Bifvélavirkjar segja þessar bensínvélar geta keyrt yfir 500.000 km

Engin vél endist endalaust en það eru til bensínvélar sem bifvélavirkjar segja að endist ótrúlega lengi. Með réttu viðhaldi geta sumar þeirra ekið meira en 500.000 kílómetra.
Pólskir bifvélavirkjar hafa bent á þær bílvélar sem hafa enst best síðustu tvo áratugina og fengið á sig einstaklega gott orð.
Eitt af aðalatriðunum varðandi endingu bensínvélar er hvernig þær eru uppbyggðar. Vélar, sem eru byggðar upp með frekar einfaldri tækni, samanstanda yfirleitt af færri hlutum sem geta bilað með tímanum. Óbein bensíninnspýtingin leikur einnig hlutverk í þessu því þannig kerfi veldur yfirleitt færri vandamálum en bein innspýting.
Einn þeirra bíla sem er talinn endast best er Honda i-VTEC en vélar frá Honda eru oft nefndar þegar rætt er um bensínvélar sem bila lítið. 1.8 og 2.0 lítra VTEC vélar úr R-seríunni hafa sérstaklega gott orð á sér meðal bifvélavirkja.
Slíkar vélar eru meðal annars í Honda Civic, Accord og CR-V.
Kóreskar vélar þykja einnig góðar
Hyundai og Kia hafa á síðari árum getið sér gott orð fyrir traustar bensínvélar. Meðal þeirra bestu eru 1.4 og 1.6 MPI-vélarnar úr Gamma-seríunni. Þær eru meðal annars í Hyundai i20, i30 og Kia Ceed. Vélin er frekar einföld í uppbyggingu og litlir veikleikar í henni.
Blendingsvélar frá Toyota
Toyota hefur sýnt fram á að blendingsvélar geta einnig enst vel. 1.8 lítra blendingsvélin 2ZR-FXE, sem er meðal annars í Prius og Corolla, hefur þótt standa sig vel.
Leigubílstjórar um allan heim hafa ekið bílum sínum mörg hundruð þúsund kílómetra með þessum vélum. Margir bílar fara yfir 400.000 kílómetra án þess að nokkru teljandi vandamál komi upp.
Viðhaldið skiptir miklu máli
En það þarf að sinna viðhaldi því meira að segja traustustu vélarnar þurfa hana til að geta enst. Regluleg olíuskipti, að fylgja þjónustuleiðbeiningum framleiðandans og almenn umhirða um vélina skipta miklu máli.