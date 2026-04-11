Hefur bara borðað kjöt, egg og smjör í fjögur ár – Skýrir frá áhrifunum á líkamann

Meðan mörg okkar telja hitaeiningarnar, fasta og lauma smá brokkolí í kvöldmatinn, þá hefur Rachel, sem er fjögurra barna móðir, farið aðra leið. Hún hætti alfarið að borða mat úr jurtaríkinu.
Hún fylgir hugmyndum Shawn Baker, sem heldur því fram að með því að borða bara kjöt sé hægt að lækna allt frá sjálfsofnæmissjúkdómum yfir í andlega sjúkdóma.
Rachel hefur aldrei séð eftir því að hafa ákveðið að fylgja þessu mataræði.
Hún innbyrðir um 5.000 hitaeiningar á dag og hér er dæmi um hvernig matseðillinn hennar lítur út:
Morgunmatur – 10 egg spæld í miklu smjöri og salti.
Hádegismatur – Mikið af kjúklingavængjum.
Kvöldmatur – Tvær eða þrjár stórar nautasteikur.
„Ég borða bókstaflega fitu vegna bragðsins. Þegar fitan hættir að bragðast vel, þá hætti ég að borða því þá hefur líkaminn fengið nóg,“ sagði hún um hið óvenjulega mataræði sitt.
Börnin hennar fylgja þessu mataræði öðru hvoru og segja að þeim líði betur þegar þau gera það.
Léttist um 25 kíló
Heilbrigðisyfirvöld um allan heim ráðleggja fólki að neyta grænmetis og ávaxta og benda á að rautt kjöt eykur líkurnar á að fá ristilkrabbamein. En Rachel segist aldrei hafa liðið betur.
Eftir að hún skipti yfir í kjötmataræðið hefur hún lést um 25 kíló og aukið vöðvamassann mikið.
Hún segist aldrei finna til svengdar og þarf ekki lengur að hunsa skilaboð líkamans eins og hún gerði þegar hún fylgdi hefðbundnum megrunarkúrum.