Þessa hluti ættir þú að losa þig við af heimilinu

Ef þú vilt tryggja velmegun og endurnýja orkuna á heimilinu, þá er kominn tími til að taka vel til eftir því sem segir í umfjöllun Decorhome.
Eftirtalda hluti ættir þú að losa þig við því þeir laða að sér fátækt, bæði fagurfræðilega og orkulega séð.
Ónýtir eða skemmdir hlutir – Sprungin glös, skaddaðir diskar, brotnir speglar eða aðrir skemmdir hlutir valda tilfinningu um vanrækslu og lítil verðmæti. Þetta skaðar fagurfræði heimilisins og viðheldur staðnaðri orku og styrkir tilfinninguna um stöðnun.
Föt og ónotaðir hlutir – Ofgnótt er einn versti óvinur velmegunar. Föt, sem passa ekki lengur, hlutir geymdir ef þeir skyldu nú koma að gagni dag einn og gleymdir hlutir í skúffum og skápum valda sjónmengun og hafa neikvæð áhrif á orkuna á heimilinu.
Gerviblóm eða visnaðar plöntur og blóm – Náttúrulegir hlutir færa okkur líf og ferskleika. Gerviblóm eða visnaðar plöntur og blóm fá okkur hins vegar til finnast kyrrstaða einkenna heimilið og loka fyrir orkuflæðið.
Ónýtar ljósaperur og dimm horn – Dimm og illa upplýst rými fá okkur til að finnast þau vera vanrækt og gera andrúmsloftið þungt. Birta er tákn lífs og orku og lítið ljós getur verið verið merki um litla hreyfingu eða vöxt.