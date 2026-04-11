Dæmdur í ævilangt fangelsi fyrir að myrða móður sína með hamri og monta sig af því á Internetinu

The Independent segir að samkvæmt dómnum geti Roberts í fyrsta lagi sótt um reynslulausn eftir 22 og hálft ár.
Roberts montaði sig af morðinu á Internetinu eftir að hann framdi það á friðlandi nærri heimili þeirra snemma að morgni í október á síðasta ári. Áður hafði hann ráðist á hana á heimili þeirra.
Eftir morðið birti hann færslu á Discord þar sem hann sagði meðal annars: „Þetta hefur verið klikkaður dagur,“ og sagði síðan að hann hefði „barið líftóruna úr henni“ og lýsti því hvernig hann hefði „brotið höfuðkúpu hennar með sleggju“.
Fyrir dómi kom fram að Roberts hefði ráðist á móður sína kvöldið áður á heimili þeirra. Hann gerði hljóðupptöku þá um kvöldið þar sem hann sagðist ætla að drepa hana með sleggju. Miðað við hljóðupptökuna virðist sem hann hafi verið í einhverskonar hlutverkaleik og verið „Alex“ í honum.
Hljóðupptakan var ekki spiluð í dómsalnum þar sem hún þótti of gróf að mati saksóknara.
Saksóknarinn sagði að á upptökunni heyrist Roberts ræða við móður sína í rúmlega tvær klukkustundir þar sem hún bað hann um að sleppa sér lausri og hringja í neyðarlínuna. Hann sagði henni síðan að þau myndu fara saman inn í bæinn til að hann gæti leitað sér læknishjálpar. Upptökur sýna þau yfirgefa húsið klukkan 03.19. Þau gengu í Coed y Morfa friðlandið. Þar bað hann hana að setjast á bekk og fór að tala með bandarískum hreim.
Shellis heyrist öskra á upptökunni á sama tíma og Roberts tók líklega hamar upp úr bakpokanum sínum. 40 sekúndum síðar heyrist þegar hann lamdi hana fyrsta högginu af fjórum í höfuðið.
Göngumaður fann lík hennar um morguninn.
Shellis hafði reynt að fá aðstoð fyrir Roberts en hann þjáist af einhverfu og ADHD. Í dómsúrskurðinum kemur fram að veikindin hafi líklega átt sinn þátt í því sem hann gerði en það væri honum samt ekki til málsbóta.