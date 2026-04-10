Hitamet slegið í Bandaríkjunum

Fyrra metið var sett í mars 2012 en þá mældist hitinn 4,9°C yfir meðallagi 20. aldarinnar.
„Það sem við upplifðum í mars um öll Bandaríkin var fordæmalaust,“ sagði Shel Winkley, veðurfræðingur hjá Climate Central, sjálfstæðri vísindarannsóknarstofnun, í samtali við AP.
ÞHitinn í mars var ekki aðeins mikill heldur náði hann yfir stór landsvæði. Dagana 20. og 21. mars upplifði um þriðjungur Bandaríkjamanna hitabylgju sem samkvæmt útreikningum hefði vart verið möguleg án loftslagsbreytinga af mannavöldum.
Samkvæmt greiningu veðurfræðingsins Guy Walton féllu meira en 19.800 dagleg hitamet víðs vegar um landið í mars einum.
Áhyggjur vísindamanna beinast nú einnig að Kyrrahafinu. Bæði Haf- og loftslagsstofnun Bandaríkjanna (NOAA) og loftslagsstofnun Evrópusambandsins, Kópernikus, spá því að veðurfyrirbærið El Niño verði sérstaklega öflugt á næstu mánuðum og gæti það stuðlað að enn frekari hitametum seint á þessu ári og fram eftir næsta ári.