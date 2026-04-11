Þessa hluti skaltu aldrei kaupa í nytjamarkaði

Stundum finnur maður líka hluti sem eru eiginlega í „kannski“ flokknum. Þeir virðast vera þess virði að taka þá með heim en samt er maður ekki alveg viss.
Í umfjöllun Southern Living kemur fram að sérfræðingar á þessu sviði segi að margt það, sem er hægt að kaupa í nytjamörkuðum, sé ekki góð kaup og skipti þá engu hvað þeir kosta.
Þeir benda á eftirtalda hluti og segja að þá eigi fólk aldrei að kaupa.
Verkefni – Margir nota ekki þá hluti sem þeir kaupa í tengslum við einhver verkefni. Það er því mikilvægt að vera raunsær og þekkja sjálfan sig, þegar maður verslar, til að átta sig á hvað maður ætlar að gera við síðar.
„Nema þú sért reyndur í að gera-það-sjálfur, handlaginn og góður með verkfæri og hefur lokið mörgum verkefnum áður, þá myndi ég forðast að kaupa hluti sem þarf að gera við,“ sagði Ellie Christopher, stofnandi Ellie Christopher Interior Design.
Hún bætti við að bara af því að eitthvað er á tilboði, þýði það ekki að það muni ekki taka margar klukkustundir að ljúka verkefninu og það geti stressað fólk og að lokum fyllt mikið á heimilinu.
Hlutir sem lykta – Þrátt fyrir að það sé hægt að losna við lykt úr hlutum, sem eru keyptir í nytjamarkaði, er það engin trygging fyrir að það sé alltaf hægt.
Hlutir sem þú elskar ekki – Við höfum öll gert þau mistök að kaupa eitthvað af því að það var á svo góðu tilboði og síðan notuðum við hlutinn aldrei. Það er kominn tími til að brjóta þetta mynstur. Ef hlutur vekur ekki gleði hjá þér eða passar ekki vel inn á heimilið, þá er best að láta hann vera áfram í nytjamarkaðnum.