fbpx
Laugardagur 11.apríl 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Þessa hluti ættir þú að losa þig við af heimilinu

Laugardaginn 11. apríl 2026 20:30

Hér þarf að taka til hendinni.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Umhverfið, sem við búum í, endurspeglar andlega og tilfinningalega líðan okkar og um leið fjárhagslega stöðu okkar. Heimili, sem er skipulagt, samhljóma og bjart, ýtir undir vellíðan og framleiðni en heimili, sem er draslaralegt, ofhlaðið og með mikið af munum sem eru aldrei hreyfðir, getur lokað fyrir orkuflæðið og skapað stöðnunartilfinningu.

Ef þú vilt tryggja velmegun og endurnýja orkuna á heimilinu, þá er kominn tími til að taka vel til eftir því sem segir í umfjöllun Decorhome.

Eftirtalda hluti ættir þú að losa þig við því þeir laða að sér fátækt, bæði fagurfræðilega og orkulega séð.

Ónýtir eða skemmdir hlutir – Sprungin glös, skaddaðir diskar, brotnir speglar eða aðrir skemmdir hlutir valda tilfinningu um vanrækslu og lítil verðmæti. Þetta skaðar fagurfræði heimilisins og viðheldur staðnaðri orku og styrkir tilfinninguna um stöðnun.

Föt og ónotaðir hlutir – Ofgnótt er einn versti óvinur velmegunar. Föt, sem passa ekki lengur, hlutir geymdir ef þeir skyldu nú koma að gagni dag einn og gleymdir hlutir í skúffum og skápum valda sjónmengun og hafa neikvæð áhrif á orkuna á heimilinu.

Gerviblóm eða visnaðar plöntur og blóm – Náttúrulegir hlutir færa okkur líf og ferskleika. Gerviblóm eða visnaðar plöntur og blóm fá okkur hins vegar til finnast kyrrstaða einkenna heimilið og loka fyrir orkuflæðið.

Ónýtar ljósaperur og dimm horn – Dimm og illa upplýst rými fá okkur til að finnast þau vera vanrækt og gera andrúmsloftið þungt. Birta er tákn lífs og orku og lítið ljós getur verið verið merki um litla hreyfingu eða vöxt.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
Pressan
