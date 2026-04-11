Blikkar þú augunum hratt? – Þessu getur það leynt að sögn sérfræðinga

Líkaminn á það til að sýna ákveðnar tilfinningar með lúmskum en þó sýnilegum hreyfingum. Þetta getur verið að krossleggja fætur, stappa fæti, naga neglur, snerta nefið án nokkurrar augljósrar ástæðu eða vefja hári um vísifingurinn.
Hvað varðar það að senda skilaboð með líkamanum þá eru augun einnig full af boðskap. Stundum notum við þau til að heilla fólk og stundum kiprum við þau saman til að láta óánægju okkar í ljós.
Að blikka hratt er oft merki um mikið stress. Blikkið sér um að smyrja og hreinsa augun. En þegar augun opnast og lokast hratt, þá tekur fólk eftir því og þá er þetta „verndandi viðbragð“.
Í grein á Doctissimo segir læknir að nafni Kierzek að það að blikka augunum hratt, geti það verið ósjálfráð viðbrögð til að draga úr stressi eða spennu. Þetta getur einnig verið merki um taugaveiklun, svona eins og að fitla við hárið eða bíta í kinnarnar.
Snemmbúið merki um þreytu
Þegar við erum þreytt, þá virðast augnlokin vera þung og hóta að lokast á hverri stundu. Þér finnst kannski eins og það séu þung lóð á augnhárunum. Að blikka hratt getur verið ómeðvituð taktík líkamans til að halda þér vakandi og hafa stjórn á hlutunum.
Ofnæmisvaldar
Stundum er einfaldasta skýringin sú besta. Hratt blikk er ekki alltaf neyðarmerki. Stundum er þetta viðbragð líkamans við neikvæðum áhrifum ofnæmisvalda á borð við frjókorn eða ryk. Þeir valda pirringi í augunum og því blikkum við hraðar.
Getur verið merki um sjúkdóma
Í upphafi getur það virst frekar meinlaust að blikka hratt en þegar þetta fer að endurtaka sig hvað eftir annað, það er erfitt að hafa stjórn á því eða þetta verður viðvarandi, þá getur það verið merki um mun flóknari hluti en þreytu.
Stundum tengist þetta andlegu hliðinni. Þetta getur verið yfirlýsing frá líkamanum um að eitthvað bjáti á andlega.
Meðal þess sem hratt blikk getur verið merki um er:
Augnvandamál – þurr augu, erting eða grár geta valdið því að augnlokin lokast.
Mígreni – stundum koma einkenni mígrenis fram í augunum, þar á meðal viðvarandi blikk, ljósfælni eða taugaóstyrk spenna.
Kvíði eða áfallatengt stress – kvíði getur komið fram líkamlega í gegnum hratt blikk eða ósjálfráðar hreyfingar. Blikkið verður aðferð líkamans til að láta vita af því sem er að gerast innra með honum.
Taugasjúkdómar – eftir höfuðáverka og í sjaldgæfum tilfellum vegna heilafrávika, getur eðlileg starfsemi augnlokanna riðlast.
Aukaverkanir af völdum efna eða lyfja – koffín, áfengi, ofnæmislyf eða þunglyndislyf geta haft áhrif á taugakerfið og valdið því að við blikkum hratt.