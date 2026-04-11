Laugardagur 11.apríl 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Þessa hluti skaltu aldrei kaupa í nytjamarkaði

Pressan
Laugardaginn 11. apríl 2026 11:30

Það er gaman að fara í nytjamarkaði en sumt á maður víst ekki að kaupa.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Þegar þú verslar í nytjamarkaði finnur þú örugglega hluti sem þér hefði aldrei dottið í hug að kaupa. Þú finnur örugglega aðra sem þér finnst vera það besta sem þú hefur nokkru sinni fundið og þú kaupir þá um leið.

Stundum finnur maður líka hluti sem eru eiginlega í „kannski“ flokknum. Þeir virðast vera þess virði að taka þá með heim en samt er maður ekki alveg viss.

Í umfjöllun Southern Living kemur fram að sérfræðingar á þessu sviði segi að margt það, sem er hægt að kaupa í nytjamörkuðum, sé ekki góð kaup og skipti þá engu hvað þeir kosta.

Þeir benda á eftirtalda hluti og segja að þá eigi fólk aldrei að kaupa.

Verkefni – Margir nota ekki þá hluti sem þeir kaupa í tengslum við einhver verkefni. Það er því mikilvægt að vera raunsær og þekkja sjálfan sig, þegar maður verslar, til að átta sig á hvað maður ætlar að gera við síðar.

„Nema þú sért reyndur í að gera-það-sjálfur, handlaginn og góður með verkfæri og hefur lokið mörgum verkefnum áður, þá myndi ég forðast að kaupa hluti sem þarf að gera við,“ sagði Ellie Christopher, stofnandi Ellie Christopher Interior Design.

Hún bætti við að bara af því að eitthvað er á tilboði, þýði það ekki að það muni ekki taka margar klukkustundir að ljúka verkefninu og það geti stressað fólk og að lokum fyllt mikið á heimilinu.

Hlutir sem lykta – Þrátt fyrir að það sé hægt að losna við lykt úr hlutum, sem eru keyptir í nytjamarkaði, er það engin trygging fyrir að það sé alltaf hægt.

Hlutir sem þú elskar ekki – Við höfum öll gert þau mistök að kaupa eitthvað af því að það var á svo góðu tilboði og síðan notuðum við hlutinn aldrei. Það er kominn tími til að brjóta þetta mynstur. Ef hlutur vekur ekki gleði hjá þér eða passar ekki vel inn á heimilið, þá er best að láta hann vera áfram í nytjamarkaðnum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

