í vímu en segir að út frá reynslu sinni á vígvellinum sé ekki hægt annað en að komast að þessari niðurstöðu.

Hún sagði meðal annars frá atburði þar sem handsprengja sprakk nokkra metra fyrir aftan rússneskan hermann sem blikkaði ekki einu sinni augunum við sprenginguna að hennar sögn.

Hún sagði einnig frá atburði þar sem rússnesk herdeild sótti fram rúmlega einn kílómetra á meðan fjöldi dróna sótti að henni. Hún sagði að Rússarnir hafi ekki stoppað fyrr en úkraínskar leyniskyttur felldu þá.

Í byrjun mars sagði bandaríska hugveitan Robert Lansing Institute að sumum rússneskum hersveitum séu gefin örvandi efni sem nefnast loksidan og UR-1.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Útúrdópaðir rússneskir hermenn – Finna hvorki til ótta né sársauka
Hitamet slegið í Bandaríkjunum
Vatíkaninu brugðið eftir hótanir frá Pentagon og páfinn hættir við heimsókn – Varaforsetinn segist ætla að kanna málið
Miklar vendingar í máli konu sem hvarf í bátsferð með eiginmanni sínum
Áhrifavaldur dæmdur í 75 ára fangelsi
Dóttir krefst svara eftir dularfullt hvarf móður sinnar
Dularfull andlát og hvörf níu vísindamanna með tengsl við NASA og kjarnorkuleyndarmál vekja áhyggjur
Leyniþjónustan segir ljóst hver tekur við af Kim Jong Un
Læknir segir að þessi næringarefni séu nauðsynleg fyrir alla yfir sextugu
Allt brjálað í Bretlandi vegna Kanye West
Prófessor í offitumálum með óvænta yfirlýsingu – „Fita er vinur okkar“
Dularfullur lottóvinningshafi missti af 1.800 milljónum króna
Þessi afskekkta eyja fær örfáa gesti en glímir við risavaxinn vanda
