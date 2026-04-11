Laugardagur 11.apríl 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Bifvélavirkjar segja þessar bensínvélar geta keyrt yfir 500.000 km

Pressan
Laugardaginn 11. apríl 2026 19:00

Honda Civic. Mynd:Wikimedia Commons

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Margir bílakaupendur hafa ofarlega í huga hversu lengi vél bílsins endist, hversu marga kílómetra er hægt að aka henni áður en hún gefst endanlega upp.

Engin vél endist endalaust en það eru til bensínvélar  sem bifvélavirkjar segja að endist ótrúlega lengi. Með réttu viðhaldi geta sumar þeirra ekið meira en 500.000 kílómetra.

Pólskir bifvélavirkjar hafa bent á þær bílvélar sem hafa enst best síðustu tvo áratugina og fengið á sig einstaklega gott orð.

Eitt af aðalatriðunum varðandi endingu bensínvélar er hvernig þær eru uppbyggðar. Vélar, sem eru byggðar upp með frekar einfaldri tækni, samanstanda yfirleitt af færri hlutum sem geta bilað með tímanum. Óbein bensíninnspýtingin leikur einnig hlutverk í þessu því þannig kerfi veldur yfirleitt færri vandamálum en bein innspýting.

Einn þeirra bíla sem er talinn endast best er Honda i-VTEC en vélar frá Honda eru oft nefndar þegar rætt er um bensínvélar sem bila lítið. 1.8 og 2.0 lítra VTEC vélar úr R-seríunni hafa sérstaklega gott orð á sér meðal bifvélavirkja.

Slíkar vélar eru meðal annars í Honda Civic, Accord og CR-V.

Kóreskar vélar þykja einnig góðar

Hyundai og Kia hafa á síðari árum getið sér gott orð fyrir traustar bensínvélar. Meðal þeirra bestu eru 1.4 og 1.6 MPI-vélarnar úr Gamma-seríunni. Þær eru meðal annars í Hyundai i20, i30 og Kia Ceed. Vélin er frekar einföld í uppbyggingu og litlir veikleikar í henni.

Blendingsvélar frá Toyota

Toyota hefur sýnt fram á að blendingsvélar geta einnig enst vel. 1.8 lítra blendingsvélin 2ZR-FXE, sem er meðal annars í Prius og Corolla, hefur þótt standa sig vel.

Leigubílstjórar um allan heim hafa ekið bílum sínum mörg hundruð þúsund kílómetra með þessum vélum. Margir bílar fara yfir 400.000 kílómetra án þess að nokkru teljandi vandamál komi upp.

Viðhaldið skiptir miklu máli

En það þarf að sinna viðhaldi því meira að segja traustustu vélarnar þurfa hana til að geta enst. Regluleg olíuskipti, að fylgja þjónustuleiðbeiningum framleiðandans og almenn umhirða um vélina skipta miklu máli.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

