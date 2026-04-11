Þetta áttu aldrei að nota uppþvottalög í – Óþægilegar og dýrar afleiðingar

Laugardaginn 11. apríl 2026 15:30

Uppþvottalögur er sannkölluð hvunndagshetja. Hann fjarlægir fitu, drullu og matarleifar án vandræða. En meira að segja hetjur hafa sínar takmarkanir og þar er uppþvottalögurinn engin undantekning og raunar eru undantekningarnar nokkrar hjá honum.

Þetta kemur fram í umfjöllun Herkkusuut um hvað á EKKI að nota uppþvottalög í.

Ekki blanda honum saman við bleikiefni – Það virðist kannski góð hugmynd að blanda uppþvottalegi og bleikiefni saman til að fá smá auka kraft en það skaltu ekki gera. Sumar efnablöndur geta gefið eiturgufur frá sér og ef þú ert ekki efnafræðingur, þá skaltu alls ekki gera þetta.

Steypujárnspannan – Ef þú elskar steypujárnspönnurnar þína, þá skaltu halda uppþvottaleginum langt frá henni. Það er best að þrífa hana með grófu salti og smávegis olíu.

Mokkakannan – Góð mokkakanna safnar á sig lagi af kaffileifum með tímanum og það er bara gott því þetta lag bætir bragðið. Ef þú notar uppþvottalög á hana, þá fjarlægir þú þetta lag og því er einfaldlega best að nota bara vatn þegar þú þrífur könnuna.

Uppþvottavélin – Við höfum eflaust flest lent í þessu. Engar töflur til í uppþvottavélina en uppþvottalögurinn við höndina. Það er freistandi að hella honum í vélina en það er einnig heimskulegt. Hann freyðir mikið og froðan getur flætt út úr vélinni og þú stendur eftir með sápuleifar í öllu eldhúsinu.

Þvottavélin – Það virðist kannski góð hugmynd að nota uppþvottalög til að fjarlægja blett í þvottavélinni en það er alls ekki góð hugmynd. Vélin er ekki hönnuð til að taka við þessari tegund af froðu og þú gætir setið uppi með dýra viðgerð.

Bílþvottur – Það getur verið freistandi að sækja uppþvottalöginn þegar kemur að því að þvo bílinn en það skaltu ekki gera. Uppþvottalögurinn er svo harður að hann getur fjarlægt vaxlagið á bílnum.

Andlitið – Ef eitthvað er of sterkt fyrir bílinn, þá er það alveg örugglega ekki gott fyrir húðina, sérstaklega ekki andlitið.  Það er ekki að ástæðulausu að uppvaskarar nota gúmmíhanska, svo slepptu því alveg að nota uppþvottalöginn á andlitið.

