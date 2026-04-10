fbpx
Trump harðlega gagnrýndur: Birti óritskoðað myndband af morði á Truth Social

Föstudaginn 10. apríl 2026 15:30

Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur oft sætt harðri gagnrýni fyrir orðræðu sína um innflytjendamál en segja má að sú gagnrýni sé komin á nýtt stig eftir að hann birti óritskoðað myndband af því þegar kona var myrt með hamri fyrir utan bensínstöð í Fort Myers í Flórída.

Myndbandið, sem tekið var 2. apríl, sýnir skelfilega árás á afgreiðslukonuna Nilufar Easmin, innflytjanda frá Bangladess.

Samkvæmt staðbundnum fjölmiðlum er hinn grunaði, Rolbert Joachin, heimilislaus maður af haítískum uppruna. Hann var handtekinn sama dag og árásin átti sér stað og er nú í haldi, grunaður um morð og eignaspjöll.

Trump fjallaði um málið á Truth Social í gærkvöldi þar sem hann kallaði hinn grunaða meðal annars ólöglegan innflytjanda og „dýr“. Þá sagði hann myndbandið vera meðal þess grimmilegasta sem komið hefur fyrir sjónir almennings.

Ummælin og birting myndbandsins hafa vakið hörð viðbrögð, ekki síst þar sem heimavarnarráðuneytið hafði áður birt ritskoðaða útgáfu af myndbandinu.

Gagnrýnendur segja þetta falla að þekktu mynstri í málflutningi forsetans, þar sem hann hefur ítrekað tengt ofbeldisglæpi við innflytjendur og innflytjendastefnu fyrri forseta Bandaríkjanna, einkum Joe Biden. Slík tenging hafi í sumum tilvikum reynst byggð á röngum eða villandi forsendum.

Trump hefur einnig ítrekað beint spjótum sínum að Haítíbúum sem hafa fengið tímabundna vernd í Bandaríkjunum vegna ástandsins í landinu. Tilraunir stjórnvalda til að afturkalla þá stöðu hafa þó verið stöðvaðar fyrir dómstólum.

Í kjölfar birtingarinnar hafa talsmenn mannréttinda- og innflytjendasamtaka sakað forsetann um að nýta hrottalegt ofbeldi til að ala á ótta og magna andúð í garð innflytjenda.

Samkvæmt gögnum rannsóknarinnar hafði hinn grunaði daginn áður farið inn á bensínstöðina og krafið afgreiðslukonuna um peninga eftir að honum tókst ekki að taka út reiðufé úr hraðbanka á staðnum.

Upp úr sauð daginn eftir en í myndbandinu sem Trump birti sést þegar hinn grunaði vinnur skemmdarverk á bifreið fyrir utan bensínstöðina. Þegar Easmin gengur út af bensínstöðinni kemur hinn grunaði askvaðandi, kýlir hana þungu hnefahöggi í andlitið og lemur hana síðan með hamri þar sem hún liggur hreyfingarlaus.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.

