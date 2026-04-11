Svona lengi endast karlar í kynlífinu á hinum ýmsu aldursskeiðum

Líffræðin er konunum þó hliðholl að því leiti að margar þeirra geta fengið margar fullnægingar í einu og sömu bólförunum en hjá körlunum er það nú yfirleitt bara ein og þá þarf að taka góða pásu og hlaða tækjakostinn á nýjan leik.
Margir þættir spila saman um hversu lengi það tekur karl að fá fullnægingu, allt frá því hversu mikið áfengi hann hefur drukkið til þess hvenær hann stundaði síðast kynlíf og svo er það auðvitað aldur hans.
Metro bendir á að margir haldi því fram að það geti tekið karla lengri tíma að fá fullnægingu eftir því sem aldurinn færist yfir.
Miðillinn fór því á stúfana til að finna út hversu langan tíma það tekur karla, að meðaltali, að fá fullnægingu á hinum ýmsum aldursskeiðum.
18-24 ára – Samkvæmt rannsókn sem Lovehoney gerði á síðasta ári þá tekur það karla á þessum aldri að meðaltali 16.14 mínútur að fá fullnægingu.
25-34 ára – Þessi aldurshópur hefur betra úthald því meðallengdin fram að fullnægingu er 18.29 mínútur.
35-44 ára – Á þessum aldri dregur aðeins úr úthaldinu því fullnæging næst að meðaltali eftir 17.14 mínútur.
45-54 ára – Enn dregur úr úthaldinu því meðaltíminn er 14.15 mínútur.
55-64 ára – Enn sígur á ógæfuhliðina, að sumra mati, því á þessum aldri tekur það karla að meðaltali 11.30 mínútur að fá fullnægingu.
65 ára og eldri – Hér er meðaltíminn 8.15 mínútur.